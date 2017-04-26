Война, это машина перемещения в реальностях

Машин времени, для людей не существует наяву. Их придумали фантасты. Но подспудно, или косвенно, они для каждого человека всё-таки существуют. Рано или поздно, люди осознают, что ощущение времени для них иногда сжимается, а иногда и растягивается. Иногда всего одна минута на грани катастрофы, ощущается человеком как целая вечность, а иногда вечность проскакивает мимо человека как минута. Таким образом, мозг человека, заставляет его сознание путешествовать и в будущем и в прошлом времени, заставляя перескакивать через пропущенные памятью даже объективные события и явления. А вот для путешествий в субъективных человеческих реальностях, такая машина реально существует и она исправно действует в сообществах людей.

Реальность сферы наших внутренних ощущений, мы называем субъективной реальностью, а объективную реальность, мы не ощущаем внутренне. Понятия реальностей, это философские понятия. Наш мозг, конструирует для каждого из нас субъективную реальность с рождения, и он меняет её со временем, усложняя или упрощая, и даже пропускает многие неудобные для нас фрагменты, и всё это делается для облегчения жизни нашей плоти, попадающей в различные жизненные условия деятельности. Так что человечески разум, часто создаёт человеку трудности, а область подсознания этого же человека, борется с этими трудностями, упрощая или усложняя понимание реального, в зависимости от текущей деятельности каждого организма, и даже скрывая что-то, от органов ощущения и от сознания. Субъективная реальность, это подсознательно придуманная фантастика. Да, именно для каждого существует реальность, как фантастика. У плотника своя реальность, у монтажника своя реальность, у ребёнка своя реальность, а у старика своя. Именно таковы реалии в фантазиях каждого мозга. Мозг создаёт реальность, согласованную с текущей ситуацией и деятельностью организма.

Если бы человек в некой абсолютной объективной реальности, ощущал всё внешнее вокруг него, и внутреннее происходящее с ним, тогда ему не хватило бы процессуальных возможностей его мозга, памяти, времени, и ощущений, даже на миллиардную долю всех этих впечатлений. Настоящая объективная реальность, окружающая нас, это то, что вовсе не для нас, и совсем не наше, и это то, что нам сильно не понравится, если мы её ощутим сразу и всю. Но главное, что она недоступна нам, она тоже находится в области нашего воображения, и в области постоянной обработки нашим подсознанием. Всё это, тоже фантастика внутри нас. Ведь многие и объективные и субъективные детали в нашей жизни, абсолютно независящие от нашего сознания наш мозг просто игнорирует, перескакивает через них. Ведь его главная задача, это облегчить текущую сознательную жизнь для плоти организма. Например, облегчая субъективную реальность, мозг некоторых организмов ощущает только один спектр реального ультрафиолетового излучения. А где другие реальные спектры!? Их нет, мозг стёр для организмов эти спектры, и для жизни этих организмов, этого вполне достаточно. А разве не существует людей, для которых боль это притягательное ощущение, а для некоторых даже приятное. А вкусы! Это то, что для многих приятно, а для некоторых полностью отвратительно, и наоборот. И с цветом бывает частенько такой же казус. И даже с ценностями жизни, между людьми далеко не всё гладко.

Здоровый человек, это человек с постоянно усечённым сознанием, при помощи здоровой рутинной деятельности в области его подсознания. А больной человек, это когда его сознанию открывается гораздо больше событий и ощущений, чем его сознание способно переваривать в субъективно реальном времени. И больной человек тормозит по жизни. Его сознание тормозит, по причине болезни подсознания, по усечению функций сознания. И если мы с вами, любую реальность для нас, сейчас будем условно и упрощённо называть фантастикой, мы не сильно ошибёмся. Тем более что наш мозг, это орган, который работает исключительно с нашими ошибками.

И так, часто люди начинают воевать с фантастическими желаемыми политическими или идеологическими представлениями других людей, не совпадающих со своими собственными фантастическими желаемыми политическими и идеологическими представлениями. Но они воюют по-настоящему реально. Воюют очень серьёзно, и очень серьёзным оружием, и серьёзно меняют мир в своей деятельной реальности. И они, получают за эту борьбу, абсолютно реальные потери жизненных функций. Но если спросить их, за что они воевали, они без запинки ответят что воевали за прекрасные желаемые идеалы будущей реальной жизни, для себя и своих потомков.А получают ли они ожидаемое от завоеваний в борьбе? Нет, никто никогда не получает! Ведь эти завоёванные идеалы, для них никогда ещё не являлись субъективной реальностью, созданной их собственным мозгом от начала их рождения, и постепенно меняющейся по мере жизни. И даже, если люди побеждают в войне, они обязательно погрузятся в некую неожиданную как бы желаемую реальность, но вдруг оказавшуюся чужой реальностью, которую их мозг никогда не создавал. Даже человек, неожиданно ставший знаменитым, с непривычки не долго радуется этому. Знаменитость, ещё долго будет его угнетать. А неожиданно победив, не очень долго готовившийся стать чемпионом спортсмен, скорее попадает в неприятную для себя реальность, чем приятную. Ведь ему нужно подтвердить свой титул или положение. Тоже самое и с политиками, из грязи в князи, неподготовленные люди попадают в политическую очень сложную ловушку. А те кто тут обитал длительно, с них как с гуся вода.



Во всём много плохого и хорошего для одного и того же человека. Рассмотрим максимально простое явление. Например, человек, долго жил в деятельной реальности, где он сам, и все окружающие его люди, постоянно работают и что-то реально создают. И на этом, они зарабатывают деньги и блага, и стремятся зарабатывать больше денег и благ, создавая лучший продукт в большем количестве. И если это для человека реальность, в которую он постепенно перемещался по жизни, тогда его подсознание, так же постепенно откинуло многие неприятные физические, политические, идеологические особенности из этой реальности лично для него, чтобы не отягощать его чувства постоянным грузом неудовлетворённости. Каждый человек, способен привыкнуть ко всему. Его подсознание нуждается только во времени для стирания из памяти некоторых сопровождающих человека неприятных особенностей в реальности, чтобы создать устойчивый образ, удовлетворяющей его область сознания текущей параллельной реальности. И если, эти неприятные особенности назойливы и болезненны, они начинают постепенно угнетать человека. Подсознание не успевает из стирать. Тогда человек начинает бороться за воплощение тех идеалов реальности, в которых находятся совсем другие люди, которые как бы чувствуют себя лучше, чем они сами (что сомнительно, ведь все ощущения без исключений, субъективно созданы подсознанием). И вот, победив в борьбе, человек неожиданно попадает в новую реальность, из своей привычной родной реальности, но ставшей ему неуютной. А это, например, реальность, где мало кто из людей, что-то создаёт. Но при этом, почти все они пытаются, в кавычках зарабатывать на сделках в получении комиссионных или посреднических доходов от деятельности других. Или пытаются, в кавычках зарабатывать на созидании новых больших денег, в спекуляциях предыдущими малыми деньгами. То есть, то, что человек считал заработком в его привычной реальности, вдруг оказалось совсем не заработком, а каким-то приработком. А вот настоящий заработок, это вовсе не работа по созиданию, это коммерция. Вот и попал человек неожиданно туда, куда хотел!

Для тех, кто постепенно и длительно перемещался в эту коммерческую реальность, или даже родился в ней, это их стихия. Их не затянешь никакими коврижками в другую реальность. Им, даже нечего объяснять, что такое радость от созидательного труда. Для них это, болтовня и пропаганда. Ведь их мозг, подспудно скрывает от них реальность их горестных поражений. Его волнует только текущая деятельность организма, и он её обеспечивает любой ценой, изменяя текущую реальность, вытиранием памяти, приспосабливая текущую субъективную реальность к текущей деятельности. А те люди, которые неожиданно попадают в эту новую завоёванную собой реальность из предыдущей реальности, путём кровавых войн и убийств, просто отчаянно берутся за голову: «Куда мы попали?», а потом опять берутся за оружие. Только предыдущую свою реальность, ещё никто не смог себе вернуть оружием, даже подсознание её не способно восстановить, в том счастливом образе, который люди помнят. Произошли изменения в объективном мире, и ни что не изменяется по волшебной палочке. Все изменения, это только постепенное приспособление мозга к объективной реальности. Даже воюя за сладкое после горького, сладкое далеко не сразу становится приятным организму. Организм ещё долго будет тянуться к горькому. Мозгу нужно время. И любая вновь завоёванная реальность, окажется скорее неприемлемой для человека фантастикой, к которой он ошибочно стремился, и в которую он погружается, победив своих врагов.

Только так, возвращаясь в реально завоеванную фронтовиками жизнь, эти воины попадали в НЭП, и в колхозы, или в рабочее-крестьянскую реальность, где вместо свободы царит насилие и предательство соседей, а в место истины, ложь. Тогда люди, брались сначала за голову, а потом опять за оружие. И опять то, что они завоёвывали вновь, оказывалось для них неприемлемой реальностью. Это догма жизни, её не изменить.

Оказывается, абсолютно всё что нетерпеливо завоёвывается, оно не состыковывается немедленно, с предполагаемыми идеалами, за которые люди начинают войну. Идеальное, способно только постепенно приживаться к живой человеческой реальности. И это закономерность жизни! Идеалы, тоже живое изображение созданное мозгом, на фундаменте постепенного застывания цемента терпимости к не идеальному, в субъективной реальности. Никогда ещё никто не отвоевал то, что в реальном времени, окажется удовлетворяющей его реальностью. Любая война, работает как машина времени, но только для перемещений в различных реальностях, с непредсказуемым результатом перемещения. Война, это машина для неожиданных перемещений в реальностях. Только нельзя неожиданно перемещаться в другую реальность, без адаптации временем, а война именно этим и занимается. Так каждая война рождает другую войну, более масштабную. Поэтому, люди, должны иметь право, мирно жить каждый в своей родной реальности, своими отдельными сообществами, по соседству с людьми живущими другими сообществами в других реальностях. Это природный принцип жизни. Тот, кто нарушит его, объявляет глобальную войну на долгие годы, в борьбе с ветряными мельницами чужих глобальных идеалов, примеряя их на себя.