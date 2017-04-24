Кризисы совково-либеральных гибридов

Всё дело в том, что «совок» это два типа социалистических людей государственников. Одни люди, давали обществу гораздо больше продукта, чем потребляли. И это большее, создавалось далеко не совсем сознательно, а часто принудительно. А другие, более советские люди, создавали мало, или совсем ничего не создавали. Но потребляли они, вполне прилично. Таким образом, рождался социалистический иждивенческий тупик. Это особый кризис, когда низа делают вид что работают, а верха делают вид что платят. Но в этом случае, кризис вредил всем, примерно в одинаковой степени. Это были кризисы потребления, но лишённые накопления.

Советская система, разрешала людям жить именно замкнутым внутренним потребительским образом. Кризис советской системы, это когда в пределах железного занавеса, и одевать, и кушать, особо было нечего, правда армию и милицию, и саму власть,одевали и кормили не плохо в моменты кризисов. А вот современный либерализм накопления, при этом живёт совсем другой жизнью. И ему завидуют именно по этой причине. Свободный стиль предпринимательства, разрешает людям индивидуально присваивать и накапливать без ограничений то, что создают другие. И при помощи оборота накопленных средств, иждивенческий и накопительный эффект удваивается или даже утраивается в либеральном мире. Но такие кризисы, ещё более опасны чем советские. Ведь первые глобальные кризисы тоталитарного капиталистического индустриального мира, заканчивались печальной разрухой мировых войн. В отдалённых чертах, они были похожи на кризисы социализма. Только советские кризисы, это локальные и замкнутые в пространстве, и они пожирали только свою нацию.

А вот современные либеральные кризисы, они как летучий вирус гриппа, когда очаг пандемии рождается в одном месте, где-то на этажах международных фондовых бирж, а вот убивает вирус людей, совсем в другом месте. Там, где массово исчезают рабочие места, и там где долги, выгоняют людей из их жилья. Летучие кризисы, создают видимость незыблемости либерального иждивенчества, особенно там, где индустриальная составляющая бизнеса, вынесена в специальные третьи страны. Которые и предназначены для приёма первых ударов от кризисов, и для смягчения последствий кризиса, в корпоративно-офисной, многоэтажной части бизнеса.

Только чистый либерализм, это ещё только полбеды. Ведь существуют постсоветские страны, которые живут как гибрид социализма, и накопительного либерализма. И то и то, легко срослось в одном бокале, как спирт с томатным соком. Тут часть людей, получают и пенсии и зарплаты ещё по социалистическому принципу, а другая часть людей, свободно накапливает капитал, благодаря преемственности либеральных накопительских принципов, используя в них социалистическую собственность. А это, двойная нагрузка на созидателей. Это, уже как два массивных наездника, на одном маленьком ишаке, создающем национальный доход. В одной корзине у ишака, свободные алчные накопители прибыли, а в другой корзине, громадное количество социалистических иждивенцев, во множестве сфер наполовину либерального государства.

А ведь число социалистических иждивенцев в гибридном либерализме, возросло многократно, даже по сравнению с прошлым социалистическим периодом. Ведь либерализм, полностью освободил от груза ответственности за накопления, и административных, и политических, и силовых работников, и даже пенсионеров. Двойное иждивение, это мухи на мёд, которого уже нет. Именно в этом, главная причина всех кризисов гибридного, или наполовину либерального государства. И вот, две эти переполненные корзины, уже никогда не поменяют и своё иждивенчество и накопительство, на обычную работу ишака по найму, и даже на мелкий бизнес, лояльный к потребителю и работникам. Зачем быть ишаком, который не тянет? Поэтому, ишак мелкого бизнеса, и наёмной деятельности, стал грустным, и начал отказываться тянуть такую весёлую компанию на себе.

А может быть уже пора выбирать, либо то либо другое? И если выбор это либерализм, тогда каждый должен быть реальным партнёром, а не халявщиком наполовину либерального государства корпорации. А для этого, нужен вовсе не скучный бесчисленный бесконечный передел всех бывших социалистических ресурсов силой, и бесчисленная перепродажа их. Ведь всё это, до сих пор не кончилось, и не скоро кончится.

Нужно загрузить всю страну деятельностью. Нужно инвестировать оставшиеся государственные основные ресурсы, в массовую деятельность людей, и нужны массовые внутренние частные финансовые инвестиции, именно в деятельность людей, с гарантией государства на защиту деятельности людей и оборотных финансов, а вовсе не на защиту роста спекулятивных капиталов. Там где нет деятельности, там не будет ничего, в том числе и капиталов. Так мироздание живёт, если люди откроют шире свои глаза.