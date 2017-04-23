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Коды жизни, и самописцы кодов.
23.04.2017 16:44
Как люди отличают живое, от неживого? Они прикладывает руку к тому месту, где пульсирует кровь, или сердечная мышца, и если пульсация прекратилась, то и жизнь как бы остановилась. То есть, ощущают сугубо через органы ощущения. А если бы разумный человек имел только один орган ощущения? Например, некое микроскопическое зрение, которое могло бы различать только динамику и детали атомов, и их связи с другими атомами, и только? Тогда человек не мог бы отличить человека, от например, перемещаемого ветром куска картона. И то, и другое, это только пульсирующие связанные неким образом атомы и их мельчайшие детали, которые постоянно участвуют в образовании и распаде внутриатомных, и внешних по отношению к атомам связей.
Каждому человеку даны органы чувств, только для того, что бы он мог ощущать ту единственную сферу, в которой он живёт и осуществляет динамические операции. То есть, это сфера измерений, достаточно близкая к измерениям самого человека. Например, человек измеряет всё в попугаях, это вполне реально для человека. Но главное, что он это делает подсознательно, даже не задумываясь над этим глубоко. А вот мельчайшая единица измерения, которая содержит миллиард в миллиардной степени попугаев, человеку непригодна, она лежит вне области восприятия человеческим мозгом.
В сфере понимания человеческого мозга, находится только та сфера строения динамических систем, которая близка к органическим жидкостным системам. То есть, близка к самому себе. Всё остальное, о чём человек не рассуждал бы, и не делал бы сложнейшие вычисления с криками: эврика, это сферы, максимально далёкие от диапазонов человеческих ощущений, и соответственно, недостижимы человеческому пониманию и представлению. Бесполезно изобретать мощнейшие микроскопы и телескопы, когда органическое жидкостное существо, не способно понять, например, лежащее в сфере его же измерений, простейшее не органическое минеральное живое существо, с кремневым процессором. Человек не способен представить эту жизнь. И никогда не будет способным понять это, независимо от того, существует ли такая жизнь в реальном мире, за пределами границ нашего понимания. Это абсолютно другой принцип жизни. А вот человек, это только биологическое существо, с жидкостным органическим аналоговым процессором, который способен понимать некие явления в самом себе, и способен делать сравнительный анализ явлений своей сферы жизни, с явлениями в других сферах о которых он только подозревает, но даже не ощущает.
Самая доступная пониманию человека сфера и область наук, это жидкостная органическая биология. Явления и закономерности в этой науке, максимально близки к пониманию мозгом человека. И по этому, он способен извлечь максимальную пользу из этой науки для своего понимания мира. Для человека, изучать природу очень сложно, но с громадным скрипом доступно. А изучать микромир, при помощи сложных вычислений на компьютере, и при помощи выдвижения множества невероятных гипотез, легче, но область реальных недоступных ощущений, ему никогда не будет доступна. Изучение микромира, подобными научными методами, кроме беды человеку ничего другого не принесёт. А человеку нравится ходить рядом со своей бедой, это его возбуждает. И ядерную физику, человеку не доступно понять в том виде, в котором она существует в природе. Тогда может быть не стоит в ней ковыряться грубыми практическими опытами? Людям всё равно это не дано! Поэтому, все открытия в этой сфере, относительно ошибочны, и максимально искажены логически.
Но отдельные детали в недоступных сферах понимания, человек всё-таки способен понять, но только лишь единственным путём, через сравнительный анализ. Это через понимание некоторых реальных процессов в биологической сфере, нашим биологическим мозгом. То есть, единственный путь к пониманию фрагментов недоступных явлений, в сферах недоступности, лежит через сравнительный анализ этих фрагментов, с подобными фрагментами понятных нам биологических явлений. Например, сравнение достижений в области биологической генетики, с фрагментами явлений микромира, макромира, и неорганической жизни. А это значит, что в сферах недоступности, по аналогии с биологической жизнью, должны находиться явления генетики микромира, генетики макромира, и генетики не органической жизни. Можно произнести множество гневных слов, в опровержениях к этим размышлениям. Но это не гипотеза, это строгая логика. Либо в нашем мире, где царит подобие всех систем динамики, вообще не существует никаких кодов жизни, которые направляют её особым путём, с момента рождения до момента смерти. Либо они существуют для всех форм жизни, и для всех измерений жизни в иерархиях. Либо их не существуют, даже в биологии. Но в биологии они есть, мы их ощущаем.
В мире иерархического подобия динамических систем, не может быть избранных кодированных систем, и не избранных не кодированных систем динамики. Код жизни, может быть варьированным от простейшего, например, как для мыльного пузыря: родился, увеличился до определённых размеров, и умер. И до сложнейшего кода жизни, по типу генетических кодов-молекул, в клетках жизни. Но он либо есть, либо его нет, для всех субъектов в иерархиях. Мало того, эти коды, это тоже иерархия кодов жизни. Каждый код, это частичка кода в коде.
Что-то в этом есть, когда говорят, что код жизни кощея бессмертного, находится в волке, но в волке ещё и заяц, а в зайце ещё и утка, а в утке яйцо, а в яйце игла. А вот код жизни человека, находится в его клетке, но в клетке находятся хромосомы, в хромосомах молекула ДНК, в молекуле ДНК кристаллы аминокислот, а в кристаллах аминокислот, атомы микромира, а в атомах микромира, что-то ещё бесконечно иерархическое и убывающее. И это всё, коды в кодах. Тогда что из этого живое, а что не живое? Кто различит? Ведь всё это без исключений, ещё и динамическая пульсация, и всё это, ещё и иерархия кодов. Конечно же, самый надёжный код тот, который навечно записан в памяти. А что это за записи, которые навечно записаны? Это память, как бы состоящая из неживых конструкций, но которые пульсируют и управляются извне, и принимают определённую форму, которая и является памятью. Это как кольца жизни, на спиленном дереве которые содержат информацию о его жизни, и это не праздная информация, она диктовала изменения для жизни потомков этого дерева. То есть, код в живых системах, создаётся самой жизнью, и учитывается как код, для последующей жизни потомства.
Культура и традиции жизни семьи, это код
семьи, и он содержится в каждом из членов семьи. Культура жизни
сообщества, это код жизни сообщества, его носителями являются коды семи,
и вложенные в семью коды каждого человека. И та жизнь, которой живёт
общество сегодня, это код общества. А та жизнь, которой живут люди
сегодня, это код их самих, и их семей и общества. Но завтра, это уже
изменившийся код, если люди меняют образ деятельности. И этот код,
записывается в кристаллы генетической памяти людей, для последующих поколений
людей, семей и общества. И что бы, каждый человек ни делал, это
записывается надёжно и надолго, и передаётся потомкам в реальном времени. Люди стараются быть похожими, и списывают коды друг с друга, особенно близкие люди. И если люди
пытаются что-либо изменить в обществе, меняя кого то, или меняя некий
порядок, или даже лиц в обществе, это не подействует благотворно на код и
на дальнейшую жизнь общества. Человеческая жизнь это самописец кода
жизни, и он запишет только то, что человек сам меняет в себе. И если он
что-то меняет в обществе, самописец не пишет, ничего кроме собственных
деяний. И это, могут быть вполне отвратительные деяния, но с благими
намерениями. Но пишутся только лишь одни деяния, таковы свойства самописцев
кодов. Поэтому, каждый должен думать о том, что записывает его
самописец, в текущий момент, и тут же передаёт код потомкам. Люди искренне удивляются, когда в
результате, из их детей получается обратное отражение их намерений.
Если вы пытаетесь менять общество, как бы в привлекательном направлении,
но временными отвратительным методами, вы передаёте потомкам, уже в
реальном времени, лишь свои отвратительные методы, а ваши мотивы и
оправдания, не делают потомков лучше чем вы сами. Все ваши благие
намерения, высокие мотивы и оправдания, так и останутся намерениями и
оправданиями, а ваши потомки, реально станут хуже вас уже сейчас и на долго. Код потомков,
меняется даже при вашей жизни. Самописец, в самописце. Ничто не изменит
будущее общество в положительном направлении, пока каждый не изменит
себя положительными деяниями по отношению к тому обществу, которое он
собирается менять. Хотите взглянуть на то, чем будет общество после
ваших стараний его изменить к лучшему? Взгляните на отвратительные методы, которыми вы его меняете, и всё
станет на места. Общество получится на столько хуже, насколько вы его хотели сделать лучшим.
теги: коды
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