«Прибылистремление», и автономии в автономиях.

Тема прибыли, это настолько бездонная тема для настоящих классиков мышления и изложения мыслей, что бесконечное множество людей, которые способны достаточно стройно, внятно, и развито мыслить и излагать свои мысли, могли бы уже давно и легко издать значительный многотомный труд своих изысканий закономерных явлений под названием «Прибыль». Ведь прибыль, это единственное из двух основных вселенских явлений, которое является максимально интересным и суммарно конструктивным явлением для жизни. И это явление касается абсолютно всего, что мы чувствуем и наблюдаем в живом и в неживом мире вокруг нас. И оно вызвано, всего одной силой гравитации, неким «прибылистремлением». Ну а второе, из этих двух явлений, это деструкция. Это весьма не интересная для жизни тема, но она не менее достойная для изучения и изложения. Прибыль, это не тема для жанра детективов и фантастики, это насыщенная природными закономерностями, тема для серьёзных научных изысканий.

И так, прибылистремление, это неизбежная сила, независимо от того является ли прибыль жизненной, природной, или это материальная или финансовая прибыль в бизнесе и политике. И это неизбежно действует, прямо сегодня и сейчас, или действовало миллионы и тысячи лет назад. Это всего лишь природная сила, похожая на силу втягивания в воздушную или водяную воронку. Но в жизни природы, и в жизни людей, работают только два случая этой втягивающей силы. Это получение закономерной доли прибыли от максимально упорядоченной силы собственной гравитации, и получение прибыли созданной в хаосе пересечений своих гравитационных воздействий, со множеством гравитационных воздействий других субъектов. Например, это когда в гравитационное поле планеты, вдруг врывается субъект чужой прибыли, созданный на орбите другого субъекта. Тогда он вдруг нарушает строгий порядок гравитационного созидания собственной прибыли планеты. Он создаёт избыточную прибыль планеты, присоединяя свою массу к ней, сотрясая собственную гравитационную упорядоченность планеты, и создавая громадные кратеры на её поверхности вторжением чужой мощнейшей гравитации объекта принадлежащего более высокой ступени иерархии.

Прибыль живых организмов, создаётся точно такими же двумя природными способами. Способом создания максимально собственной упорядоченной гравитационной деятельности, и это прибыль, созданная частично чужой гравитационной деятельностью, но присоединённой к своей массе, силами своей и чужой гравитации, как бы, не до конца добытой своим центром, а умышленно дарованной или украденной. Но при этом, всё что добыто и присоединено силами собственной гравитации, превращается в упорядоченную собственную плоть. А всё что присоединено чужой гравитационной силой, и до конца не переварено своей гравитационной силой, является шлаком, или браком в собственном живом организме. Любая жизнь, это только некая изменчивая гравитационная смесь на дальних орбитах относительного хаоса, и близких орбитах упорядоченности. Это смесь деструкции и конструктивизма на разных орбитах субъекта.

В сложной разумной жизни, это правила: "не трогай чужого, или не трогай то, что уже переварили другие, иначе вернёшься в состояние исходного примитивного организма, который кормят с ложечки". Или: "ворованный кусок в горле застревает". Или: "дарёный конь, рано или поздно копытом ударит". Эти правила делают сложную жизнь совершенней, а несоблюдение их дисбалансируют жизнь. Почему, например наследники, очень легкомысленно относятся к наследуемому ими имуществу? Потому что их гравитация, это имущество не создавала, и оно болтается у них как балласт на дальних орбитах. А почему тот, кто всё создавал своими руками для себя, ценит каждую мелочь и каждую копеечку своего? Да потому, что, его гравитация это всё создала, и она это с любовью упорядочила, даже если это не крупное богатство, но оно для него бесценно, как собственный организм. Гравитация матери, создала каждого её ребёнка, который ей ценней и дороже самой себя. Вор, грабитель и оккупант, всегда с величайшим пренебрежением относится к награбленному, и к ограбленным людям. И если люди, хорошо присмотрятся к отношению окружающих людей, к вещам и людям, они легко определят кто вор и грабитель, а кто родной человек. Например, гравитация всегда покажет всё, как на ладони, при любом уровне психологической обработки людей, и будет вполне очевидно, как к ним относятся вышестоящие, как родные или как оккупанты.

Живой мир, называется живым, только по причине наличия стремления жить в иерархической системе жизни. Сложной жизни нет, без наличия строгой общей иерархической системы сложенных в пространственную мозаику жизней в единую мозаику. И без установившейся за миллионы лет системы автономий, в составе общей живой жизненной автономии, сложной жизни тоже нет. Если нет автономии в автономиях, то природа, будет вынуждена разрывать мозаичный принцип строения сложных жизней, и начинать строить всё сложное заново из кубиков автономий, пока не получится новая сложная жизнь. Автономии внутри автономий, это единственный блочный принцип создания жизней в природе. И это в лучшем случае, ведь у природы, всегда есть множество времени на конструирование жизней, в отличии от ограниченности во времени у человеческих организмов разумной жизни. Поэтому, люди всегда жили в природе, так же как все остальные организмы.

Каждая автономная часть живой системы, это максимально упорядоченная часть живой системы, отделённая оболочкой от хаотической, отдельно живущей своей части системы, на которую значительно влияет гравитация чужих систем. Тут даже сосредотачивать внимания не нужно. В человеке, всё максимально упорядоченное собственной гравитацией находится внутри оболочки, в небесных телах, такой же принцип. А всё что снаружи, это свободная периферия зоны влияния смешанных пересечений чужой гравитации со своей гравитацией. И если изнутри, есть что-то чужеродное не переработанное, то это шлак, который мешает жить. А если организм теряет через свою оболочку часть своей автономии, это зависимость и неполноценность. Но разум человека, идёт по лёгкому пути накоплений, внутри накоплений, без автономии жизни.

С той поры, когда у людей появились орудия деятельности, именно тогда они и породили новый для людей принцип жизни, путём пользования одних организмов одного вида, другими организмами этого же вида. А появление денег, монополий, капиталов, собственности, отполировало и разделило этот новый принцип зависимой жизни человека, на множество принципов. И породило массовую куплю и продажу людей как отдельных деталей неких технологических процессов, и породило их ещё большую технологическую зависимость друг от друга.

«Независимость», это термин уже не для человека и его сообществ. Ни одна технологическая деталь, без другой детали, уже не имеет способность к автономности жизни, в пределах не автономных иерархий современной жизни. Многие люди, находясь внутри технологий, даже не заметили, что со времён отделения их разумной жизни от природной жизни, они превратились в постоянно растущую массу генетически модифицированных деталей для разнообразных ограниченных технологических процессов, и они, уже несостоятельны жить автономной жизнью, в не автономных жилых социумах, которые в свою очередь не способны жить автономно в не автономных государствах, а государства не способны жить автономно в среде других не автономных государств. В людях, постепенно меняется генетический код. Из полноценного кода жизни автономий внутри иерархии автономий, код жизни человека и социума, стал незаконченной деталью, кодом детали индустриальной жизни. Полноценные коды жизни человека и его жизненных социумов, превратились в генетическую модификацию кодов технологических деталей индустриальной зависимой жизни, как для человека, так и для социумов. Природа уже не способна конструировать человека далее.

Оказывается, что людям уже массово не нужна своя земля для их автономной жизни, для их чистоты изнутри, и для чистоты того что они употребляют внутрь. Для индустриальной спекуляции товаром, земля пригодится, но для жизни она не нужна. Даже реклама чистоты жизни, их не привлекает. Их с рождения уже привлекает любой грязный, и максимально делающий их зависимыми, технологический процесс, где они смогли бы стать винтиками самых грязных массовых технологий индустрии и потребления. И даже ввинтиться в технологию массовой индустрии глобальной войны, они предпочитают более, чем быть автономией в иерархии автономий.

Неполноценные коды жизни людей, это уже произошедшее явление для множества технологических деталей на рынке живых людей. Технологические принципы жизни людей и их обществ, меняются быстрее, чем поколения людей. Поэтому множество людей уже рождаются с кодом устаревших технологических принципов жизни. Например, люди рождаются, живут, и воспитываются «совками» в новых технологических принципах «дикого капитализма». И это уже генетически бракованные детали, которым нет места в массовых технологиях новых принципов жизни.

Любой финансовый глобальный кризис, и сотни миллионов молодых юристов, менеджеров, и прочих специалистов, немедленно окажутся не нужными технологическими деталями. Не полный генетический код, максимальной зависимости людей от глобальных политических, административно государственных, и индустриально финансовых монополий, уже сделал их, и их сообщества неполноценными для жизни в природе. Поэтому, кризисы, дают непригодным людям возможность, вкрутить себя в механизм глобальной войны, но не стать автономно живущим организмом, в автономии автономно живущих. Таков удел конца индустриальной жизни, стать пессимистической апокалиптической трагедией людей. И этот код жизни людей, ещё более упрощается как деталь некой глобальной технологии всеобщей паутины глобальной технологической зависимости, где принцип автономии внутри автономий, полностью исчезает, и полностью удаляет людей от природы. Потеря автономности, и обретение зависимостей, убивает человека в человеке. Он превращается в живую деталь, стремящуюся занять своё место в громадных искусственных технологиях жизни путём индустриальной кастрации совершенного, универсального, многоцелевого организма.