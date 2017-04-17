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Воруют все, но зачем воровать невесту?
17.04.2017 08:06
Как-то один внук спросил у деда: «А вот в одной передаче говорилось, что у некоторых народов, сохранилась традиция воровать невест перед бракосочетанием, зачем им это, дед?! Ведь невеста и родственники и так соглашаются на бракосочетание, что это за странная традиция?».
«Нет, дорогой внучек, это совсем даже не странная традиция. У людей, существуют гораздо более странные традиции. Вот в природе, вообще не существует живых организмов которые не воруют, и это тоже, условно можно назвать природной традицией. Но в природе, любое традиционное воровство наказуемо, и его все в природе остерегаются. Но у людей, всё по-другому. Например, традиционно воровать невесту на Кавказе, вполне можно по обычаю, и таким обычаем люди даже гордятся. И это очень красивая традиция воровства. Но только нельзя воровать невесту, на ворованной машине, иначе попутное воровство машины, параллельно с красивой и безобидной традицией воровства невесты, тоже может превратиться в красивую, но вредную для жизни людей традицию.
Дело в том, что весьма красивых традиционных способов воровства по закону, у людей уже многократно больше, чем незаконных способов воровства. И это прискорбно. Красивый обряд, или ритуал посвящения во власть на доверии к ней, превращает узаконенное ею воровство в параллельную красивую традицию. Поэтому, вполне даже допустимо и законно, традиционное воровство народной властью, у своих граждан, которых она называет народом. Главное, что бы всё это было красиво оформлено подписями и печатями. Тогда такое воровство, превращается в красивую безобидную и торжественную традицию. А чем же это не странная и вредная для жизни традиция? Ведь тут нет полного и обоюдного согласия сторон, как в брачном ритуале, в котором крадут невесту. Нет подписей народа, под документом с печатью, а вот традиция такая, законно существует.
Например, у народа, очень часто что-то берут, а взамен ему ничего не дают кроме добрых слов и обещаний. И налоги берут, и землю берут, и природные ресурсы берут, а взамен даже рабочих мест нет, нормальной оплаты труда нет, и свободной деятельности для людей нет. А та деятельность, которая разрешена, она облагается незаконной данью по самое не могу. И это тоже традиция, ведь это никого не смущает. Хотя у профессионалов, этого древнейшего ремесла, существует строгое правило: Брать и присваивать чужое, нужно вдали от того места, где живёшь. Но если это уже законная традиционная процедура, и народ не сильно возражает против этого, а власть живёт вместе с народом чисто формально, тогда с большим скрипом, но законно воровать у народа можно по традиции. Особенно, если сами граждане, любят традиционно у самих себя понемногу приворовывать.
Только вот профессионалы этого дела, опять же, абсолютно категорически не советуют торговать, даже законно ворованным, на глазах у тех, у кого это украдено. Например, продавать народную землю, или народные предприятия, на свободных рынках и аукционах, прямо на глазах у народа. Но это, опять же традиция, и возражающих против неё почти нет. Ведь когда-то, после того когда все вокруг в очередной раз обанкротятся, руки людей из народа, соскучатся по работе, и они потянутся к своей родной земле. Но там, уже законно и традиционно, им дадут по рукам. Кроме того, профессионалы воровского ремесла, категорически не советуют, даже законно ворованное, продавать втридорога тем же людям, у которых всё это украдено. Например, это народные природные ресурсы. Но если и к этому обычаю люди уже давно и традиционно привыкли, тогда они и к очень приличным ценам на эти ресурсы постепенно привыкнут, и это станет хорошей традицией. Ну и бог с ними с ресурсами, традиция есть традиция, пусть у людей всё это традиционно крадут, а они пусть это традиционно назад выкупают. Так тоже можно жить. Но ведь когда-то настанет момент, когда эти люди, уже не смогут купить ресурсы, украденные у него по традиции. Тогда, это всё, продадут со вздохом кому-то другому, традиция есть традиция.
И последнее строгое правило профессионалов: Те, кто законно традиционно воруют, категорически, не должны воровать у тех, с кем они совместно воруют у своего народа. Ведь непременно возникнут скандалы, и воры начнут публично и длительно обличать друг друга в воровстве и в предательстве и измене народу. А под горячую руку, и сам народ подвернётся, и может стать и предателем и изменником самого себя. А затем, вся эта кутерьма превратится в долгую и жестокую драку, в которой уже никто не будет разбираться, кто и сколько у кого украл, и законно ли это и традиционно. Вот это уже очень плохая традиция внучек, но и такие традиции случаются у народов. Сила традиций, велика для людей, и очевидно, что многие из них будут впоследствии изменены, только лучше бы они не поощрялись людьми за их красоту и внешнюю сытую привлекательность. Потому что вновь возникшие странные традиции, гораздо дольше меняются и уходят, чем человек живёт. Либо они меняются в результате мощных потрясений. Но тогда, они меняются на ещё более странные».
теги: воровство
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