Не берите за бороду, и душу и нацию!

Начнём с простого. Что такое жизнь? Жизнь это душа, которая тождественна памяти и сознанию. Если плоть рождённого человека как бы условно накапливается по мере жизни, то духовная часть человека, рождается всегда в большем объеме, чем та духовная часть, которая находится на грани отделения от плоти.

Память младенца способна за день впитывать такое количество информации, которое, пожилой человек не способен усвоить за месяц, и возможно за годы жизни. Всего один день ребёнка, насыщен событиями, которые для него длятся как множество дней. А вот один год старика, проскакивает мимо него как один день.



Душа человека, рождается как громадная ёмкость. Но постепенно плоть человека полностью меняется на другую плоть, и она становится совсем другой плотью с другими функциями. И душа в человеке постепенно меняется на другую душу послойно, ведь она обязана сопровождать все изменения плоти. И если бы не копии следов старой памяти во всех новых душах одного человека, то он бы ощущал замену своих душ на другие. Но если наблюдать человека со стороны, то заметно, что юная душа человека, это душа совсем другого размера, чем зрелая. Зрелая, меньше объёмом, и менее чувствительна. Созревшей плоти, нужна зрелая душа, и с этим ничего не поделаешь. Юношеская душа, меняется на зрелую, как кожа змеи, оставляя в брошенной старой части, некие не нужные юношеские функции, включая ломкий голос и восторженную наивность. И старческая душа человека, это тоже совсем другая душа, с бородой, с мозгами, но с плохим зрением и дрожью в руках. Душа, это сердцевина, и она отличается от памяти и сознания тем, что она определяет новые потребности в функциях плоти, в зависимости от её возраста и физического состояния.

А существует ли душа у нации? Если нация это субъект субъектов деятельности, тогда существует. Существует ли молодые и старые нации и их души? Существуют. Существует ли борода, у наций и их душ? Существует. Имеют ли отношение лидеры наций, к душам нации? Конечно же имеют, но если кто-то из них, не приспосабливается, к состоянию души своей нации, тогда либо он ломает нацию и делает её калекой, либо нация ломает его и убирает его, как что то ненужное ей. И это очевидно. А если устаревшая нация со старой бородатой душой, возможно и хочет, но не способна вынести нечто объёмное, современное, энергичное, циничное, в своих модерновых лидерах, она убирает их без сожаления. И если нация это молодая и растущая, а лидеры бородатые, тогда и такие содружества тоже не уживаются. Усы всегда к усам, а борода к бороде.

А вот если модерновые лидеры новых наций, решают подёргать за бороду старых лидеров и души старых наций, якобы в назидание за определённые устарелые грехи и традиции, по сравнению с новейшими грехами и традициями? Что будет? Например, молодые демократические государства, которые успешно сменили свою старую плоть, и души наций и лидеров как шкуру,, на что-то очень новое, прогрессивное, демократическое, и на их взгляд прекрасное для жизни абсолютно всего человечества. Тогда должны ли они брать за бороду старых лидеров старых наций, и брать за бороду сами бородатые нации и их души, которые не хотят вписываться в новую жизнь, в новые традиции, в новые правила новых тусовок, молодых и энергичных? Ведь старые, упрямо не хотят равняться на новое и прогрессивное! Тогда все молодые нации орут: "Бороды бы им оторвать, за такое презрение к молодому, зажиточному, красивейшему и приятному образу жизни". И они, по-своему правы. Ведь они молодые, и им жить. И старые бородатые нации и лидеры, тоже правы, они уже многие годы никого не трогаю: "Только оставьте нас в покое. Отгородитесь от нас, и мы будем жить своей старой жизнью, а вы живите своей новой жизнью".

И что же происходит, когда молодые и новые нации, начинают пробовать хватать за бороду старые нации? Ведь старые нации чувствуют, что от них не отстанут, даже если они никого не трогают уже почти столетие. А их, уже серьёзно судят, и объявляют преступными их старые традиции по отношению к новым традициям. Ведь новые традиции не преступные!? Но по отношению к чему они не преступны? Тут как не крути, а старые традиции, становятся преступными только потому, что появились новые традиции. А если появятся ещё более новые традиции и правила, тогда и новые традиции, сразу станут преступными по отношению к более новым. Ведь старые устои, по сути ничего не делая, нарушили новые устои, своими прошлыми устаревшими правилами и традициями, например: религиозный и имперский авторитаризм, отсутствие прав человека, современные понятия в бизнесе, некие социалистические правила и традиции, национальные и культурные традиции, и многое другое.

Когда новое, просто припирает к стене старое и бородатое, тогда старые нации, их души и лидеры с бородами, вооружаются до зубов чем угодно, и ведут себя настолько демонстративно воинственно и агрессивно: «Не троньте нас, иначе мы способны на многое. И если от нас не отстанут, тогда всем вокруг не поздоровится, и для этого мы себя не пожалеем». Это чувствуется по их поведению.



Стоит ли в таком положении, брать устаревшие души и традиции за бороду? Стоит ли таких старых непутёвых бородатых отступников от пришедшего к ним новейшего демократического либерализма, приобщать силой к новейшим правовым демократическим канонам? Ведь это новое, постоянно возникает, догоняет, и насильно грузит старое. А старые бородатые души, их плоть и традиции, только пытаются от нового и назойливого, отвернуться и увернуться. Ведь они только и делают, что ждут от нового, прямого сокрушительного удара в голову.

И если новое, берёт за бороду ощетинившееся иглами как дикобраз старое, это провокация большой беды для всех. Старое это прекрасно понимает и чувствует большую беду, а новое и молодое не понимает, у него другая душа и плоть. А если новому, стараться жить со старыми душами старых наций рядом, приспособившись к ним, скорей всего беды и проблем не будет.