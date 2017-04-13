Жизнестремительность, что это, и для чего люди живут?

Очень многие люди, достигшие положения и роста себя в обществах, разочаровываются в себе, и не видят некого смысла и целей в своей жизни. Это наличие в них разума, мучает их. Например, каждый день все просыпаются, делают что-то полезное и бесполезное для себя и для других, а вечером в их голову приходит мысль: «Вот и ещё один день сурка прошёл, который ни чем не отличается для самого себя от других дней». В таком состоянии человеку всё равно, что с ним будет завтра или через год. Лишь бы ему не было больно, голодно и холодно. Сделает ли человек вместо пяти добрых дел для людей за день, десять добрых дел, он не получит от этого полного внутреннего удовлетворения. Люди привыкают к тому, что для них кто-то что-то доброе делает, и привыкают к тому, что они сами для кого-то что-то доброе делают. Они начинают относиться к этому, как к должному. То же самое, можно сказать о тех, кто пользуется другими людьми и их добрыми делами. И это же, можно сказать и о не добрых делах, и о количестве накоплений интеллектуального и материального багажа, и о достижениях в имидже, и о карьерном росте, и об авторитете, и о многих других локальных и глобальных достижениях одних людей перед другими.

Такие достижения, обеспечивают людям некий рост самого себя над другими людьми. Но во всём этом, есть что-то такое внутреннее, чего человеку постоянно не хватает. Это как какие-то таблетки, которые доктор не прописал больному, потому что они оба не понимают, что этому пациенту не хватает для того, что бы он перестал говорить себе: «Вот и ещё один день сурка прошёл. Этот день, конечно же отличался от других сделанным, но для самого себя лично, он не сделал и не принёс что-то такое чисто внутреннее, что удовлетворяет самого себя, по сравнению с самим собой в пошедшем дне».

Тут речь идёт о каком-то внутреннем росте человека. О росте самого себя над самим собой, или точнее внутреннее выращивание самого себя. Это как спортсмен, который каждый день должен повышать некую внутреннюю планку самосовершенствования для глубины внутреннего самоудовлетворения. Это именно то, когда человек, в конце дня, говорит себе, что прожив день, он возможно стал на какую-то малую долю лучше, или умнее, или более способным, или просто более высоким по сравнению с самим собой по любому из этих критериев. А главное, стал выше по сравнению с тем уровнем, который был у него вчера. И оказывается, что именно ради этого, разумному человеку стоит жить. Это вызывает повышение интереса к жизни, даёт стимул. И это гасит падение в человеке некой условной жизнестремительной силы, и в самом человеке и в его обществе.

Многие люди скажут, что это глупости, самокопание, это интеллигентские штучки от комплекса неполноценности разума, по отношению к физической силе. Но всё, о чём мы тут рассуждаем, это отдельная наиважнейшая сфера жизненного стремления организмов. Для человека, она гораздо важнее, чем многие остальные его сферы. Просто об этом не принято говорить. В природе, стремление организмов к жизни, регулируется инстинктивно на протяжении долгого периода мутаций и изменений в плоти организмов. Оно заложено в код жизни, и об этом для природных организмов, даже нет смысла рассуждать. Жизнестремление в природе работает как поплавок, при изменениях уровня жидкости в бачке. Но ставить перед собой именно такие конкретные вопросы о стремлении и смыслах жизни, каждый разумный человек просто обязан принудительно к себе.

Всё дело в том, что разум человека, уже давно не регулируется в своём развитии природными мутациями, он создаётся искусственно и опережает скорость мутаций. Он способен стремительно расти и стремительно падать. Сейчас, он создаётся массовой индустрией развития разума в обществах. И если индустрия разума, выпускает продукцию с биркой: «Разум с полным отсутствием стремления к внутреннему совершенствованию себя», тогда такая вполне даже разумная продукция, теряет жизненное стремление. Для индивидов, это просто болезнь как нехватка йода или витаминов, а для общества это деградация жизни, даже при всём его техническом, культурном, материальном, и прочих уровнях. Это потеря ценности собственной жизни внутри организма, и потеря относительной ценности жизни в обществах. Индустрия развития разума, зомбирует людей в отношении ценности их индивидуальных и совокупной жизни. Если выражаться мягко, то это ослабление иммунитета к жизни людей и общества.

Для того, что бы глобальному бизнесу, очистить мир или территорию от такого ослабленного на жизнестремление общества, ему вовсе не нужны орудия массового уничтожения. Такое общество, само себя массово уничтожает, ему всё равно, какие эксперименты и опыты над ним производят, ведут ли они к гибели, или деградации, и ему плевать на другие соседние общества. Всего три критерии, это еда, тепло и отсутствие боли, и люди способны быть равнодушными и флегматичными ко всему происходящему с их собственными жизнями. Это даже относится к тем, кто живёт в богатстве и роскоши.



Обретение внутренней ценности, в совершенствовании самого себя над самим собой, стимулирует людей к обретению общественной жизненной ценности и к жизнестремлению. Если каждый заставляет себя совершенствоваться относительно себя, это его затягивает в жизнь. Он растит себя, и ему очень важно увидеть, что из него самого вырастет. Это как сюжет интересного фильма, возбуждающий интерес к следующей серии сериала. Зачем умирать, не досмотрев интереснейший сериал! Тогда и общество обретает стимул к жизни, внутреннее уважение индивида, и уважение всех членов в обществе ко всем. А для самосовершенствования общества и повышения жизнестойкости, людям нужно только в совокупной индивидуальности действовать в этом направлении. И это не сложно, тут не нужно организовываться для противостояний и борьбы. Именно в этом, будет выражено наивысшее общественное достижение общества, в полноценном и мощном стремлении жить цельным обществом, как единым организмом. А не просто бизнесом, конкуренцией, карьерой, и физической силой каждого. Но для этого, ещё нужна в обществе всеобщая деятельность, а не всеобщая бездеятельность. А вот за это право, придётся бороться.

