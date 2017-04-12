О теории большого взрыва, с колокольни иерархичности

Бесконечная вложенность, это и есть вечность (относительно свежая мысль, но возможно не новая).

Бесконечная динамика хаоса совокупности всех вложенных друг в друга динамических систем мироздания, это и есть вечность, распространённая в бесконечность микромира, и распространённая в бесконечность макромира. И это очень просто для понимания. Время, понимаемое нашим разумом, это всего лишь количество неких циклов динамики вложенных в некие другие циклы динамики. Это количество оборотов планеты вокруг оси, вложенное в один оборот земли вокруг светила. Это количество суток в году, и это количество лет в жизни. И это количество времён года в году, и это количество времён дня в сутках.

А вот мы даже не думаем, что наше земное время, это только время, вложенное во время другой, наивысшей над нами иерархии. Например, это количество солнечных циклов вращения вокруг своей оси, в одном цикле вращения солнца вокруг чёрной дыры в центре галактики млечный путь. А ведь это реальное солнечное время, это время для наиболее высшей над нашей жизнью ступени динамики в иерархии. И оно вполне реально будет для нас быстрее или медленнее чем наше земное время, а может оказаться даже с обратным знаком по отношению к нашему времени. Ведь вращение солнца вокруг оси, может оказаться длительнее, чем вращение его же вокруг чёрной дыры, а может и не оказаться. Но главное, что это совсем другое время по отношению к нам, в динамической системе более высокой иерархической ступени времён. Тогда в природе существует и относительное время вращения чёрной дыры галактики, относительно её вращения вокруг межгалактического центра гравитации. И время циклов вращения чёрной дыры нашей галактики, в одном цикле вращения её вокруг некого центра всех галактик, это тоже совсем другое время для нас, это время галактики "млечный путь".

Вот мы даже и не думаем, что существует иная жизнь в ином измерении времени, более высокой иерархической ступени, в которую мы люди и вся наша земная жизнь, вместе с нашими иерархиями космических тел, вложены, как наши клетки, или как бактерии нашего кишечника, вложены в нас самих. Эта бесконечная вложенность жизни, такой же закон, как и закономерность бесконечного вложения комических систем в мироздании. Ведь на поверхности нашей живой планеты, мы не видим жизни более высокой ступени в макромире.

Предположим, что может существовать разумная жизнь, на поверхности ядра некого атома. Это предположение, псевдореалистическое для нас. Но это только предположение. Но благодаря этому безумному предположению, мы можем со стопроцентной уверенность заявить, что разум на поверхности ядра любого нашего атома, не имеет шансов распознать наш организм как жизнь более высокой иерархии, по отношению к этому разуму жизни на поверхности ядра атома. Для этого разума, в реальности могут существовать только детали атомов, и в крайнем случае детали молекул. Как по ним разум может определить с поверхности ядра атома, что они детали живого нашего организма более высокого порядка в иерархии? Тогда по аналогии, наш разум на поверхности нашей планеты, со сто процентной вероятностью, никогда не распознает жизнь более высокой ступени иерархии, в которую мы вложены. Нам не дано это, но логика бесконечно вложенной иерархичности, это догма для нас, и она упрямо твердит, что это должно существовать и непременно существует.

Тогда почему людям массово навязывают некую теорию большого взрыва? Всё просто. Человек разума, до сих пор не воспринимает иерархичность строения мира, как основу всех научных и общественных гипотез. Если большой взрыв лежит в основе всего мироздания, значит для людей, бесконечная иерархичность построения мира не догма. Но иерархии микромира, вложенные в глобальные иерархии макромира, это реальная иерархическая вложенность, очевидная для каждого человека. То есть, живя в аквариуме, рыба-человек, плавает только в пределах одной плоскости, как одноглазая камбала.

Вложенная иерархичность, это и есть вечность, и это же бесконечность. Это четвёртое, абсолютно реальное, а не какое-то абстрактное полунаучное, измерение в пространстве, во времени, в динамике систем, и в жизни реальных живых систем. Пространство, бесконечно и вечно, только благодаря бесконечной вложенности одних пространств, в другие. Время бесконечно и вечно, только благодаря вложенности одних систем времени в другие системы времени. Жизнь бесконечна и вечна, только благодаря бесконечности вложенности одних динамических систем жизни, в другие динамические системы жизни (молекула ДНКА, это вложенная динамическая система жизни в динамическую систему жизни обычных организмов). Динамика мироздания вечна и бесконечна, только благодаря динамической бесконечной вложенности систем, где постоянно что-то взрывается в иерархиях, разлетается, и даёт пищу новым рождаемым системам. То же самое, происходит с изменениями в бесконечности иерархической жизни, в своём иерархическом времени, и в своём иерархическом пространстве.

Любой взрыв по научной теории относительности, всегда одновременно и очень маленький и очень большой. В бесконечности иерархий мироздания, нашему разуму, не с чем сравнивать большой взрыв. Один и тот же взрыв, это одновременно и большой и маленький. Если некое светило взрывается, то в масштабах своей системы, для неё, это большой апокалипсический взрыв, разрушающий систему. А в масштабах системы миллионов галактик, это только едва заметный импульс или маленькая вспышка. А если всё мироздание взрывается, то в иерархии центра миллиардов мирозданий, это только незаметный импульс.

В науке не задумываются, что выдвигая гипотезу большого взрыва, это как бы гипотеза изначального взрыва всего бесконечного абсолюта. Но само понятие изначальность, это всего лишь теологическое и псевдонаучное понятие, которое почему-то заложено в серьёзные научные гипотезы, и уже вдвигается в виде догмы. Это что? Так легче деньги зарабатывать в науке? А вот понятие реальности именно для нас, для людей, это бесконечный океан иерархической вложенности, частью которого мы являемся, и кое-что из этой иерархичности, это для нас уже не гипотеза, а абсолютная реальная догма. Вечность и бесконечность, это для нас догма, а мы сами, это неотъемлемая часть иерархической вечности и бесконечности, мы одно из реально существующих звеньев непрерывной цепи в иерархиях вечности и бесконечности.

Мы, это часть, которая никогда и не с чего не начиналась в измерениях иерархий и никогда не закончится в глубинах этих иерархических измерений. А пределы мира, это только пределы доступности понимания нашего мозга. Вот мы и ищем некий начальный взрыв за пределами доступности нашего мозга, как начало некой верёвочки, за которую можно потянуть и распутать клубок доступности нашего понимания. А за пределами доступности нашего понимания, может быть всё что угодно, просто рядом с нами. И то, что недоступно нашему пониманию, вполне может быть доступным пониманию наших земных дельфинов, или даже некоторых птиц, но они на нашем языке не разговаривают, и не будут разговаривать, как и мы не хотим изучать их язык, и не хотим разговаривать с ними. Понимание, это тоже иерархия как не крути. Такая же иерархия не хуже других, и понимание закономерно не связано в природе между его живыми системами, единым языком и мыслями. Природе, это для жизни не нужно, а ненужное ей, она не делает. А вот разум, делает ненужное для самого себя. Но он высокомерен, и он не хочет связывать нитями языкового понимания, различные системы в иерархиях понимания.