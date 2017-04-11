Кому нужен и не нужен Трамп?

Похоже, что этот, совсем даже неплохой и симпатичный энергичный человек, действительно постепенно становится никому не нужным, как предположительно этого ожидали кое-кто из наблюдателей перед его приходом, и даже предостерегали об этом.

Совсем не в то время, он пришёл, в то единственное и наиболее небезопасное место в центре единой иерархии, для всего окружающего человеческого мира, в качестве единого верховного иерарха плотской земной имперской жизни. Те люди, кто хотел и ожидал его прихода, это те, кому их мир не нравился в качестве основы для их плотской земной жизни. А те, кто не хотел его прихода, это те, кому их земной мир очень даже нравился в качестве основы их плотской земной жизни.

Но новый плотский лидер, всеобщей плотской жизни, и всеобщего плотского хаоса, не оправдал и ожидаемых страхов, и ожидаемых надежд. Он сделал только то, что притормозил текущее развитие почти всех текущих событий своим появлением. А торможение, это вовсе не перемены, это гораздо хуже и для событий и для людей. Торможение, всегда легко провоцирует непредвиденные никем, резкие вспышки ускорения событий.

Это и есть плохо для всех. Ведь те, кто ожидал перемен, могут получить ускоренную вспышку того, что им прежде не нравилось, а те кто был вполне доволен и жизнью и событиями, реально могут быть не довольны и торможением и вспышкой ускорения. Если кто-то, чем-то доволен, то удовольствие нужно медленно растягивать, а не тормозить и ускорять непредвиденно. Так что полностью довольных иерархом всех плотских грешников нет, и похоже уже не предвидится.

А вот на изменения в духовной сфере имперской жизни своих подданных, иерарх похоже не настроен, а может быть и не способен. Плотский лидер, это вовсе не духовный лидер. Не каждому дано совмещать это в плотской жизни.