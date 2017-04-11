Люди живут с богом, но по разному

Безусловно, современные люди живут с богом. И жаль что они живут по-разному. Можно жить компромиссно, согласовывая множественные относительные современные принципы жизни, с немногочисленными унитарными и безотносительными духовными божьими заповедями и самим богом, в каких-то определённых пропорциях или дозах. А можно жить бескомпромиссно и унитарно, исключительно только по божьим принципам и законам. А ещё можно обманывать себя, и жить унитарно, только совсем не по божьим безотносительным законам, а по имперским унитарным законам, подменяя ими божьи, и почитая живого императора своего, как параллельного названого бога для себя. При этом, религия издавна научилась подменять божьи унитарные безусловные принципы на имперские, в духовных центрах человека, обожествляя императоров и их принципы в религиозных литургиях и обрядах. Религиозные общинные обряды, это далеко не имперские религиозные каноны и обряды.

Привычки, это дело серьёзное и подсознательное. Императоры и их имперские принципы, с давних пор вытеснили и частично подменили бога и его заповеди в духовных центрах своих поданных. Люди консервативны. Но имперские безотносительные принципы явно противоположны божьим принципам, и подмена их не заметна, благодаря общему свойству унитаризма, мощного гравитационного устремления в духовный центр человека. Тут незаметно, увеличением численности, подменили малую религиозную общину, на большую религиозную империю. И сразу появились другие принципы, как бы параллельные общинным божьим.

В духовную часть каждого человека, строго вшиты унитарные безотносительные основополагающие принципы духовной жизни, а вот житейские плотские принципы того же самого человека, это совершенно разные принципы. Это периферийные максимально относительные принципы жизни. Это семейные, общинные, культурные и национальные принципы. Это бытовые принципы, которые связанны с пищей, с процессами деятельности, с религиозными обрядовыми процедурами, с местами проживания, с иерархическим построением социума. И это так же, политические классовые, кастовые, идейные, и бесконечное множество современных технологических принципов. Мало того, в плотской жизни людей, возникают целые кластеры принципов. Это похоже на бесчисленную множественность разнообразия молекул, состоящих из гораздо меньшего разнообразия атомов. Люди рождаются каждый в своём единственном семейном разнообразии, которое сочетается с местным разнообразием традиций в месте рождения, сочетается с общинными территориальными принципами в месте рождения. Затем, это общегосударственные принципы, и это религиозные духовные каноны бога и императора, и их заповеди.

Каждый человек рождается только в своей длинной цепочке принципов, которая является частью общих для всех иерархией жизненных принципов. Но духовная часть человека, это часть связная мощной внутренней силой гравитации организма, это религиозные и имперские безотносительные принципы. А плотская или житейская часть, это врождённое бесконечное разнообразие жизненных цепочек-кластеров, относительных принципов жизни

К каждому рождённому человеку, приходит время думать и выбирать, в какой из относительных относительностей плотской жизни он будет жить, или в какой безотносительности духовной жизни ему жить. А может быть жить в компромисе, и в той, и в другой жизни? Хотя само рождение и начало жизни, чаще само за человека выбирает. И если этот человек будет признавать и блюсти исключительно только единые для всех духовные принципы бога, тогда он, ни кто иной, как воин бога. И он воюет против всех остальных относительных принципов. Это наиболее опасный воин из всех воинов, готовый на всё, против всего плотского и житейского. Он воюет за абсолютную исключительность и за безотносительность божиих унитарных канонов. Он требует их обязательности для всех, и их безусловной верховности над всеми остальными относительными принципами жизни. И это не позволит ему компромиссно служить одновременно божим правилам, и правилам того или иного императора. Да и правилам всех кто ниже бога в иерархиях, такой преданный религиозный воин не будет служить. Для такого воина, все кроме бога и воинов бога, это отступники. Воин бога, это наивысший враг всего остального, и плотского, и разнообразного, и относительного.

А если человек выбирает для себя едиными исключительными принципами, только имперские унитарные обязательные принципы жизни, как принципы обязательные для всех кто живёт в империи, тогда он становится духовно и материально преданным принципиальным воином своего императора и своей империи, и одновременно как бы подданным бога но с подменёнными имперскими заповедями. Причём, он не враг наивысших абсолютных безотносительных канонов бога, он просто их поменял на заповеди своего императора, живого бога или помазанника. Тогда этот воин императора, принципиальный враг бесчисленным разношёрстным и максимально относительным принципам периферий. То есть, лучший воин императора, это рождённый для императора, и выросший в имперских пелёнках и с мыслями своего императора. Для такого воина, не должно быть преград в виде брата, свата, и родительского дома. Он лучший воин императора, и храбро воюет против всех остальных принципов, не замечая божьи.

Ну и последний вариант унитарности, когда человек предпочитает всем остальным принципам, только относительные принципы жизни своего дома, общины, села, нации. Когда для него нет ничего более ценного, чем берёзки или тополя у дома, пруд и пашня, и принципы которые касаются локального и относительного только к своей личной и семейной, а так же к общинной жизни. Это похоже на религиозных отшельников староверов, не признающих в своей локальной относительной иерархии, ничего кроме семейного общинного и духовного от своего неизменного бога. Оказывается, что старая вера позволяла людям совмещать сою плотскую общинную жизнь, не нарушая своих внутренних духовных заповедей и канонов своего бога. Они не грабили и не убивали ближнего, и жили максимально толерантно между собой, почитая бога в душе, полностью взаимовыгодно малыми автономными социумами. Эти люди не воины, у них нет в их локальной автономной общинной иерархии, искусственной имперскости и имперских воинов. Но их принципы, преследуются имперскими воинами, они чистые жертвы. Им трудно жить в империях, и они уходят на окраины жизни. Уходят туда, где они малодоступны воинам империи. Они осколки разбитой природной иерархии человеческой жизни, где максимально сочетались и божии духовные каноны, и принципы плотской жизни.

Но в современной жизни, такого староверского общинного сочетания духовного и плотского в массах, уже не может быть по имперским стандартам численности социумов. Равновесие между духовной безотносительностью, и почти полной относительностью терпимости ко всему богатейшему многообразию в цепочках принципов плотской современной имперской жизни, можно установить только лишь жертвуя чем-то со стороны плотской жизни, и жертвуя чем-то со стороны духовной жизни, или просто обманывая себя тем, что современная плотская жизнь, полностью соответствует духовным канонам. Человек легко может обманывать себя, до обеда как бы живя по канонам божьим, а после обеда по имперским плотским принципам без угрызений. Является ли это компромиссным равновесием? Нет конечно! Ведь каждая жизнь, это жизнь, в живой иерархии живых матрёшек. Как тут можно имперским унитаризмом, не навредить ближнему, то есть внутреннему или наружному, и тем более не убить его? В такой иерархии, прерывание любой жизни, разрушает общую цепочку жизни. Задачка не лёгкая, объединить компромиссами имперскую жизнь громадных масс людей, с максимальной плотской относительной разнообразностью, с принципом имперского безотносительного унитаризма. В громадных империях людей, рождённых в максимальном разнообразии кластеров жизненных принципов, это возможно только одним силовым способом. Тут к каждому живущему разнообразно, нужно приставить воина имперских унитарных принципов.

Но эти принципы, принципы войны. Так же как чистые воины божьи, которые стоят на позициях всемирной войны, в своей преданности единому унитарному принципу духовной жизни, так и воины империи, стоят на унитарных позициях внутренних имперских и внешних имперских войн. Но этим, они разрушают имперские устои, и свою иерархическую цепочку жизней, именно отрицанием всего остального, жизненного, и не имперского. Мирно, сочетать духовное с плотским, можно только в принципах жизни малой общины. И между общинами можно жить мирно, имея в принципах содружество взаимной выгоды. Это не империи, но это компромиссные альянсы позволяющие соблюдать и духовные каноны и разнообразно и свободно жить между общинной жизнью, в иерархиях общинных альянсов на принципах общей взаимной выгоды, в альянсе и между альянсами. В этом принципе, нет войны матрёшек, а значит нет деструкции иерархий и их цепочек. И это тоже можно назвать государством, но без государя. В альянсе государь, это только прямые представители от всех общин.

А ведь это грустная картина современной жизни, для трёх выше описанных попыток жить чистыми унитарными принципами в иерархиях. Унитарные духовные принципы бога, не способны вписаться в некий всеобщий имперский унитарный принцип жизни больших иерархий. Без альянсов общин, империям необходимо соблюдать строгое правило пропорциональности принципов жизней в её иерархиях. Для каждого принципа в иерархии, начиная от унитарного центра, и кончая бесконечными перифериями, должна существовать своя гравитационная свобода. Например, в самом центре небесного светила, где царит наивысшая опасность для всей системы, которую нужно ограничивать, этим занимаются громадные гравитационные силы периферийного давления, они сами создают опасность в центре, и сами её ограничивают. А в дальних перифериях небесных систем, царит гравитационная слабость, и свобода относительного разнообразия жизни.

Тогда как людям мирно вписаться, в единую мирную имперскую иерархию принципов жизни, без применения насилия и имперских воинов? Как можно мирно, оказать мощное гравитационное давление на воинов империи? Только разъединив их громадные унитарные империи на малые. А это только превратив громадные империи, в иерархию малых империй. А это только альянс (можно по традиции государство) общин, где каждая малая империя, будет способна изменить свой имперский унитаризм, на внутренний религиозный духовный унитаризм для общины. И который способен сочетаться с их плотскими общинными принципами жизни, где единый бог, только у каждого в душе, а единый закон, это наивысшие духовные заповеди.