Всемирная Грехопедия

В канун великих религиозных праздников, будет большим грехом не размышлять о нашей человеческой религиозной жизни на земле. Бессмысленно заниматься философским мышлением, и не сопоставлять явления органической жизни, с другими явлениями вселенского микромира и макромира. Если в логике мышления философов, отсутствует тема бесконечной вложенности иерархического строения мироздания как скелет, или как основа всех философских течений, тогда это не реальная философия или течение. Реальная философия, должна быть привязана к природным законам. Не привязанная философия, это эрезацфилософия, похожая по вкусу на жизненную - но вовсе не жизненная.

Можно взять любое явление в нашей земной жизни, и мы в нём обязательно найдём элементы строгого правила изменчивой относительности внутренней жизни бесконечно вложенных иерархий. В ПЗУ всех людей, автоматически при рождении, все правила бесконечной иерархичности загружены. Для людей, правило бесконечной иерархичности, это правило трёх жизней в одной. Это земная видимая телесная жизнь воплоти, как отдельная упорядоченная иерархия с мозговым центром влияния собственного земного мышления, и это ещё две жизни, но уже за пределами плоти. Это наша макро-жизнь, и наша микро-жизнь. Свою макро-жизнь, мы способны ощущать. Это бесконечные сферы наших гипнотических воздействий. Сферы наших тепловых, волновых и прочих мистических и специальных воздействий за пределами своего тела. И это такие сферы, как защитная материнская сфера для ребёнка, и многие другие.



А вот свою внутреннюю бесконечность микро-жизни, мы не способны ощущать. Так же, как мы не способны ощущать микромир окружающего нас космоса. Микро волновые явления в нас проникают, и микро системы пронзают нас не оставляя ощущений. Так вот, наша внутренняя микро-жизнь, это жизнь внутри нас, духовного царя не имеющего плоти, и это его простейшие универсальные для всех людей законы. А если это не люди, то их микро-жизнь, это тоже универсальные для вида и для особей законы жизни, которые мало отличаются от человеческих. В естественной природной жизни, нет глобальных бесконечных войн, все проблемы улаживаются по мере их поступления. Для человека, микро-жизнь, это простейшие универсальные десять заповедей, которые строго очерчивают его всеобщую духовную греховность, от безгрешности. Всеобщие войны, и всеобщие грабежи в человеческой жизни, всегда начинаются с локальных относительных подвигов. А всеобщие духовные правила, предостерегают людей от локальных и последующих всеобщих катастроф, внутри каждой души.



Наиболее весомый библейский абсолютный духовный грех, это убийство. К примеру, если на земле царит мир, то убийство это смертный грех по земным меркам и по меркам духовным. А если на земле идёт война? Тогда убийство, это относительный грех присущий только врагам, а убийство содеянное друзьями, это относительный героизм, не считающийся грехом. И много других земных относительных подвигов, и достойных деяний, не соответствуют строгим безотносительным религиозным абсолютным духовным унитарным заповедям.

Но таков закон мироздания. Мы не сможем с уверенностью сказать сами себе, уйдёт ли человеческая душа, отделившись от своей плоти в глубины своего микромира, или нет. А куда ей уходить кроме этого единственного бесконечного места? Многие законы микромира, нам доступны, но понять и познать этот мир мы не способны. Только абсолютно безотносительные общие духовные законы, которых всего-то один десяток в наших заповедях центра духовной гравитации, в плотском миру, мы подменили миллионами более свободных и более относительных к обстоятельствам, и к локальным плотским системам, локальными законами. Этим самым, мы превратили всеобщий грех убийства в локальные подвиги для локальных временных систем. Так работают правила изменчивой относительности в иерархиях вложенности, удалённых от центров гравитации, и от центров влияния духовности. Относительный подвиг убийства по отношению к локальной плотской системе, это всеобщий духовный грех. Относительное плотское обогащение в локальной плотской системе, это всеобщий духовный грех. Духовные правила человека, учли что его разум, уведёт его от локальной обособленной общинной жизни, и объединит его в громадные глобальные иерархии, способные на самоуничтожение и на массовые бесконечные уничтожения .



Люди не должны забывать, что всё локальное и относительное, вложено в наивысшие духовные иерархии. И если они герои множества локальных систем и воин связанных в одну всеобщую иерархию, тогда их души не должны отрываться от плоти, и уходить в духовный микромир, там их подвиги не смогут оценить как локальные, а только как всеобщий тяжкий грех. Локальные деяния человеческого мира, рождают глобальные деяния. Похоже, что всем людям воплоти, нужна всеобщая духовная Грехопедия, в которой бы, все их локальные подвиги, были бы описаны только в оценке всеобщей духовной греховности. Иначе их разум, не сможет остановить всеобщее глобальное духовное падение, которое ложно провозглашается локальными подвигами и героизмом. Рано или поздно, все человеческие души отделятся от плоти, и уйдут в глубины строгой безотносительности духовного всеобщего микромира, с законами которые не оправдывают свободу локального и относительного поведения.