Относительная относительность Альберта Эйнштейна.

Мышление не работает ради достижения истины. Это пустое дело мыслить ради истины, её нет. Мышление либо просто абстрактно оценивает всё, что чувствуют органы, либо оно умышленно преследует достижения корыстных целей. И это всё. А правдоискатели, это жалкие алхимики, или изобретатели вечных двигателей.

Догма и антидогма. Поиски истины, это ложная цель.

Никто никогда не открывал и не откроет истину. А то, что мы считаем истиной, это всегда не абсолютные, относительные догмы. Они работают только в пределах некой конкретной динамики, неких конкретных систем к которым относятся догмы. В мире, совсем не абсолютно всё относительно, и это единственное правило, можно считать единственной догмой и одновременно антидогмой, как людям угодно.

Что есть мироздание? Оно безгранично или замкнуто? Как это по Эйнштейну? Этого никто не знает и никогда не узнает. Только обычная логика и сравнительный анализ, может дать нам намёк в этом направлении.

Все без исключения динамические системы известные нам, это вложенные одни в другие иерархии, и они постоянно что-то потребляют своими центрами из смеси пересекающихся и окружающих их периферийных сред, и сред других иерархий, и они что-то постоянно отдают из центров в периферии смешанных и пересечённых волновых и импульсных сред. При этом, каждая из них возмущает смесь сред, распространяя волны в некую бесконечность вокруг себя, и эти волны от всех систем в иерархиях пересекаются друг с другом, возбуждая новые импульсные возмущения. Тогда всё это похоже на упорядоченную в центрах систем иерархичность, с постоянно убывающей упорядоченностью, в бесконечную даль своих периферий, где упорядоченность постепенно меняется на хаос в пересекающихся бесконечных периферийных частях этих вложенных одних в другие систем. То есть, каждая явно упорядоченная центральная часть любой системы в иерархиях, как бы плавает в супе хаоса из смеси периферийных бесконечных частей всех иерархий. Коряво, но как можно по-другому описать мир, для того что бы сложился некий образ или картинка?

Для этого, попробуем окрасить явно упорядоченные части всех систем всех иерархий как убывающие от центра кольца тёплых тонов и оттенков близких к красному, а в самих центрах очень яркому красному цвету близкому к абсолютно белому. А вот пересечённые хаотические части периферий всех систем, окрасить как кольца различных холодных тонов убывающего синего цвета, с убыванием от центров, в более тёмные тона синего цвета, близкие к чёрному цвету. Самое интересное, что общая картина мира будет такова, что упорядоченные части иерархий красных тонов, будут во многом вкраплены как острова в среду хаотического супа из пересечённых периферий. А многие хаотические периферийные части синих и тёмно синих тонов, будут вкраплены как острова в красные тона фона упорядоченных частей. Тут нужен хороший художник, который глубоко изучил результаты наложения тонов разного цвета. Но и без этого, логика подсказывает, что путём иерархического наложения множества тонов и цветов орбит постепенно переходящих от тёплых к холодным, родит во многих частях общей картины, множество новых очень тёмных холодных островков, и множество новых очень светлых тёплых островков в исходных иерархиях. А ведь это только цвета и краски, где нет динамики движения в иерархиях и меняющихся температур. Отсюда можно сделать логическое предположение, что в динамике иерархий мироздания, динамический хаос вложенный в упорядоченность, и динамическая упорядоченность вложенная в хаос, постоянно рождают новые системы, в точках пересечения тонов. А раз рождает, значит и заставляет умирать системы. Является ли это вечным движителем, нам не дано понять. Но эти точки можно назвать точками рождения горячих и холодных центров, точками импульсного всплеска, или точками рождения новой гравитации, в среде волновых пересечений. Это значит, что постоянно происходит случайное рождения новых систем, в иерархии систем, и новых миров в иерархии миров. И это должно происходить и в бесконечных глубинах микромира, и в бесконечностях макромира.

Тогда, если новые системы и миры рождаются именно таким способом, то принцип однородной относительности Эйнштейна теряет смысл. Он тоже обязан плавно меняться, как абсолютная гравитационная упорядоченность в центрах всех систем, постепенно меняется на отдалённый абсолютный хаос в пересечённых перифериях всех систем.

То есть, мир не может обладать некой константой относительности, которую увидел Альберт Эйнштейн в крупице приближённого к нам мира. И он не пошутил об этом за обедом. А это то, что он абстрактно вдруг увидел своим мозгом, и именно это он и изрёк. А это была только относительная относительность. И она была только частью изменчивой относительности, меняющейся от абсолютной гравитационной упорядоченности в импульсных центрах, в момент рождения новой гравитации новых систем, и от рождения абсолютной строгой безотносительности, до абсолютно хаотической и свободной относительности хаоса в свободных бесконечностях периферий. Оказывается, относительность тоже рождается и изменяется по жизни. И она по своему относительна внутри относительности, от абсолютной безотносительности, до абсолютной относительности. Мало того относительность, это тоже изменчивая иерархия относительности в каждой системе, и это смешение относительностей, в местах пересечения относительностей. И это рождение новых безотносительных всплесков, в среде максимальной относительности. Сам квантовый принцип мироздания, отрицает одноступенчатую, относительную относительность Эйнштейна в нём. А истина, она тоже абсолютно абсолютна, только исключительно абсолютна в самом центре минимальной, и даже менее минимальной в самой минимальной точке гравитационного абсолюта. Во всех остальных местах, истина относительно изменчива, как изменчива сама относительность.