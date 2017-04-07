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Относительная относительность Альберта Эйнштейна.
07.04.2017 09:38
Мышление не работает ради достижения истины. Это пустое дело мыслить ради истины, её нет. Мышление либо просто абстрактно оценивает всё, что чувствуют органы, либо оно умышленно преследует достижения корыстных целей. И это всё. А правдоискатели, это жалкие алхимики, или изобретатели вечных двигателей.
Догма и антидогма. Поиски истины, это ложная цель.
Никто никогда не открывал и не откроет истину. А то, что мы считаем истиной, это всегда не абсолютные, относительные догмы. Они работают только в пределах некой конкретной динамики, неких конкретных систем к которым относятся догмы. В мире, совсем не абсолютно всё относительно, и это единственное правило, можно считать единственной догмой и одновременно антидогмой, как людям угодно.
Что есть мироздание? Оно безгранично или замкнуто? Как это по Эйнштейну? Этого никто не знает и никогда не узнает. Только обычная логика и сравнительный анализ, может дать нам намёк в этом направлении.
Все без исключения динамические системы известные нам, это вложенные одни в другие иерархии, и они постоянно что-то потребляют своими центрами из смеси пересекающихся и окружающих их периферийных сред, и сред других иерархий, и они что-то постоянно отдают из центров в периферии смешанных и пересечённых волновых и импульсных сред. При этом, каждая из них возмущает смесь сред, распространяя волны в некую бесконечность вокруг себя, и эти волны от всех систем в иерархиях пересекаются друг с другом, возбуждая новые импульсные возмущения. Тогда всё это похоже на упорядоченную в центрах систем иерархичность, с постоянно убывающей упорядоченностью, в бесконечную даль своих периферий, где упорядоченность постепенно меняется на хаос в пересекающихся бесконечных периферийных частях этих вложенных одних в другие систем. То есть, каждая явно упорядоченная центральная часть любой системы в иерархиях, как бы плавает в супе хаоса из смеси периферийных бесконечных частей всех иерархий. Коряво, но как можно по-другому описать мир, для того что бы сложился некий образ или картинка?
Для этого, попробуем окрасить явно упорядоченные части всех систем всех иерархий как убывающие от центра кольца тёплых тонов и оттенков близких к красному, а в самих центрах очень яркому красному цвету близкому к абсолютно белому. А вот пересечённые хаотические части периферий всех систем, окрасить как кольца различных холодных тонов убывающего синего цвета, с убыванием от центров, в более тёмные тона синего цвета, близкие к чёрному цвету. Самое интересное, что общая картина мира будет такова, что упорядоченные части иерархий красных тонов, будут во многом вкраплены как острова в среду хаотического супа из пересечённых периферий. А многие хаотические периферийные части синих и тёмно синих тонов, будут вкраплены как острова в красные тона фона упорядоченных частей. Тут нужен хороший художник, который глубоко изучил результаты наложения тонов разного цвета. Но и без этого, логика подсказывает, что путём иерархического наложения множества тонов и цветов орбит постепенно переходящих от тёплых к холодным, родит во многих частях общей картины, множество новых очень тёмных холодных островков, и множество новых очень светлых тёплых островков в исходных иерархиях. А ведь это только цвета и краски, где нет динамики движения в иерархиях и меняющихся температур. Отсюда можно сделать логическое предположение, что в динамике иерархий мироздания, динамический хаос вложенный в упорядоченность, и динамическая упорядоченность вложенная в хаос, постоянно рождают новые системы, в точках пересечения тонов. А раз рождает, значит и заставляет умирать системы. Является ли это вечным движителем, нам не дано понять. Но эти точки можно назвать точками рождения горячих и холодных центров, точками импульсного всплеска, или точками рождения новой гравитации, в среде волновых пересечений. Это значит, что постоянно происходит случайное рождения новых систем, в иерархии систем, и новых миров в иерархии миров. И это должно происходить и в бесконечных глубинах микромира, и в бесконечностях макромира.
Тогда, если новые системы и миры рождаются именно таким способом, то принцип однородной относительности Эйнштейна теряет смысл. Он тоже обязан плавно меняться, как абсолютная гравитационная упорядоченность в центрах всех систем, постепенно меняется на отдалённый абсолютный хаос в пересечённых перифериях всех систем.
То есть, мир не может обладать некой константой относительности, которую увидел Альберт Эйнштейн в крупице приближённого к нам мира. И он не пошутил об этом за обедом. А это то, что он абстрактно вдруг увидел своим мозгом, и именно это он и изрёк. А это была только относительная относительность. И она была только частью изменчивой относительности, меняющейся от абсолютной гравитационной упорядоченности в импульсных центрах, в момент рождения новой гравитации новых систем, и от рождения абсолютной строгой безотносительности, до абсолютно хаотической и свободной относительности хаоса в свободных бесконечностях периферий. Оказывается, относительность тоже рождается и изменяется по жизни. И она по своему относительна внутри относительности, от абсолютной безотносительности, до абсолютной относительности. Мало того относительность, это тоже изменчивая иерархия относительности в каждой системе, и это смешение относительностей, в местах пересечения относительностей. И это рождение новых безотносительных всплесков, в среде максимальной относительности. Сам квантовый принцип мироздания, отрицает одноступенчатую, относительную относительность Эйнштейна в нём. А истина, она тоже абсолютно абсолютна, только исключительно абсолютна в самом центре минимальной, и даже менее минимальной в самой минимальной точке гравитационного абсолюта. Во всех остальных местах, истина относительно изменчива, как изменчива сама относительность.
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