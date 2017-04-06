Ум, всегда только задний

Никто не живёт в настоящем времени, его просто нет.

Выражение: «крепок задним умом», иллюстрирует привычку человека сначала делать что либо, а затем обдумывать сделанное, или искать ему применение. Говорят, что экономисты и аналитики доказали, что время потраченное на предварительное обдумывание, даёт экономию времени в процессах деятельности, до двухсот процентов.

Мышление всех организмов, имеет двухполюсную основу. Первый полюс мышления, это свободное целеустремлённое вариантное движение мыслей, в сторону некого заранее предумышленного результата. Этот принцип работает, когда у организма есть широкие возможности для деятельности. Тогда поиск путей мыслей, ограничивается вариантами достижения цели. Второй полюс мышления, это фрагментарное наблюдение за явлениями, и мысленные попытки придать этим явлениям некие полезные очертания и смысл их применения. Этот принцип, работает тогда, когда все конечные цели, по сути, недоступны для достижений. Это состояние ловушки в мышлении и в целевой деятельности. Но мозг при этом, ищет всё, за что можно зацепиться, чтобы изменить сложившееся положение таким образом, чтобы выход из ловушки в сложившейся ситуации открылся. В природе, все организмы мыслят и тем и другим способом, в зависимости от текущих жизненных обстоятельств. И важно, что все организмы, при всей глубине осмысливания и при глубоком анализе вариантов, обязательно попадают в некие смысловые ловушки, экстремальный выход из которых, может разрывать или прерывать намеченные цепочки в осуществлении проектов. То есть, любой самый гениально продуманный и подвергнутый всестороннему анализу проект, не может иметь окончательного благополучного завершения, не пройдя через непредвиденные открывшиеся сложные ловушки в осуществлении этого проекта. Такому явлению есть объяснения.

Интересно то, что оба этих метода мышления, очень прочно связаны с тем, что уже произошло, и в области мышления и в области проектируемых событий. То есть, новая любая мысль или проект, это всегда часть прошлого, того что уже случилось в мышлении. Это то, что уже записано и сохранено мозгом как цепь мыслей или компьютером в виде ступеней проекта. А каждый сделанный шаг предстоящих событий по сценарию проекта, это шаг от прошлого к прошлому, который погружает организм в отрезки прошлых событий. То есть, ни сам человек ни его мозг, не живёт в неком настоящем времени. Такого времени, ни для кого не существует. Его просто нет в жизни, и для него нет места. Для всех всегда существует только то, что уже сбылось или произошло, и в области событий, и в мыслях тоже. И если, на пути мышления попадается развилка, она возникает в мыслях как виртуальная остановка в настоящем времени. Но она это тоже прошлое, поскольку развилка, это уже только мысли прошлого записанные двумя или более путями.

Весь секрет нашего мозга в том, что его не существующее настоящее время, необходимо ему для того, что бы он мог иметь возможность легко и быстро давать делать организму и мыслям, быстрые шаги и вперёд и назад, и не осмысливать то, в каком из времён всё это находится. Ведь настоящие шаги в прошлое, никому не доступны. Любой шаг и вперёд и назад, это всегда изменение предыдущего прошлого времени на последующее прошлое время. И сделав любой шаг, организм делает только то, что изменяет своё прошлое. Но его мозг, упрощает реальность, и говорит ему: «Не бойся, возвращайся назад, меняй путь, всё в порядке, ты живёшь в настоящем времени, где можно делать разные ходы, и исправлять свои ошибки». Это происходит именно потому, что на пути нашего мышления постоянно возникаю либо тупики из которых нужно немедленно возвращаться назад к развилкам, либо это логические развилки, на которых мозг способен останавливать организм, осмысливать, и направлять его как бы по другому пути. Именно поэтому, тупики в мышлении и в событиях, предполагают возможность возврата на предыдущую развилку. Для нашего мозга, его текущая логическая работа, это только настоящее время, ведь ему нужно двигать организм, а не впустую шевелить извилинами.

Оказывается, наш мозг, постоянно нас обманывает! Нас, живых людей, нет в настоящем времени! Мы настоящие, только как виртуальные люди из реального прошлого! Ведь обратных путей от тупиков к предыдущим развилкам, на самом деле не существует. Всё что произошло в мыслях настоящего, это уже произошедшее, и обратный путь, это только новый путь и в мыслях и в физических движениях. Это догма. Если пришла мысль, то ты вместе с ней в прошлом. Но длительный путь к определённым целям, и в мыслях и в физических событиях, с возвратами и новыми пробами и попыткам, расставляет многие ловушки даже в хорошо продуманных целевых проектах. В них, постепенное поступательное мышление и движение, накапливает события из нового изменённого прошлого, и оставляет параллельно события и мышление из предыдущего прошлого. А это и есть ловушки в целевых проектах, в которые попадает и мозг, и его мышление и события.

Вот почему, ни один самый прекрасный шахматист, не способен продумать ни одну партию до конца, даже в игре с компьютером или с самим собой. Все самые глубокие его мысли и правильные ходы, постоянно изменяют прошлое в его мышлении, именно в самой отправной точке к которой возвращаются его мысли. Любой возврат, это только цикл спирали в изменении мыслей в пошлом, но ни как не возврат их в исходную мысль. Каждая новая записанная мысль в нашей голове и новый соответствующий ей шаг, это только самое близкое к нам прошлое, которое меняет предыдущее устаревшее прошлое в нашей голове, на более свежее прошлое. Благодаря нашему мозгу, мы часто возвращаемся в наше прошлое, считая его неизменной исходной точкой. Но на самом деле, мы возвращаемся в совсем другое прошлое, похожее на исходное, но сильно искажённое изменениями. А изменения, не учтены нашими проектами. Это и есть логические ловушки в которые мы попадаем, в спиралях жизни прошлого. Люди эти ловушки называют наступлением на грабли, когда их ошибки повторяются.

Например, люди десятками раз могут ходить на текущие настоящие выборы, не приближаясь к намеченным конкретным целям. Это ловушка мышления и деятельности. А ловушка, это и есть второй полюс мышления, исключительно вынужденное мышление и деяния на его основе, и не имеющее конкретной цели, кроме попыток к любым изменениям, даже деструктивным и ведущим к гибели. Оказывается, что вся жизнь это цепочки ловушек на путях к намеченным целям. А если не ставить целей на своих путях? Тогда инстинкты ведут организмы своими путями, и там тоже свои ловушки. Но мы люди, и мы ведём речь о ловушках на наших осмысленных путях к намеченным целям.

Например, абсолютно понятный путь мыслей и действий, от командной экономики, к некой свободной рыночной экономике. Но если почти каждый человек в стране перехода на новые рельсы, становится только фиктивным хозяином своей доли страны, при условии что другие люди, станут настоящими хозяевами и своей и чужой доли страны. Но они будут добросовестно социально заботиться о фиктивных хозяевах и их долях. Это и есть ловушка и мышления и деятельности. Из неё уже в прошлое не вернуться, и новое не наступает таким, каким оно планировалось. И в такой ловушке, люди готовы на любые действия, лишь бы хоть что-то изменилось. Но в ловушке важен безошибочный поиск единственного верного хода. А если постоянно повторяют то, что не приводит к результату, рыбка попалась на прочный крючок.

Существует множество других примеров. Например, здоровые налогоплательщики, могут просто не получать надлежащую им и оплаченную ими медицинскую помощь, которую массово спекулятивно бесплатно оказывают людям, которые никогда не платили налоги, и весьма расточительно и небережно относятся к своему здоровью. Любой хороший хозяин, постарается использовать с пользой, такое псевдоявление из прошлого, в личных целях. Почему человек, не должен пользоваться без выгоды медициной, если блага создаются и распространяются бесплатно среди всех желающих, или среди тех, кто может сделать медикам не дорогой подарок? Это не благо, это ловушка. Тут и в прошлое нет возврата, и будущее смутное. Такая же самая ловушка, в пользовании бесплатными благами, в сфере обучения в рыночных условиях. Люди оплачивают налогами чужое обучение, а чиновники от образования, успешно продают эти бесплатные услуги, и другие люди, их с удовольствием покупают. И любые субсидии и льготы, взамен достойной пенсии, это тоже всё из серий одинаковых ловушек.

Ловушки администрирования, заключаются в том, что чиновники и администраторы всегда имеют много не своего в распоряжении. И чем более не контролируемых ресурсов находится в распорядительстве чиновников, тем ловушка становится более сложная и непреодолимая. И сфера политики, и правовая сфера, и сфера общественной собственности, это всё ловушки после первого шага, от полностью общественного, к частному и свободному предпринимательству. Тут возврата в прошлое нет, а иметь общее хочется, и не только хочется, а абсолютно необходимо его иметь. Только ловушки расположены как мины, не только в самом факте общественной социальности, но ещё и в ложных фактах глобальной социальности. Например, когда страховая или любая другая помощь оказывается в пределах узкого круга людей добровольно создавших такой фонд, это благо. А когда страховая помощь, это обязательные платежи и налоги, и популистское распространение помощи, это явная ловушка. Или когда администрирование, правосудие и полиция, подчинены узкому кругу людей, где люди тесно живут в малом социуме и добровольно содержат эти службы, это благо для социума. А когда эти блага, принудительно навязываются обществу насильно и глобально, политическими и административными центрами громадного социума, то это совсем не благо, а только ловушка. Таких ловушек множество, и в каждой есть только один правильный способ удачно выйти из неё, но не как не множество попыток повторения. Любое повторение попытки освободиться, это уже прочный крючок, и рыбка на сковородке.

А ещё, это пути по мирной жизни, и военные ловушки на мирном пути. Людям достаточно только небольшого намёка шёпотом, что где-то существует опасность военной агрессии, для того чтобы они начинали создавать мощные военные силы противодействия агрессии. И дело пойдёт, силы противодействия, немедленно возникнут везде и всюду, и вырастут как грибы. А где агрессия? Только поздно уже, в прошлое не вернуться. Оно само тут как тут, в виде нового прошлого. Ведь мощные силы противодействия уже созданы, и они обязательно потребуют от общества, чтобы кнопка команды их действий была нажата. Иначе, зачем они созданы? Вот вам и новая ловушка для мирных обществ.