|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Ум, всегда только задний
06.04.2017 07:59
Никто не живёт в настоящем времени, его просто нет.
Выражение: «крепок задним умом», иллюстрирует привычку человека сначала делать что либо, а затем обдумывать сделанное, или искать ему применение. Говорят, что экономисты и аналитики доказали, что время потраченное на предварительное обдумывание, даёт экономию времени в процессах деятельности, до двухсот процентов.
Мышление всех организмов, имеет двухполюсную основу. Первый полюс мышления, это свободное целеустремлённое вариантное движение мыслей, в сторону некого заранее предумышленного результата. Этот принцип работает, когда у организма есть широкие возможности для деятельности. Тогда поиск путей мыслей, ограничивается вариантами достижения цели. Второй полюс мышления, это фрагментарное наблюдение за явлениями, и мысленные попытки придать этим явлениям некие полезные очертания и смысл их применения. Этот принцип, работает тогда, когда все конечные цели, по сути, недоступны для достижений. Это состояние ловушки в мышлении и в целевой деятельности. Но мозг при этом, ищет всё, за что можно зацепиться, чтобы изменить сложившееся положение таким образом, чтобы выход из ловушки в сложившейся ситуации открылся. В природе, все организмы мыслят и тем и другим способом, в зависимости от текущих жизненных обстоятельств. И важно, что все организмы, при всей глубине осмысливания и при глубоком анализе вариантов, обязательно попадают в некие смысловые ловушки, экстремальный выход из которых, может разрывать или прерывать намеченные цепочки в осуществлении проектов. То есть, любой самый гениально продуманный и подвергнутый всестороннему анализу проект, не может иметь окончательного благополучного завершения, не пройдя через непредвиденные открывшиеся сложные ловушки в осуществлении этого проекта. Такому явлению есть объяснения.
Интересно то, что оба этих метода мышления, очень прочно связаны с тем, что уже произошло, и в области мышления и в области проектируемых событий. То есть, новая любая мысль или проект, это всегда часть прошлого, того что уже случилось в мышлении. Это то, что уже записано и сохранено мозгом как цепь мыслей или компьютером в виде ступеней проекта. А каждый сделанный шаг предстоящих событий по сценарию проекта, это шаг от прошлого к прошлому, который погружает организм в отрезки прошлых событий. То есть, ни сам человек ни его мозг, не живёт в неком настоящем времени. Такого времени, ни для кого не существует. Его просто нет в жизни, и для него нет места. Для всех всегда существует только то, что уже сбылось или произошло, и в области событий, и в мыслях тоже. И если, на пути мышления попадается развилка, она возникает в мыслях как виртуальная остановка в настоящем времени. Но она это тоже прошлое, поскольку развилка, это уже только мысли прошлого записанные двумя или более путями.
Весь секрет нашего мозга в том, что его не существующее настоящее время, необходимо ему для того, что бы он мог иметь возможность легко и быстро давать делать организму и мыслям, быстрые шаги и вперёд и назад, и не осмысливать то, в каком из времён всё это находится. Ведь настоящие шаги в прошлое, никому не доступны. Любой шаг и вперёд и назад, это всегда изменение предыдущего прошлого времени на последующее прошлое время. И сделав любой шаг, организм делает только то, что изменяет своё прошлое. Но его мозг, упрощает реальность, и говорит ему: «Не бойся, возвращайся назад, меняй путь, всё в порядке, ты живёшь в настоящем времени, где можно делать разные ходы, и исправлять свои ошибки». Это происходит именно потому, что на пути нашего мышления постоянно возникаю либо тупики из которых нужно немедленно возвращаться назад к развилкам, либо это логические развилки, на которых мозг способен останавливать организм, осмысливать, и направлять его как бы по другому пути. Именно поэтому, тупики в мышлении и в событиях, предполагают возможность возврата на предыдущую развилку. Для нашего мозга, его текущая логическая работа, это только настоящее время, ведь ему нужно двигать организм, а не впустую шевелить извилинами.
Оказывается, наш мозг, постоянно нас обманывает! Нас, живых людей, нет в настоящем времени! Мы настоящие, только как виртуальные люди из реального прошлого! Ведь обратных путей от тупиков к предыдущим развилкам, на самом деле не существует. Всё что произошло в мыслях настоящего, это уже произошедшее, и обратный путь, это только новый путь и в мыслях и в физических движениях. Это догма. Если пришла мысль, то ты вместе с ней в прошлом. Но длительный путь к определённым целям, и в мыслях и в физических событиях, с возвратами и новыми пробами и попыткам, расставляет многие ловушки даже в хорошо продуманных целевых проектах. В них, постепенное поступательное мышление и движение, накапливает события из нового изменённого прошлого, и оставляет параллельно события и мышление из предыдущего прошлого. А это и есть ловушки в целевых проектах, в которые попадает и мозг, и его мышление и события.
Вот почему, ни один самый прекрасный шахматист, не способен продумать ни одну партию до конца, даже в игре с компьютером или с самим собой. Все самые глубокие его мысли и правильные ходы, постоянно изменяют прошлое в его мышлении, именно в самой отправной точке к которой возвращаются его мысли. Любой возврат, это только цикл спирали в изменении мыслей в пошлом, но ни как не возврат их в исходную мысль. Каждая новая записанная мысль в нашей голове и новый соответствующий ей шаг, это только самое близкое к нам прошлое, которое меняет предыдущее устаревшее прошлое в нашей голове, на более свежее прошлое. Благодаря нашему мозгу, мы часто возвращаемся в наше прошлое, считая его неизменной исходной точкой. Но на самом деле, мы возвращаемся в совсем другое прошлое, похожее на исходное, но сильно искажённое изменениями. А изменения, не учтены нашими проектами. Это и есть логические ловушки в которые мы попадаем, в спиралях жизни прошлого. Люди эти ловушки называют наступлением на грабли, когда их ошибки повторяются.
Например, люди десятками раз могут ходить на текущие настоящие выборы, не приближаясь к намеченным конкретным целям. Это ловушка мышления и деятельности. А ловушка, это и есть второй полюс мышления, исключительно вынужденное мышление и деяния на его основе, и не имеющее конкретной цели, кроме попыток к любым изменениям, даже деструктивным и ведущим к гибели. Оказывается, что вся жизнь это цепочки ловушек на путях к намеченным целям. А если не ставить целей на своих путях? Тогда инстинкты ведут организмы своими путями, и там тоже свои ловушки. Но мы люди, и мы ведём речь о ловушках на наших осмысленных путях к намеченным целям.
Например, абсолютно понятный путь мыслей и действий, от командной экономики, к некой свободной рыночной экономике. Но если почти каждый человек в стране перехода на новые рельсы, становится только фиктивным хозяином своей доли страны, при условии что другие люди, станут настоящими хозяевами и своей и чужой доли страны. Но они будут добросовестно социально заботиться о фиктивных хозяевах и их долях. Это и есть ловушка и мышления и деятельности. Из неё уже в прошлое не вернуться, и новое не наступает таким, каким оно планировалось. И в такой ловушке, люди готовы на любые действия, лишь бы хоть что-то изменилось. Но в ловушке важен безошибочный поиск единственного верного хода. А если постоянно повторяют то, что не приводит к результату, рыбка попалась на прочный крючок.
Существует множество других примеров. Например, здоровые налогоплательщики, могут просто не получать надлежащую им и оплаченную ими медицинскую помощь, которую массово спекулятивно бесплатно оказывают людям, которые никогда не платили налоги, и весьма расточительно и небережно относятся к своему здоровью. Любой хороший хозяин, постарается использовать с пользой, такое псевдоявление из прошлого, в личных целях. Почему человек, не должен пользоваться без выгоды медициной, если блага создаются и распространяются бесплатно среди всех желающих, или среди тех, кто может сделать медикам не дорогой подарок? Это не благо, это ловушка. Тут и в прошлое нет возврата, и будущее смутное. Такая же самая ловушка, в пользовании бесплатными благами, в сфере обучения в рыночных условиях. Люди оплачивают налогами чужое обучение, а чиновники от образования, успешно продают эти бесплатные услуги, и другие люди, их с удовольствием покупают. И любые субсидии и льготы, взамен достойной пенсии, это тоже всё из серий одинаковых ловушек.
Ловушки администрирования, заключаются в том, что чиновники и администраторы всегда имеют много не своего в распоряжении. И чем более не контролируемых ресурсов находится в распорядительстве чиновников, тем ловушка становится более сложная и непреодолимая. И сфера политики, и правовая сфера, и сфера общественной собственности, это всё ловушки после первого шага, от полностью общественного, к частному и свободному предпринимательству. Тут возврата в прошлое нет, а иметь общее хочется, и не только хочется, а абсолютно необходимо его иметь. Только ловушки расположены как мины, не только в самом факте общественной социальности, но ещё и в ложных фактах глобальной социальности. Например, когда страховая или любая другая помощь оказывается в пределах узкого круга людей добровольно создавших такой фонд, это благо. А когда страховая помощь, это обязательные платежи и налоги, и популистское распространение помощи, это явная ловушка. Или когда администрирование, правосудие и полиция, подчинены узкому кругу людей, где люди тесно живут в малом социуме и добровольно содержат эти службы, это благо для социума. А когда эти блага, принудительно навязываются обществу насильно и глобально, политическими и административными центрами громадного социума, то это совсем не благо, а только ловушка. Таких ловушек множество, и в каждой есть только один правильный способ удачно выйти из неё, но не как не множество попыток повторения. Любое повторение попытки освободиться, это уже прочный крючок, и рыбка на сковородке.
А ещё, это пути по мирной жизни, и военные ловушки на мирном пути. Людям достаточно только небольшого намёка шёпотом, что где-то существует опасность военной агрессии, для того чтобы они начинали создавать мощные военные силы противодействия агрессии. И дело пойдёт, силы противодействия, немедленно возникнут везде и всюду, и вырастут как грибы. А где агрессия? Только поздно уже, в прошлое не вернуться. Оно само тут как тут, в виде нового прошлого. Ведь мощные силы противодействия уже созданы, и они обязательно потребуют от общества, чтобы кнопка команды их действий была нажата. Иначе, зачем они созданы? Вот вам и новая ловушка для мирных обществ.
теги: прошлое
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов Азаров Александр Прогнимак АТО банк банки банкротство бизнес бізнес будущее украины бюджет БЮТ валюта Васильев ввп Верховна Рада Верховная Рада Вибори війна влада власть война выборы газ Геннадий Балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас Донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику Интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция Конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис Крим Крым курс люстрация люстрація майдан маркетинг маркетинг юридических услуг МВФ менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг Реформа реформи реформы Росія россия Руслан Сольвар рынки свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология экономика экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко Янукович яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.