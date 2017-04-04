По поводу: угораздило родиться

Эта старая заметка о войне, была опубликована мной ещё 29. 06. 2014. Прошло почти два года, и что изменилось в жизни:

- Первое. Стало гораздо больше страха и неуверенности в жизни;

- Второе. Доверие одних людей, к другим людям, почти полностью испарилось;

- Третье. Испарились все надежды на перспективы и на варианты благоприятного исхода жизни;

- Четвёртое. Появилась твёрдая уверенность в том, что то, что раньше называли некой условной войной, действительно превратилось в настоящую войну. А воины и их начальники, превратились в настоящих воинов и их начальников. И теперь не имеет значение, какая она. Гибридная или холодная, гражданская или не гражданская, объявленная или не объявленная, по сговору бизнеса и политиков, или без сговора. Но это уже без сомнения, самая настоящая война, по всем военным правилам. И она молчаливо одобрена всеми в этой войне, и активными и пассивными сторонами. Без сомнений, она уже нужна почти всем, и постепенно превращается в образ жизни, и входит тонкими струями в каждый дом. Иначе было бы очень много недовольных именно войной. А так, война это просто дождик. Многие бегут от войны, но им и бежать то некуда. А если и есть куда бежать, то им возвращаться будет некуда. После настоящей войны, беженцы как правило не возвращаются. Настоящая, заканчивается не скоро. Тогда зачем возвращаться к тому, от чего люди убегали.



29. 06. 2014.

Думал - что повезло! Что родился в эпоху цивилизации, и именно в том правильном месте, в котором нужно рождаться, и именно тем человеком каким нужно было родиться. Наверное, большинство людей так думают и сейчас. Похоже, это свойственно всем людям, за редким исключением. Точно так же думали множество других людей, которые родились сыновьями и дочерьми сразу двух братских народов одновременно, и для которых территория обоих братских народов, являлась их родиной. Всегда казалось что пронесёт, что не придётся отведать глобальных неприятностей, что разум людей дозрел до цивилизованных стандартов, а нация наша - самая миролюбивая дружная и работящая. А главное, это то, что хватит ума у этих людей, если вдруг чёрная полоса в жизни наступит, и до самого страшного варианта событий уже никогда не дойдёт.

И вот постепенно что-то стало происходить не так. Постоянно какая-то чёрная кошка начала пробегать между братьями. И вдруг, как будто какой-то дьявол или шаман, перенёс нас на несколько столетий назад. Братья вдруг возненавидели друг друга, и неистово убивают один другого.

Люди, все без исключения не ангелы. Жадность, слепота, чрезмерная пустая горделивость, иждивенчество, пресыщенность и ненасытность. Ну и бог с этим всем. С этим жили всегда, и дальше прожили бы. Ужас произошедшего, заключается в другом. В одно мгновение, исчезло то, что было важнее воздуха, для всех людей без исключения. Исчезла ценность человеческих жизней, причём исчезла абсолютно бесповоротно и на долгие годы. А вернуть эту ценность, невозможно так просто как утратить. Это биология. Человек становится инвалидом мгновенно, а восстановить утраченное можно только в следующем поколении, и то если на это будет удача.

И что же делать людям, которые родились сыновьями и дочерьми сразу двух братских народов и двух культур, раньше этим даже гордиться можно было. Таких людей десятки миллионов. Но сейчас таким людям, не то что бы гордиться, заикаться нежелательно, потому что они могут превратиться во врага сразу двух люто враждующих между собой братских народов. Их могут легко превратить в коллаборационистов и пятую колонну. Вокруг всё поляризуется настолько быстро, что если ты пока не враг, то можешь легко превратиться в предателя родины или агента вражеского государства. Не провозглашённая война, делает своё грязное дело, тут любое оружие подходит. Когда в ход пошли орудия уничтожения, то все остальные средства борьбы, кажутся только цветочками, а тотальная ложь и призывы убивать, это детские шалости. Даже когда слышишь из официальных источников информации, откровенные сожаления о том, что пропагандистская деятельность вражеских СМИ сильнее, мощнее и действенней, собственной подобной деятельности, ушам не верится. Люди откровенно сожалеют о том, что вражеская ложь и пропаганда, мощнее и эффективней нашей собственной лжи и пропаганды, и тут же множество экспертов подтверждает это. Мол, без решающего преимущества в тотальной пропаганде победить сложно. И общество с этим согласно?! Так и быть, пропагандируйте нас, ведь это для блага общего дела! Но если враг это негодяй, тогда получается, что для того чтобы его победить, нужно быть ещё большим негодяем? Абсолютно не хочу знать, что чувствуют и какие мотивы у людей, которые находятся по ту или иную сторону баррикад. Это не интересно, на описании этих чувств, вся литература построена. Все произведения великих классиков об этом.

Глубоко верю в одно, что только те десятки миллионов людей, которые одновременно являются детьми тех братских народов и культур, которые сейчас воюют и убивают друг друга, могут чувствовать только лишь глубокую горечь своего личного поражения в этой войне, даже не дождавшись её окончания. Именно так чувствуют себя дети, родители которых находятся в состоянии смертельной войны между собой. Именно они способны повлиять на ситуацию. Это они должны вопить громче всех: «остановитесь ради нас, иначе мы уйдём к другим родителям»! А что же могут сделать люди, которые являются одновременно детьми двух братских наций и двух братских культур? Имеют ли они возможность, отказаться от принадлежности к обеим национальностям и обеим враждующим культурам? Ведь они уже не той, и не другой нации не нужны. Они моральные покойники. Стоит ли таких потерь, те заманчивые «коврижки», ради которых вся эта священная война затеяна?