Счётчик жизни, и новая эра в энергетике

Каждый человек и каждый живой организм, имеет при себе счётчик жизни. Многие почти не ощущают его в себе постоянно. Но час от часу, они обращаются к нему, и вручную устанавливают стрелки собственного времени жизни. А многие люди, способны очень точно ощущать своё время жизни. Имея такой счётчик, люди начинают притормаживать свой жизненный путь, и сопоставлять свои возможности с потребностями и деятельностью. Любой человек вправе себе сказать: Зачем мне всё это, если я уже прожил девяносто девять процентов жизни, и в запасе остался последний процент. А вот бизнес, политика и администрирование государств, не имеет такого счётчика. Это не живая деятельность. И чем больше их скорость в деятельности, тем сильнее они давят на педаль газа. Для деловой деятельности людей, не существует ощущения неизбежности конца. Поэтому, почти никто из бизнесменов не притормаживает и не сворачивает дела, предчувствуя конец эры своей деятельности, постепенно приводя конечную деятельность в порядок.

Например, крупнейшие прибыльные монополисты добычи и сжигания углеводородов, наращивают обороты этого привычного бизнеса, и пытаются препятствовать возникновению новых простых и эффективных энергетических технологий. Они живые люди, и как люди они понимают, что их углеводородный энергетический бизнес, уже находится на краю своего пути, а счётчик отсчитывает его остаток. Этот устаревший путь, достиг таких опасных оборотов, что не даёт людям жить, и постепенно начинает убивать их глобально. Но в качестве бизнесменов, углеводородные сверхприбыльщики, категорически не готовы терпеть трудности и убытки первопроходчества в переходный период между эпохами энергетических технологий. Поэтому, все кто с деньгами, просто терпеливо ждут до последнего, и катятся прежним путём в энергетике. Они мудро ждут, когда первопроходцы обломают ногти, руки и ноги на их тернистом опасном и невероятно сложном, долгом и неизведанном пути. А только потом, они попытаются подключиться своими капиталами, которые не затронуты убытками первой проходки, и попытаются снять пенки с новых открытий. Но в мироздании, не закончив прежнюю жизнь, нельзя начать новую. Это вселенская догма. Все вокруг говорят об экологическом углеводородном крахе современной жизни, но совсем не торопятся отказываться от старых технологий, и переходить на новые.

Только переход в новую энергетическую эру, неизбежен. И он произойдёт либо через крах жизни старых принципов, либо без него. Всё в жизни фатально и конечно. И если не лишиться предварительно капитала и прибыли от прежнего бизнеса, новый бизнес, старым бизнесменам будет недоступен. Он для опоздавших, уже никогда не начнётся каким-то нормальным и разумным путём. А начнётся он только через мегапотери, и через набивание крупных шишек на лбах. Любые роды проходят только через предварительные потери, а затем через прибыль. И вместо того, чтобы сверхприбыльщики олимпов бизнеса, просто дружно сворачивали и постепенно закрывали программы устаревших технологий, они неспособны лишать себя прежних накоплений никакими путями. Тот, кто первый начнёт это делать, он резко уменьшится в финансовом объёме, тогда остальные, просто сожрут его с потрохами. А это уже аксиома бизнеса. Сила и безопасность которого, хранится в ускорении прибыли и в массе накоплений. И эта искусственная аксиома бизнеса, противоречит предыдущей вселенской догме фатальной конечности жизни.

Даже обычные люди не способны перескакивать из одной лодки деятельности в другую, пока у них с предыдущей прибылью и доходами, терпимая обстановка. Они не способны на это, даже если их мозг криком кричит о предстоящей катастрофе, и о том, что им осталось совсем недолго до полного краха. Это свойство бизнесдеятельности человека. А свойство жизненной деятельности, требует от человека бросить всё накопленное, и спасая жизни перескакивать из одной лодки в другую.

Любая монополия, имеет свой центр или вершину. И если центр монополии, это только исключительно центр чистого бизнеса, тогда это ускоренный крах жизни через избыточные накопления не только людей самих монополии, но прежде всего людей окружающей монополию человеческой и ресурсной среды. Ведь жизнь последних современных поколений людей, невероятно ускоренно изменяется и в хорошую и в плохую сторону. Но в гораздо худшую сторону, она меняется только благодаря неимоверному ускорению получения прибыли традиционными монополиями. Поэтому, монопольным центрам бизнеса, давно пора стать мозгом жизни людей своего бизнеса, и мозгом жизни людей окружающей бизнес среды, и ресурсной среды. А стать мозгом, это значит, заботится о жизни людей в первую очередь, а о размерах своей прибыли и капиталов в последнюю очередь. Иначе, ещё недавно новейшие монопольные технологии, при ускоренном росте доходности, быстро превращаются в массовые устаревшие технологии. А ускоренная доходность устаревшего, вредит жизни больше, чем приносит пользу. Но время изменения технологических эпох, рано или поздно наступает. Только как оно придёт, через глобальную катастрофу, или без неё? Это будет зависеть от того, стал ли монопольный бизнес мозгом для жизни планеты и самих монополий, или не стал.

А что конкретно произойдёт в будущем, по поводу энергетических вопросов? Это то, что новая устойчивая эпоха новых энергоресурсов неизменно придёт, а старая эпоха старых энергоресурсов неизменно умрёт, так как всё умирает на наших глазах. А как это будет происходить, с глобальными катастрофами, или без них, это имеет значение только для текущего поколения жизни, и не будет иметь значения в будущем. Всё, что было сделано бизнесом неверно когда-то, стирается из памяти множеством текущих проблем и ошибок. И если сверприбыльщики устарелых процессов, тормозят новые технологии, это им не под силу. Они даже не способны понять, что конкретно они должны тормозить, а что не должны. Такое уже много раз было. Важные открытия и их внедрение, начинаются всегда неожиданно, и далеко не там где их ожидают все, и пытаются тормозить. Мало того, изначально, то что является радикально новым, всегда не воспринимается всерьёз деловыми людьми установившихся традиций, и не оценивается владельцами капиталов, должным образом. Разве смогли в прошлом, бизнесмены в сфере устаревающих информационных систем для больших компьютеров, предугадать будущее мельчайшей микропроцессорной техники, и предугадать будущее множественных открытий в силиконовой долине, и по достоинству оценить эти открытия? Нет, не смогли! Иначе, не появились бы на свет множество новых империй бизнеса, занявших лидирующее положение на месте старых. Не смогли старые бизнесмены угадать вовремя, и дёшево скупить и вложиться. Поэтому, и в открытия новых технологий энергетики, старые сверхприбыльщики углеводородной энергетики, тоже не поверят сразу, а когда поверят, это уже для них будет поздно и дорого, и вовсе даже не для них. Потому что старая углеводородная прибыль, прочно держит их ржавой и толстой цепью на привязи. А новые, свежеиспечённые монополии, придавят их новой громадной массой прибыли, и превратят их усталый для жизни бизнес в кладбища, похожие на кладбища старых паровозов.

Открытия новой эпохи в энергетике, имеют больше шансов возникнуть там, где их никогда и ни кто не ожидает. Даже в самой неудачливой стране банкроте, и скорее там, где уже монопольный бизнес дышит на ладан. Это там, откуда все бегут с деньгами, сверкая пятками. Но для свершения таких важных открытий, нужны определённые предпосылки. Если страна во всём глобальном, уже банкрот, тогда для того, что бы ей не исчезнуть, она имеет шанс принять жизненные, и не монопольные принципы деятельности. Это когда её загнивающий монопольный центр, вдруг реально захочет стать мозгом страны, и заботиться именно о людях страны. Для этого, ей достаточно объявить реальную независимость, от всех иностранных капиталов, от всех политических влияний извне. И избавиться от всех административных, материальных, и ресурсных импортных и собственных монопольных хвостов, как ящерица, которая избавляется от хвоста ради жизни. Достигнув самого дна падения, и не имея за своей спиной ржавых цепей и рельсов устарелых технологий, люди такой страны, имеют реальный шанс изменить основные концепции достижения монопольной прибыли, на новые концепции достижения жизненных принципов множеством людей.

Именно бесчисленное множество свободно работающих людей, в своём свободном от монополий разнообразии деятельности, способно наткнутся случайно на единственное наиважнейшее открытие, которое перевернёт мир. Отраслевым учёным верит нужно, но там где руководит прибыль, радикальные и значимые открытия, случаются гораздо реже, чем там, где их никто не ожидает.

Началу новой компьютерной эры, дали толчок вовсе не вооружённые наукой учёные разработчики в монопольном бизнесе. Они подключились гораздо позже, а толчок дали люди в свитерах из обычного гаража. Для этого, нужно только максимально освободить и нацелить общество, на всевозможные свободные творческие процессы во множестве областей творчества для жизни, и которые не контролируются монополиями бизнеса, власти, и политики. Для важных открытий, много денег не нужно. Нужны только массы свободных, и творчески развивающихся людей в различных сферах и во множествах направлений деятельности. Самая драгоценная найденная крупица, всегда неожиданно находится в громадной массе перекопанной пустой породы. А народ, не имеющий доходов от глобальных монопольных кризисов, просто накинется на рутинную работу и на творческие процессы. Главное, что бы первое время, никто не считал их доходы, и не пытался всю эту деятельность, подчинить монопольным иерархиям. Пусть это будет и НЭП, и магдебургское право, и отмена монопольного крепостного права, и свобода работы на земле и с ресурсами для всех желающих работать граждан своей страны одновременно. Для этого, нужна только воля центра страны, и всего одно постановление центра, отрекающегося от своей монопольной сути. Такой стране нужны люди центра, которые сами себя добровольно и открыто, избавят от своих монопольных полномочий, и помогут людям своей страны, избавится от груза монопольных традиций. Тем, кто уже достиг дна, гораздо легче понять вселенскую догму.

А кто сказал людям, что новая эра в энергетике, лежит именно в сфере открытий микромира, и в сфере некого ядерного синтеза!? Ведь все ждут новых энергетических открытий именно здесь, и уже потирают руки. Эх, был бы жив пророк Владимир Высоцкий: Добалуетесь вы там с этими атомами, протонами, и ускорителями. Все вокруг думают, что именно из двух граммов тяжёлого водорода в тонне морской воды, кто-то для всех безопасно извлечёт тонны запасов дешевых энергетических ресурсов. А будут ли они безопасными, и главное дешевыми для всех? Кто-то, кому-то, дёшево в бизнесе, и для всех? Тогда вот ещё одна аксиома бизнеса: Дешево в бизнесе для всех бывает только то, что каждый способен добыть или извлечь для себя! Но все вокруг надеются, что некие внутриатомные секреты, вдруг оросят их земную жизнь, необъятным богатством энергии.

Внутри микромира, существует опасный для жизни предел доступности живого существа. Зачем совать нос туда где его могут оторвать. Ведь в природе, для человека разумного, и так достаточно экологически чистой энергии. Её нужно научиться хранить, и по пустякам не растрачивать. Ведь энергия, постоянно производится, миллиардами миллиардов реакторов, каждой живой клетки растений и организмов человека и животного. Людям нужно только научиться ограничивать свои потребности, получить массовый доступ, и доить энергию реакторов живых клеток, по мере надобности, примерно как доят козу или корову, и делают из молока легко хранимый сыр. Вот в каких направлениях, может лежать простейший секрет новой энергетической эры. Нельзя упираться в энергетических поисках, тупо в несколько очерченных монополиями направлений, и то чрезвычайно опасных для жизни. Монополии не думают о жизни, и о лёгкой доступности для каждой жизни своих открытий. Они скорее будут продавать людям воздух, чем сделают доступной и дешевой для всех, новые направления в энергетике.

Монополия это только искусственный робот, презирающий органическую жизнь