Выгода, инвестиционный бизнес

Понятие выгода, это двойственное понятие для двух категорий динамики. Для динамики жизни людей, выгода это то, что обеспечивает длительность здоровых процессов жизни, и шансы на выживание. А для финансового бизнеса, важна лишь динамика роста прибыльности компаний. Из прибыльности, выкачивается длительность деятельности бизнеса. А что происходит с людьми и клиентами, это уже второй план бизнес-сцены. Когда-то, более ста лет назад, Форд говорил, что если его рабочие, на свою зарплату, смогут жить и покупать его автомобили, тогда будет хорошо и для жизни авто-производства и для жизни рабочих. Это были концепции того, что жизнь рабочих и клиентов предприятий, входила в состав планов бизнеса, и в состав жизни и деятельности многих монопольных производящих компаний того времени. Между прочим, это были вполне реальные и устойчивые социалистические концепции.

А вот теперь, царит эпоха повального социального иждивенческого реформизма государств, называемого либеральным социализмом. Инвестиционные финансовые корпорации, покупают любые производственные компании, управляют ими и определяют их политику. И подобные инвестиционные корпорации, давно не работают в интересах производственных компаний. А соответственно, и сами производственные компании, уже давно не работают в интересах потребителей и своих рабочих. Тут табачок врозь, между жизненными интересами компаний производителей, и интересами финансовой прибыльности инвестиционных компаний.

Современные инвестиционные банки, это хищники, которые захватывают предприятия и ликвидируют их ради прибыли. Финасиализация, подразумевает мышление деятельности банков на краткосрочную перспективу. В современном деле инвестирования, долгожительство малоприбыльных промышленных компаний, с выгодой для жизни работников и клиентов бизнеса, не приветствуется. Приветствуется, только максимальное и кратковременное получение прибыли финансовыми инвесторами. А это, либо сокращённая жизнь ликвидируемых компаний, либо перемещение их в те страны, где имеется дешевая рабочая сила, и где требования к экологической безопасности минимальны. И третий вариант, это финансирование промышленности милитаризма, с целью получения быстрой прибыли от прямой военной деятельности. А для этого, ещё нужно провоцировать военную деятельность страны. Таковы реалии, современного инвестиционного бизнеса. Оказывается, что в бывшей жемчужине Америки промышленного производства, в городе Детройт, сегодня, более половины населения не умеют писать и читать. Только этот один факт шокирует, а там этих фактов столько много, и преступность и прочее...

И так, выгода долгосрочности жизни людей, потребителей, и самих людей государств, всегда противоположна быстрой выгоде получения прибыли финансовыми инвесторами. Очевидно, что и в природе, и во вселенной, фактор ускоренного получения прибыли, это фактор приближения смерти общего субъекта жизни, когда тенденция получения прибыли превалирует над тенденциями жизни. И такая простейшая для понимания вселенская догма, не воспринимается экономистами и финансистами, как аксиома. И эта же простейшая для понимания догма, не воспринимается политиками и администраторами воюющих государств за быструю военную прибыль, как аксиома. Гиганты инвестиций, умышленно банкротят и скупают уже целые страны, для разных целей использования их. Но это точно не для того, что бы помочь им стать независимыми мощными самостоятельными игроками в мировом сообществе стран. Скорее для разборки на ресурсы и на органы. Или для одноразового использования в войне бизнесов.

Почему это происходит!? Ведь и жизнь, и бизнес это борьба. Только в жизненной конкуренции, участвует число живых субъектов, а в бизнесе, это подменяется объёмом финансовой прибыли, и только. В природной жизни, количество воинов, всегда побеждает массу воюющих. Даже один лёгкий воин против одного тяжёлого воина, вполне способен его победить. А два или три лёгких воина, массой менее одного тяжёлого воина, легко побеждают его. А вот в бизнесе и политике, без общей массы субъекта победить невозможно. В бизнесе, всего один воин, массой в миллиард денежных единиц, легко побеждает целый миллиард воинов, отдельными массами в одну, две, или даже сотню денежных единиц. То есть, один миллиард сосредоточенной денежной массы в одних руках в бизнесе, легко побеждает десятки миллиардов рассредоточенной денежной массы в отдельных людях. В политическом бизнесе, всего один массивный политик, легко побеждает и подчиняет себе сотни тысяч и миллионы политических бойцов с минимальной политической массой. Это догма жизни искусственной свободной прибыли. Именно в этом главное свойство и закономерность прибыли.

Секрета прибыли у жизни нет. В жизни, на людей действует атмосферный столб (это ещё называется силой гравитации). Вот он то и регулирует строго жизненную массу каждого земного организма. Он не даёт массе организмов, расти выше некоторого предела для каждого специфического вида организмов. И если организмы, нарушают природную норму роста личной прибыли, они погибают. А вот в бизнесе, всё как в искусственной игре. Тут физическая масса прибыли фигур, вообще не регулируется ни чем, и она легко способна расти без границ. Функциональность каждой фигуры бизнеса, обусловлена и пропорциональна накопленной ей финансовой массе. Тоже самое, можно сказать и об искусственном накоплении политической массы субъектами и административной массы. В бизнесе, масса очень легко растёт и легко давит конкурентов. В бизнесе не существует никакой общей гравитации, которая бы ограничивала и делила прибыль субъектов бизнеса по критериям его деятельности. Бизнес это свободное пространство роста и накоплений, где одна масса свободно поглощает любую другую массу, без ограничений. Это мгновенный рост монопольных опухолей. А ведь в природе, гравитация упорядочивает динамику прибыльности, и делает её жизнью.



В этом то и заключается главное противоречие жизни людей в бизнесе, в отличии от жизни в природе. Отдельные люди с накопленной громадной финансовой массой, стали способными легко побеждать громадные массы людей с умеренными накоплениями. При этом, природные правила жизненной конкуренции, полностью стали не способными воздействовать на ресурсные и финансовые массы накопленные бизнесменами. Сколько бы людей не полегло в физических войнах бизнеса за последнее тысячелетие, на искусственные правила свободы накопления финансовой прибыли в бизнесе и политике, это ничуть не повлияло. Правила свободы накоплений людей, постепенно легли тяжелейшей плитой на правила свободы жизни этих же людей.

Свобода в борьбе, один на один, уже не завоёвывается людьми с древних пор. И свобода современных сотен миллионов физических лиц, всего против одного или нескольких финансовых и политических бизнесменов, тоже уже не завоёвывается ни каким путём, не мирным и не военным. Всё точка, миллиарды накопленной финансовой массы, делают миллиарды людей зависимыми как зомби, от всего нескольких десятков бизнесменов.

В этом деле борьбы, финансовых, политических и административных гигантов, массы людей уже никогда не побеждают и не победят. Тут бизнес против жизни, полностью спокоен. Один или несколько крупных бизнесменов против миллионов мелких, и один или несколько крупных бизнесменов даже против сотен миллионов мелких, легко и красиво побеждают. Потому что правила бизнеса над правилами жизни, превалируют во всех сферах жизни. Даже однажды революция, пыталась полностью лишить людей всей прибыли. Но лишив многих богатых людей прибыли, она взамен создала виртуальную государственную монополию финансовой, политической и материальной прибыли.

Тогда в чём может быть скрыт секрет обуздания роста монопольной финансовой, материальной и политической прибыли, которая не подчиняется законам природы, гравитационным силам, и миллиардам людей с минимальной жизненной прибылью? Возможно, что нужно искать пути создания прививки против искусственного роста вируса финансовой прибыли. Ведь должен быть выход, если в природе он есть.

Ведь прибыль даёт возможность всего нескольким финансовым и политическим гипнотизёрам, лишать свободы и собственной воли громадные массы людей. А вот секрет получения прибыли в природе прост. Мозг природных организмов, не занимается напрямую накоплениями прибыли, он занимается исключительно жизненными функциями своих органов и клеток. У него очень тесная черепная коробка для накоплений. А накоплениями ресурсов занимаются сами периферийные органы и клетки организмов в тесном сотрудничестве. Клетки и органы организма, физически могут копить прибыль. Это мягкие ткани. Но мозг заставляет их расходовать и обмениваться прибылью, специальными сигналами. А так же, мозг не занимается распределением накопленной прибыли в организме, хотя он расположен как бы над организмом. Это всё делается органами и клетками по сигналу мозга, но в обход деятельности мозга.

А если государство, как корпорация деятельности страны, в сфере политики и администрирования, причастно к накоплению любой прибыли, тогда жизнь страны её уже не интересует. Корпорация государство, причастная к накоплению и распределению прибыли, это уже не мозг страны, который обязан заботиться только о жизнедеятельности страны. Для государства-мозга, не существует природной жёсткой черепной коробки. Вот её нужно бы создать искусственно, и лишить жёстко всех бизнесменов политиков и администраторов их прибыли, а государство лишить государственной прибыли. Если не будет рамок получения и накопления прибыли в человеческом обществе, не будет и самого общества. Излишки должны быть немедленно потрачены и переработаны в динамике жизни.

Любой живой организм так живёт. Если есть излишки сахара и жира внутри мышечных тканей организма, они должны быть немедленно физически переработаны, во избежание тяжёлых заболеваний.