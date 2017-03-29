Всегда думайте о том, что вы смертны

Люди, давно привыкли жить, не думая о неизбежности смерти. Они даже не способны представлять себя покойниками в реальной перспективе. И вкладчики банков и фондов, привыкли жить, не думая о неизбежности того, что статус вкладчика, реально предшествует неизбежному статусу банкрота. Иногда трёхлитровые банки, это надёжные ёмкости для сбережений.

Людей убеждают, и они сами стремятся жить так, как им легче будет жить. Так вода живёт и течёт. А если один из тысячи людей, вдруг роет себе колодец для воды в сезон дождей, и привыкает каждый день доставать воду ведром. Многие вокруг, могут посмеяться, и посоветуют ему запастись водой до следующего сезона дождей.

Да, многие организмы живут просто от дождя до дождя, запасая воду и пользуясь ей. Жить от дождя до дождя легче и современней, но жить, пользуясь колодцем труднее, но надёжнее и более гарантированно. Можно легко жить, надеясь на что-то независящее от них, но происходящее час от часу сверху. И можно очень не легко и трудно жить надеясь на свой собственный источник жизни, который сам для себя создал.

Люди создали себе множество добрых богов, расположенных выше их самих, вместо того что бы создавать колодцы и выращивать пищу. Они защищают этих богов от лютого врага, и приносят им дары и кровавые жертвы. Но боги оказываются не способными спасти их. И тогда люди рано или поздно становятся банкротами своей жизни, и умирают. Но очередь за лёгкой бездеятельной жизнью с помощью богов, императоров, государей, иерархов, не уменьшается.

Если, например, пенсионеры видят что их пенсия за короткий период жизни уменьшилась в двое или в трое, по сравнению с прожиточным минимумом, а фонды (источники пенсий), постепенно перестают наполняться и пересыхают. Тогда люди всё равно не верят что боги отвернулись от них навсегда, ибо засуха уже наступила. И если те, кто ещё реально работают созиданием, видят что их зарплата высыхает у них на руках как вода на солнце, они всё равно не верят, в то что полная засуха от процессов бездеятельности, ожидания и накопительства уже тут. И она пришла не снизу, и не от соседей, а именно с высот от любимых богов.

Тогда что людям делать?! Тут только два варианта. Первый вариант, это когда собираются большие потоки пеших людей, идут к олимпу своих богов, в самый центр социума, именно туда где сосредоточены боги и вожди. Они молятся им, просят дождя и урожая, приносят ещё большие и многочисленные кровавые пожертвования, и ждут долго и терпеливо, очень долго ждут, пока общая засуха не сменится живительными дождями. А вот второй вариант, это каждый у себя дома, с помощью своих соседей, копает себе колодец, и выращивает пищу. Для этого, людям нужна только свобода от своих богов и повелителей, и доля земли в замен тех процентов, которые уже не накапливаются для них, а только капают всё медленнее и медленнее. Тогда все хоругви, портреты и иконы, эти люди водружают на околице за изгородью, и все откровенные беседы со своими богами, они ведут за пределами своей зоны жизни.

Но из двух путей, люди разумно, и до последней возможности терпения, с надеждой выбирают более лёгкий путь ожиданий и молитв. И ждут, пока они не взорвутся возмущением и гневом, уничтожая друг друга.