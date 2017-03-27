Два полюса мотива жизни

Наверное, каждый человек задумывался над вопросом, какой существует главный мотив жизни для него, и для каждого другого человека. Ответов на этот вопрос может быть множество. Но правильный ответ может лежать только в природе человека. А в природе, каждый сознательный организм, берёт начало от тех организмов, которые живут или жили когда-то полностью подсознательно. Значит, главный мотив жизни можно реально осознать, только лишь обратившись полностью к своей подсознательной сфере. А это сфера желаний. В начальный период жизни человека, и потом, если человеческой жизни грозит близкая реальная опасность, он неимоверно сильно хочет жить лично сам как индивид. Но когда опасность миновала и проходит совсем немного времени, до того момента когда он оказался один на один исключительно с самим собой, тогда ему неимоверно хочет жить с кем-то, то есть очень сильно хочется, и совсем даже не в одиночку.

Вот они два противоположных полюса мотива осознанной жизни в природе. Организм, первоначально и в кратковременные моменты, желает жить только сам, но долговременно его жизнь в одиночку, ему вовсе не нужна, она мучает его сознание и психику, потому что долговременно он желает жить только с кем-то, и ни как иначе. Это и есть два противоположных полюса одного единственного мотива жизни, для сознательных организмов. Жить только сам для себя, и жить только не для себя. Тут первый полюс мотивации жизни на его вершине, подразумевает полный эгоизм жизни, используя по максимуму все остальные жизни для этого. А вот второй полюс на его вершине мотивации жизни, подразумевает полный альтруизм и самопожертвование своей жизнью ради других жизней. Ведь эти жизни, ради которых он готов отдать свою жизнь (по сути, он её и без альтруизма отдаст, но для природы лучше с альтруизмом), будут являются носителями не только его генов, но и чужих генов. В природе мотив жить, колеблется между полюсами, в зависимости от обстоятельств жизни. Природа, это делает для смешения генов, и для укрепления генетического фонда потомков, которые останутся жить после донора альтруиста. Так и живёт природа. Одни носители генов живут всего один день, с минимальной осознанностью мотива своей жизни. А другие носители, живут целое столетие, осознавая мотив жизни, но передавая и смешивая свои гены подсознательно.

Тогда в чём разница мотивации между сознательной и не сознательной жизнью? Разница в зацикливании сознательной мотивации. Накапливая прибыль бизнесом человека, якобы для более успешной его жизни, он искажает полярность природной мотивации, создавая дополнительный ложные полюса эгоизма и альтруизма ложного мотива жизни. Можно ли в природе искусственно вынуждать одни организмы, жить ради других? Нельзя, это инстинкт. А в жизни сознательных организмов, это делается легко. Например, трудно заставить одного человека с накоплениями, жить максимально ради другого человека с накоплениями. А вот искусственно лишая людей накоплений, их легко можно вынудить создавать накопления другим людям, которые уже обладают накоплениями. Принцип мотивации жизни ради себя, благодаря владению собственностью, становится глобально расширяющимся полюсом искусственного мотива жить ради накопления прибыли в человеке. Деньги автоматически будут идти к тем, у кого деньги, а нужда автоматически будет идти к тем, кого вынужденно лишают накоплений, и кого вынужденно заставляют продавать себя на рынках труда, где дефицит рабочих мест постоянно растёт, параллельно росту капиталов. Таким образом, вынужденно конкурируя в накоплении, люди вынуждают отделять себя даже от тех, кто живёт с накоплениями, и конечно же от тех, кто живёт без накоплений. Это всех от всех между собой! Инстинкт искусственной мотивации накопления ради себя, подавляет и убивает инстинкт сложной разветвлённой сетевой жизни всех ради всех. И это происходит на всех уровнях иерархий разумной жизни.

Например, часто супруги готовы задушить друг друга ради собственности, а их альтруизм ради детей, тоже подавлен инстинктом накопления. Хотя по природным правилам, они должны жить всей семьёй душа в душу. Им есть что сохранять в своих детях, более важное чем собственность и даже чем собственная жизнь. Если в стоквартирном доме, каждый месяц происходят ограбления, а жильцы не способны объединиться для совместной защиты, это тоже искусственный искажённый мотив жизни. Если люди живут в пределах квартиры красиво, а общие площадки и двор загажены ими и их детьми, это тоже искажённый инстинкт жизни людей мотивом обладания ради своего "Я". Жизнь ради накоплений между людьми, это толчок к распаду, или к войне. Жизнь между семьями ради накопления, это тоже распад отношений. Жизнь между территориями ради накоплений, это распад, неприязнь, не любовь, страх и ненависть.

Когда двое одиноких никому не нужных пожилых людей, которым остаётся жить вместе всего несколько лет, задают друг другу вопрос о том, в чём есть мотив остатка их жизни, они безошибочно говорят друг другу, что можно пожить ещё немного, только лишь ради друг друга. А люди, которые немного помоложе, имеют природный мотив пожить ради детей и даже ради родителей. И многие семьи, живут не только ради внутренних накоплений за счёт других, а живут и ради соседей по дому или по двору. Таков человек. Он должен иметь мотив, выйти из квартиры, и без лишних рассуждений закрутить лампочку на общей площадке, замести даже то, что умышленно брошено, посадить газон, и присмотреть за порядком во дворе. И тогда, сто других хозяев этого дома, тоже со временем займутся общими для всего дома делами, в подвалах и на чердаках. Так постепенно образовываются общины способные накапливать жизненный мотив общей жизни. Каждый человек отдаёт значительную часть себя семье, меньшую часть соседям и друзьям, ещё меньшую часть соседям по дому, ещё меньшую часть соседям по микрорайону и своему населённому пункту. Но это компенсируется массовостью альтруизма жизни для других, и цементирует жизнь людей на ступенях социума и цементирует сам социум, вопреки их бизнесу, который заставляет их использовать людей, даже самых близких.

Только жизнь над бизнесом, и природный баланс мотивации, спасёт любое сообщество людей, от монополизма накопительской жизни. Любой, кто пренебрегает иерархией соседства по жизни, мотивируя это тем, что его накопления гарантируют спасительный барьер для него в сообществе. Такой человек не прав. Круче любого крутого человека, всегда найдётся другой крутой человек или сообщество. На любого победителя, всегда найдётся другой победитель. Так жить нельзя, побеждая только в накоплениях, и не отдавая части себя окружающим в определённой мере в жизни. Жизнь человека, как и всего мироздания, это только работа реактора, который постоянно берёт, расщепляет, и отдаёт, оставляя себе только необходимый минимум для жизни. Ты живёшь ради себя и других, и другие вокруг живут ради себя и тебя. А всё остальное победное, накопительное, соревновательное, это только временные вспышки эгоизма, который разделяет и разъединяет людей. Разъединённые люди, это беззащитные люди без панциря, даже если они вооружены. А если это длительное разъединение, тогда это война социума на собственное уничтожение всех социальных ступеней всех сообществ без исключений. И монополии, защищённые множеством стен из накопленного, страдают наравне с остальными в распадающемся обществе на осколки. Когда все клетки организма, только воюют друг с другом и конкурируют, это процесс распада и смерть. Но осколки покойников, нужны другим обществам не менее того, чем то что они способны отдавать или обменивать. Сильные и могучие соседи это не помощники для выживания. Помощники, это участники в совместном выживании. Живи с соседями в мирном обмене, но не убивай себя изнутри прибыльной конкуренцией. Внутренняя жизнь держится только совместным альтруизмом.

Есть страны, которые не живут без оружия на всех ступенях своей внутренней жизни, уравнивающего их желание подавлять и подчинять друг друга силой Их культура, толерантность, уважение, построена на праве, иметь и применять оружие против соседей и друг против друга. И так живут многие в мире. Но по-другому, они не жили, и не хотят жить. Но они способны выжить, если не будут полностью разъединены монополиями в жизни, и не потеряют инстинкт альтруизма. Если малые социумы, прочно живут альтруизмом, тогда и страна выживет. Важно, что монополии бизнеса, политики, государственности, всегда воюют против альтруизма жизни в обществах и социумах, и будут завоёвывать право своего монопольного бизнеса в обществах, на захват жизненного пространства в разобщении людей на всех ступенях социальной жизни. Главный враг всех монополий, это не другие монополии, это объединённые альтруизмом внутренние социумы жизни, это единственные силы, которые легко способны разделять, ограничивать и разукрупнять монополии, по территориям и социумам, и подчинять их людям социумов.

Ради противостояния объединению жилых социумов, государство и монопольные собственники ведут постоянные войны, вступают в преступные сговоры, и это только против объединения жилых социумов своих же территорий. Объединённые социумы жизни, это кошмар для монополий.