Принципы преемственности, выборности, и представительства власти

Когда-то, когда глобальный бизнес ещё не купил себе право власти в мире людей, в человеческом мире царил принцип передачи административных властных полномочий консервативным наследственным путём преемственности, или путём назначения людей в государственной иерархии власти по степени лояльности, к режиму правления. Такой принцип, обеспечивал некий барьер, между государственными людьми элиты, и народной средой, которой элита должна была пользоваться. Эти слои, не должны были перемешиваться между собой. Иначе, терялась возможность использования государственным субъектом элитного слоя, бессубъектной средой народных масс. Но бизнес в обществах, постепенно выдвигал во власть и в элиты, своих материально обеспеченных представителей. Отборное дворянское элитное сословие, постепенно смешивалось с выдающимися экземплярами купеческого и промышленного сословия. И постепенно, капитал вступал в свои законные и свободные права правления миром людей, а время монархов, иерархов, патриархов, и других чистых администраторов, не занимающихся накоплением капитала, ушло в прошлое. Либо иерархи и патриархи правления, уступили своё место демократам свободного капитала и свободного мира, либо они старались накопить свой капитал любой ценой, для того, чтобы не потерять монархическое и религиозное правление своими национальными и религиозными сообществами. Так и появились два современных мира. Это полностью свободный мир капитала, и частично не свободный и традиционный мир наций.

И тогда, в демократическом мире капитала, демократической правящей элите, и по совместительству накопителям капитала, совершенно стало безразлично, кто откуда родом, и кто чей наследник в династиях наследования властью. Власть просто покупалась как хлеб, на конкурентной основе, в зависимости от массы вложенного в бюджет капитала, и капитала вложенного в политические демократические процессы. Именно с этой эпохой, пришло к людям золотое время выборной демократии. Всё персональное, в слоях субъектов власти, и в человеческой среде использования её капиталом, перемешалось. Капитал и его люди, подверглись свободной ротации, они вырастали как грибы в лесу, и люди властной элиты постоянно перемешивались и объединялись в некие альянсы, для обладания максимальным количеством власти в стране. Даже появились конкурирующие капиталистические сословия и династии правления, но принцип мирной передачи власти от сословия к сословию, оставался строго конкурентным, и подчинённым только наибольшей массе вложенного в осуществление власти капитала.

С этих пор, люди накапливали свой капитал уже не ради благ жизни, а больше по большой нужде для покупки власти. Глобально владеющие государствами люди, могли на свободных политических демократических рынках, покупать себе власть в той же мере, в какой они могут купить недвижимость или ресурсы, или валюту и ценные бумаги. Но только мирно, и только в тех количествах, которые были пропорциональны их накопленным капиталам. Вот почему современная демократическая власть, легко и лояльно относится к общенародным выборам. Современные общенародные выборы, ни как не препятствуют свободной рыночной покупке власти в административных государственных системах. Например, сколько может владелец капитала купить себе вещательных возможностей, рекламных возможностей, пропагандистских возможностей, возможностей прямого подкупа электората, столько власти он свободно покупает в демократической стране.

Ну и слава богу, тут народ всё равно не субъект, не зависимо от того, династическая монархия, или религиозная патриархия у власти, или это свободный демократический капитал. Но в таких демократических системах, вдруг появились проблемы совсем другого рода. В мире появился свободный над-государственный капитал. И у него появилась возможность иметь долю в государственных властях наций, и возможность покупать части государственной власти в разных национальных и ментальных государствах. Но чем такая возможность противоречива и не естественна? А в том, что над-государственный капитал, не перестал иметь национальные черты и характеристики его обладателей. И когда свободный над-государственный капитал с очертаниями одних наций, покупает долю во власти других государств, с другими национальными и религиозными признаками, тогда люди власти, купленные чужим капиталом в собственных нациях, ведут себя не адекватно. Они не свободны в подчинении себя интересам своей нации и религиозным традициям. Возникают серьёзные казусы и противоречия, не только между нацией и властью, а между различными частями власти одного государства принадлежащим разным капиталам различных национальных очертаний. И такое свойство, это уже мировая тенденция.

Например, когда люди в своей стране и со своими национальными и религиозными традициями, вдруг видят, что многое в их жизни стало не традиционным. Если традиции уважения нации, это наивысшее право человеческих отношений между людьми, семьями, общинами, и религиозными кланами, а их государственная полиция, например, устраивает бешеные гонки по улицам городов с перестрелками в густонаселённых районах, за несколькими людьми укравшими машину, или ограбившими банк. Или когда люди страны, уничтожаются войной, по наивысшему праву владения собственностью и капиталом. Такая традиция наивысшего уважения к собственности, и не уважения к жизни и традициям наций, может быть навязана национальным властям, чужим над национальным капиталом. Это когда, наивысшее право материальной собственности свободного мира, ставится над наивысшим правом жизни человека, семьи и сообщества, и максимально унижает такое национальное право.

Вот что рождает отторжение демократических традиций людьми стран, где общечеловеческая культура, ещё не полностью подчинилась наивысшему праву капитала и собственности. Тогда люди такой страны, возбуждены пренебрежением к праву человеческой жизни и жизненных традиций, свободными наивысшим правом собственности и капитала над жизнью людей. И это большие проблемы и в свободном и не в свободном мире людей. Это и экстремизм, и терроризм, и вооружённое национальное и религиозное сопротивление. Это только реакция на бесцеремонное вмешательство над-государственного капитала, с очертанием права свободных капиталистических традиций, подавляющих права национальных традиций. Такой кризис капитала, может только углубляться и расширяться в мире, между свободным правлением капитала и наполовину традиционным правлением в государствах, и между внутренними культурами наций. В будущем, мир может быть умиротворён, только представительским принципом правления культурных и этнических территорий, и религиозных и социальных представителей наций, во власти государств. Власть капитала и демократических принципов, на такое умиротворение не способна.

Других возможностей у людей и наций не существует. Это только эпоха жизненного представительского права наций и культур, над свободным правом капитала и собственности.