|
|
|
Автор
Архив автора
Кнопки
|
Принципы преемственности, выборности, и представительства власти
25.03.2017 16:42
Когда-то, когда глобальный бизнес ещё не купил себе право власти в мире людей, в человеческом мире царил принцип передачи административных властных полномочий консервативным наследственным путём преемственности, или путём назначения людей в государственной иерархии власти по степени лояльности, к режиму правления. Такой принцип, обеспечивал некий барьер, между государственными людьми элиты, и народной средой, которой элита должна была пользоваться. Эти слои, не должны были перемешиваться между собой. Иначе, терялась возможность использования государственным субъектом элитного слоя, бессубъектной средой народных масс. Но бизнес в обществах, постепенно выдвигал во власть и в элиты, своих материально обеспеченных представителей. Отборное дворянское элитное сословие, постепенно смешивалось с выдающимися экземплярами купеческого и промышленного сословия. И постепенно, капитал вступал в свои законные и свободные права правления миром людей, а время монархов, иерархов, патриархов, и других чистых администраторов, не занимающихся накоплением капитала, ушло в прошлое. Либо иерархи и патриархи правления, уступили своё место демократам свободного капитала и свободного мира, либо они старались накопить свой капитал любой ценой, для того, чтобы не потерять монархическое и религиозное правление своими национальными и религиозными сообществами. Так и появились два современных мира. Это полностью свободный мир капитала, и частично не свободный и традиционный мир наций.
И тогда, в демократическом мире капитала, демократической правящей элите, и по совместительству накопителям капитала, совершенно стало безразлично, кто откуда родом, и кто чей наследник в династиях наследования властью. Власть просто покупалась как хлеб, на конкурентной основе, в зависимости от массы вложенного в бюджет капитала, и капитала вложенного в политические демократические процессы. Именно с этой эпохой, пришло к людям золотое время выборной демократии. Всё персональное, в слоях субъектов власти, и в человеческой среде использования её капиталом, перемешалось. Капитал и его люди, подверглись свободной ротации, они вырастали как грибы в лесу, и люди властной элиты постоянно перемешивались и объединялись в некие альянсы, для обладания максимальным количеством власти в стране. Даже появились конкурирующие капиталистические сословия и династии правления, но принцип мирной передачи власти от сословия к сословию, оставался строго конкурентным, и подчинённым только наибольшей массе вложенного в осуществление власти капитала.
С этих пор, люди накапливали свой капитал уже не ради благ жизни, а больше по большой нужде для покупки власти. Глобально владеющие государствами люди, могли на свободных политических демократических рынках, покупать себе власть в той же мере, в какой они могут купить недвижимость или ресурсы, или валюту и ценные бумаги. Но только мирно, и только в тех количествах, которые были пропорциональны их накопленным капиталам. Вот почему современная демократическая власть, легко и лояльно относится к общенародным выборам. Современные общенародные выборы, ни как не препятствуют свободной рыночной покупке власти в административных государственных системах. Например, сколько может владелец капитала купить себе вещательных возможностей, рекламных возможностей, пропагандистских возможностей, возможностей прямого подкупа электората, столько власти он свободно покупает в демократической стране.
Ну и слава богу, тут народ всё равно не субъект, не зависимо от того, династическая монархия, или религиозная патриархия у власти, или это свободный демократический капитал. Но в таких демократических системах, вдруг появились проблемы совсем другого рода. В мире появился свободный над-государственный капитал. И у него появилась возможность иметь долю в государственных властях наций, и возможность покупать части государственной власти в разных национальных и ментальных государствах. Но чем такая возможность противоречива и не естественна? А в том, что над-государственный капитал, не перестал иметь национальные черты и характеристики его обладателей. И когда свободный над-государственный капитал с очертаниями одних наций, покупает долю во власти других государств, с другими национальными и религиозными признаками, тогда люди власти, купленные чужим капиталом в собственных нациях, ведут себя не адекватно. Они не свободны в подчинении себя интересам своей нации и религиозным традициям. Возникают серьёзные казусы и противоречия, не только между нацией и властью, а между различными частями власти одного государства принадлежащим разным капиталам различных национальных очертаний. И такое свойство, это уже мировая тенденция.
Например, когда люди в своей стране и со своими национальными и религиозными традициями, вдруг видят, что многое в их жизни стало не традиционным. Если традиции уважения нации, это наивысшее право человеческих отношений между людьми, семьями, общинами, и религиозными кланами, а их государственная полиция, например, устраивает бешеные гонки по улицам городов с перестрелками в густонаселённых районах, за несколькими людьми укравшими машину, или ограбившими банк. Или когда люди страны, уничтожаются войной, по наивысшему праву владения собственностью и капиталом. Такая традиция наивысшего уважения к собственности, и не уважения к жизни и традициям наций, может быть навязана национальным властям, чужим над национальным капиталом. Это когда, наивысшее право материальной собственности свободного мира, ставится над наивысшим правом жизни человека, семьи и сообщества, и максимально унижает такое национальное право.
Вот что рождает отторжение демократических традиций людьми стран, где общечеловеческая культура, ещё не полностью подчинилась наивысшему праву капитала и собственности. Тогда люди такой страны, возбуждены пренебрежением к праву человеческой жизни и жизненных традиций, свободными наивысшим правом собственности и капитала над жизнью людей. И это большие проблемы и в свободном и не в свободном мире людей. Это и экстремизм, и терроризм, и вооружённое национальное и религиозное сопротивление. Это только реакция на бесцеремонное вмешательство над-государственного капитала, с очертанием права свободных капиталистических традиций, подавляющих права национальных традиций. Такой кризис капитала, может только углубляться и расширяться в мире, между свободным правлением капитала и наполовину традиционным правлением в государствах, и между внутренними культурами наций. В будущем, мир может быть умиротворён, только представительским принципом правления культурных и этнических территорий, и религиозных и социальных представителей наций, во власти государств. Власть капитала и демократических принципов, на такое умиротворение не способна.Других возможностей у людей и наций не существует. Это только эпоха жизненного представительского права наций и культур, над свободным правом капитала и собственности.
теги: выборность, представительство
Авторские блоги и комментарии к ним отображают исключительно точку зрения их авторов. Точка зрения редакции портала ЛІГА.net и Информационного агентства "ЛІГАБізнесІнформ" может не совпадать с точкой зрения авторов блогов и комментариев к ним. Редакция портала не отвечает за достоверность таких материалов, а портал выполняет исключительно роль носителя
|
Популярные теги
Iryna Berezhna PR адвокат Адвокат Морозов азаров Александр Прогнимак ато банк банки банкротство бизнес бізнес будущее Украины бюджет БЮТ валюта Васильев ВВП Верховна Рада верховная рада вибори війна влада власть война выборы газ геннадий балашов Гонтарева государство гривна Гройсман ГФС демократия деньги депозит депозиты децентралізація доллар Донбас донбасс доходы евроинтеграция евромайдан Европа економіка ЕС Євромайдан ЄС жизнь жкх закон законодательство законопроект зарплата земля инвестиции инвестиции в экономику интернет Ирина Бережная Ігор Ткачук Ірина Бережна Кабмин кадры карьера Киев київ Кличко Кодекс законів про працю України конституция конституція Конституція України коррупция корупція кредит кредиты кризис крим Крым курс люстрация люстрація Майдан маркетинг маркетинг юридических услуг мвф менеджмент налоги налоги украина Налоговый кодекс народ наука Нафтогаз НБУ НДС недвижимость Николай Гольбин Образование общество Олександр Горобець оппозиция отмена налогов охрименко Павло Петренко парламент партия регионов персонал податки политика политтехнологии політика Порошенко правительство право право на працю працедавець працівник президент Прогнимак прогноз Программа социально-экономического развития Украины психология денег психология успеха публічний аудит путин Путін работа революция режим Януковича рейдерство реклама рекрутинг реформа реформи реформы Росія Россия Руслан Сольвар рынки Свобода СМИ соціально-економічні права строительство студент суд судебная практика судова практика США таможня тарифи тарифы Тигипко Тимошенко Ткачук трудовий договір. трудові відносини УКБС Украина україна Укрпочта Укрпошта управление уровень жизни людей Уряд финансы экология Экономика Экономика Украины эксперт по миграции экспорт энергетика юрист ющенко янукович Яценюк
Авторы
|
© Информационное агентство ЛIГАБiзнесIнформ, 2007-2017
© Информационно-аналитический центр "ЛІГА", 1991-2017
Все права на материалы, размещенные на портале ЛІГА.net, охраняются в соответствии с законодательством Украины.
Комментарии на портале ЛІГА.net временно отключены в связи с аномальной активностью троллей и большим количеством агрессивных и оскорбительных реплик к постам на политические темы.