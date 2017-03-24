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Цивилизация
24.03.2017 08:20
В самом центре одного из океанов,
на отдельных островах, издавна жили несколько десятков племён цветных
аборигенов, незнающих благ современной цивилизации. Оказывается, что они жили
себе и не тужили, вдали от бурно
развитой цивилизации и её торговых путей, уже
многие тысячелетия.
И они даже не догадывались что параллельно с их жизнью, в мире существовала совсем другая жизнь на громадных островах-континентах. И эти люди и дальше собирались так же жить и не тужить, если бы, не редкая случайность. Однажды, сильный ураган прибил в гавань одного из островов, сбившийся с курса диковенный корабль со странными белыми людьми в странных одеждах. Островитяне сбежались посмотреть на это чудо, а белые люди с корабля, скучая гуляли по острову, и с любопытством разглядывали жизнь и обычаи островных аборигенов. И вдруг одного из белых людей осенило, что остров то совсем не бедный. Что на нём множество зверья, рыбы, фруктов, и прочих ценных ископаемых ресурсов. И тогда он подумал: «А ведь я мог бы стать президентом этого острова, и сделать себе на этом, не плохой материальный и политический капитал. Ведь дикари даже не догадываются что такое цивилизация.
Сказано, сделано. Тогда этот белый человек, попросил одного из местных, что бы вожди всех племён, собрались в одном месте, и он сделает им выгодное предложение. Когда вожди прибыли, белый человек заявил: «Вы тут живёте, и даже не знаете, что существуют некие цивилизованные блага и принципы жизни. Вам нужно, на вашем острове, создать государство ваших племён. Во-первых, государство необходимо для того что бы вы могли защищать свой остров от нападок племён соседних островов. Во-вторых, вам нужно создать бюджет острова, что бы содержать армию, и людей которые не способны или не хотят работать, во всех своих племенах. Это требования цивилизации. Кроме вас, весь мир так живёт. Тогда вожди острова, посовещавшись со смехом, сказали пришельцу: «Послушай парень, вон океан уже успокоился, можешь отчаливать на своём корабле. Нам создавать государство и бюджет острова, нет ни какой надобности. Если сюда приплывают люди с одного из соседних островов, тогда для этого у нас есть труба, и под её звук все люди острова собираются на берегу и начинают кричать и громко ругать пришельцев. А те, в ответ громко ругают нас. На этом вся вражда и заканчивается. В этом деле главное снять стресс. Тут никому нет надобности и желания захватывать чужие острова, а тем боле создавать бюджет для откорма бездельников. У нас на островах, всем всего хватает. И в каждом племени, никто не будет платить налоги, что бы кормить бездельников из соседних племён». – Но белый человек прокричал: «Как нет надобности! Для того чтобы нормально жить, вам нужно создать капитал!?». – «Нет, нам не нужно того, чего у нас нет, и не было ранее. Так что плыви себе восвояси».
Прошёл год, и островитяне почти забыли о странных гостях. Но этот же самый белый человек, опять поставил в гавани свой корабль на якоря, и на малом боте причалил к берегу острова. Он тут же на берегу разложил множество подарков, и вкусных вещей, которые он начал раздавать всем желающим. Это шоколадные батончики, соки, горячий кофе и какао, и многое другое красивое и в упаковках. И когда собрались вожди и попробовали дары. Им это понравилось! Тогда белый человек заявил, что он мог бы наладить производство и торговлю этими продуктами на острове. А вожди могли бы стать мажоритарными акционерами различных корпораций по изготовлению благ. Тогда вожди начали думать, и решили что тут нет ни какого подвоха. А стать важными мажоритарными акционерами и сидеть в офисе с кондиционером, как-то солиднее чем быть босыми вождями. И они согласились. Тогда на острове случилось чудо. Корабль выгрузил оборудования для производства соков и шоколадных батончиков, автоматы для продажи кофе и других напитков, кондиционеры и прочие канцелярское оборудование для корпораций, и дело пошло. Множество людей из разных племён, начало сдавать продукты корпорациям за деньги, и заработали громадные мельницы кофеварки, и прессы для изготовления масел и порошка какао. Люди острова стали работать на предприятиях корпораций и получать зарплату. И деньги они научились хранить в банке. Хорошее дело не хитрое, не прошло и полгода, как остров преобразился.
И однажды белый человек собрал всех вождей, которые стали мажоритарными акционерами корпораций, и сказал им: «Ну что господа, нам нужен президент и бюджет нашего острова! Или нам это не нужо? А ведь для этого, нужно принудительно и глобально собрать налоги и другие платежи с островитян. Ведь люди острова это уже собственники, пусть даже и миноритарные акционеры, но собственность нужно жёстко и отважно защищать. Да так, что бы неимущим и чужакам, неповадно было покушаться на неё. Таковы правила любого бизнеса. Острову нужна полиция, нужны чиновники, нужно закупить множество современного оружия, нужно нанять и обучить армию. Вы же не хотите, что бы ваши соседние островитяне, просто пришли и с насмешками и надругательствами отняли у вас ваши офисы и контрольные пакеты акций, а заодно и весь ваш банковский капитал?". "Нет, не хотим, сказали вожди-акционеры". И с глубоким вздохом, вожди проголосовали за своего президента острова, и за общий бюджет для всех племён своего острова.
теги: цивилизация
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