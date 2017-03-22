Кто мудрее, народ или вожди?

Однажды древние люди одного африканского племени, спросили мудреца: - «Скажи старик, кто обладает большей мудростью, народ или его вожди?». - Тогда хитрый мудрец кое-что изрёк и задал встречный вопрос: - «Почему то, подобные вопросы, считаются камнем преткновения в обществах. Видимо ваш вопрос, задан неспроста. И похоже, что по поводу мудрости жизни вашего народа, у вас появились проблемы. Тогда сначала ответьте мне, что вы сами думаете по этому поводу?». - И люди ответили ему: «Конечно же, народ более мудр, чем его вожди! Народ это много людей, а вождей всего один или несколько. Ведь вожди почти не имеют своих собственных мыслей. Они всегда заявляют, что все их мысли и желания, это только мысли и желания народа. И они заявляют, что всё что они делают, это только то, чего желает народ. Поэтому, мы думаем, что народ всё-таки мудрее, чем его вожди». - Тогда мудрец, задаёт людям племени следующий каверзный вопрос: «Скажите мне добрые люди, кто кого всегда слушает открыв рты, когда идёт разговор? Народ слушает вождей, или вожди слушают народ?». – В ответ люди сказали: «Всегда народ слушает своих вождей, открыв рты».

– Мудрец продолжил свою речь: «Получается, что вождям вовсе незачем слушать свой народ. Тогда что они могут сделать для народа, от имени народа? И каким образом вожди узнают желания и мысли народа? Как они могут определять волю своего народа, не выслушав каждого по очерёдности, не сделав анализ услышанного, и не поняв, что в совокупности народу нужно от них? А это всё означает, что вожди говорят народу и делают только то, что сами задумали, своим умом и своей головой. А главное только то, на что они сами способны. А вот тот вопрос, который вы мне задаёте, это вовсе не вопрос который нужно задавать и себе и другим. Вопрос только в том, что должны, и что не должны делать вожди. Если вожди строго выполняют всего только одну единственную функцию, тогда и народ и его вожди имеют мудрость, и она положительно растёт. А если вожди делают для народа только то, что хочет и требует от них народ, тогда мудрость народа, либо на нуле, либо она падает ниже нуля. Существуют ли у людей, вообще такие способности, делать всё, что от тебя требуют?

Мудрость народа, это что-то совокупное, из того что накапливается каждым человеком в результате жизни, и это передаётся другим поколениям людей. И это вовсе не мысли. Это совокупность навыков способов жизни, которая со временем превращаются в правила, в традиции, и в культуру народа. Но сам народ, и его отдельные люди, включая вождей, это биполярные субъекты. А это означает, что и навыки жизни для разных людей, и для народа, это только векторы с разными знаками.

И вот тут уже становится интересно. Если даже предположить невероятный случай, что векторы мудрости жизни всех людей народа, имеют положительную величину роста для каждого отдельного живущего, тогда если их сложить геометрически в один вектор, может оказаться неожиданный результат. Это будет либо положительно растущий вектор, либо отрицательно растущий вектор, либо близкий к нулевому значению. Результат зависит от того, каким образом эти векторы, расположены в сообществе народа. Если они направлены друг против друга, тогда жди знак минус в общем суммарном росте вектора мудрости народа, или в лучшем случае, это что-то близкое к нулю. А если векторы расположены в одном общем направлении, тогда должен получиться положительный рост динамики мудрости всего народа. Люди часто удивляются, почему отдельные люди, зачастую гораздо мудрее целой толпы людей. Или, например, общее собрание племени, часто не имеет мудрости, такой, которая есть у отдельных людей народа или у вождя. Хотя величина вектора мудрости этих людей вполне не выдающаяся.

Всё просто, векторы складываются геометрически, и совокупный вектор чаще бывает меньше многих исходных. И это вовсе не беда когда народ, открывая рты, слушает даже не очень мудрых своих вождей. Совокупная мудрость жизни народа, зависит не от мудрости вождей и отдельных людей народа. А только от их общей направленности векторов мудрости. Вожди нужны народам, вовсе не для мудрых деяний. Для этого, в каждом племени есть мудрецы или старейшины, которые уже не занимаются никакими делами, и этим людям со стороны легко оценивать величину и направление векторов. А вожди это дирижёры, которые следят за направленностью общих векторов людей в обществах, и за направлением каждого отдельного вектора, и только. И других дел более важных, у них нет и не должно быть. Они несут ответственность, только лишь за положительный рост общего вектора мудрости своего народа. Больше от вождей ничего не требуется, и не должно требоваться. Главное, что бы вожди, не загнали общий вектор народа, в глухой минус, при котором народ может исчезнуть и раствориться. А если вожди утверждают, что они способны делать гораздо большее для народа, и они будут выполнять множество других функций, тогда народ должен знать то, что его уже обманывают и пытаются обчистить его карманы. Ни один человек, не может иметь больше способностей, чем у целого народа.

А вот теперь поговорим о главном. Почему народы одних племён, быстро обретают общий вектор положительной совокупной внутренней мудрости жизни народа, теряя при этом часть личной положительной мудрости жизни людей, притом, что многие народы многих других племён, обретают только отрицательные совокупные навыки жизни народа, и остаются с положительной собственной мудростью личной жизни людей? Ведь именно этот вопрос, вертится у вас на языке, а не тот, который вы задали ранее?

Навыки жизни народа, могут накапливаться с разными знаками. Например, какую отрицательную мудрость может передать народ своим потомкам, если все его люди и вожди, сосредоточено копят общие для народа долги и превращают этот процесс накопления в главную деятельность народа, и одновременно в личную пользу многих людей. Ведь тут проблемы вовсе не в самих долгах и деньгах. Проблема в том, что народ, умножая долги, растрачивает свою положительную мудрость быть народом, и умножает свою отрицательную мудрость не быть народом. Он теряет то общее и положительное народное, к чему люди притягиваются как магнитом. Обретая мудрость с минусом, люди племени отталкиваются друг от друга и рассеиваются в пространстве и в других племенах. Такое было уже со множеством народов и племён, которые разлетелись на части ещё в древности, а их осколки блуждают по миру до сегодняшнего дня. И сегодня, эти осколки для всех других народов чужие.

Именно такое явление бегства, было рождено желанием людей народа, брать часть чего-то общего у своего народа, и сбежав, списать свои долги перед народом не отдав ему ничего от себя в общую копилку. И все молодые, рождённые и вскормленные в среде народа, что-то получив от народа полезное, став на ноги, разлетаются как пули по всему свету со своим индивидуальным багажом. Это главная причина падения народа, она начинается с падения его мудрости. Этот период называется временем разбрасывания камней, когда люди хаотически присваивают себе частицы полезного общего народного, и не считают своим долгом пополнять общую копилку. Причины этому явлению разные, и даже не зависящие от вождей. Но всё начинается именно с вождей, когда они не исполняют ту единственную функцию, которую обязаны делать, а в замен неё, придумывают себе множество новых функций, якобы с пользой для народа. И тогда, начинается цепная реакция. Не восполняя своему народу, полученные совокупные ценности жизни от народа, люди обретают навык не жить народом, а жить отдельной и благополучной жизнью. Если человек воспитан в среде народа, и не воспитал в своих детях навык отдачи своему народу того, что он получил от него, этим самым человек отталкивает детей от народа. И они, даже благополучные и обеспеченные, будут вынуждены скитаться по свету. Ведь разбрасывать камни, гораздо легче и приятнее, чем их собирать.

Многие части народов, досыта наскитавшись по чужбинам, вдруг обретают желание опять стать народом, но это для них очень тяжкие испытание собиранием камней, и это для самих частей разбросанного народа, и для других народов. Не всем дано, со временем снова стать народом. Только рано или поздно, части разбросанных по свету народов, либо делают это, либо они растворяются навсегда. И если люди народа и его вожди, независимо от того, сколько у них в багаже накопленной мудрости, счастливы от того что их индивидуальная положительная мудрость жизни, заключается в том чтобы создавать своё индивидуальное, из общего народного, тогда это и есть рост отрицательной мудрости всего народа. Такая мудрость с минусом, растёт, и накапливает долги этому народу, и этим она умножает собственный багаж многих людей и вождей. Такая мудрость, рано или поздно, разбросает народ силой векторного отталкивания людей друг от друга.

Если человек получил из общей копилки, бесплатное здоровье, бесплатное образование и бесплатную профессию, тогда его долг пополнить общественную копилку народа для других, и увеличить её содержание. Ну а если в обществе всё платное, тогда люди создают страховые фонды, платят взносы, и это тоже общенародное, а люди имеют гарантию что их проблемы, это проблемы народа. Вот что их объединяет, и настраивает их векторы мудрости в одном направлении. Это гарантии того, что народы не забывают про каждого из своих людей. Ну а дело вождей следить за тем, чтобы эта народная мудрость сохранялась и умножалась. Народ должен твёрдо знать, что их вожди не хозяева народа и племени, а поэтому они получают только одну единственную функцию. Это функция слежения, за общим вектором положительного роста мудрости народа.

Общая мудрость и навыки жизни народа будут положительно расти, только создавая общие копилки, наполняя их, на разных условиях, но только без свободного пользования ими, и безвозвратного присвоения общественного из копилок. Именно в этом, вся растущая мудрость жизни народа и его вождей. Если все без исключения умножают накопленное, тогда дело идёт, и народ копит положительную мудрость. А если хоть один, запустит руку и безвозвратно возьмёт, тогда цепная реакция, уничтожит и общую мудрость, и сам народ. Именно в обретении растущего желания собирать камни, и в растущем отвращении людей и вождей разбрасывать камни, основа накопления мудрости народной, и силы народной».