Свобода это не право, это только чистые возможности

Демократия, это выигрышный тотализатор выборов, где редким счастливчикам выигравшим своё громадное безграничное счастье, по прямому конституционному праву обладания любым человеком наивысшими свободами, это счастье не обязывает ни какими долговыми обязательствами выигравших, перед проигравшими в игру под названием «демократия».

Откуда берётся консерватизм общества, и почему происходят революции?

Мир людей, всегда именно такой, какой он есть, и пока он меняется, проходит много времени по человеческим меркам. Не успевает общество одного поколения людей, справится с общественными проблемами. А конкретные люди, имеют твёрдое желание менять жизнь уже сейчас. Но почему людям так трудно менять что либо, в жизни общества? Это потому, что и человек и общество, консервативны. Каждый в обществе всегда старается делать только то, что делают его соседи, и то, что делали до него. Поэтому, все изменения в законах, в традициях и культуре, не приживаются быстро. Все перемены исходят только от острой нужды, и если нужда очень срочная, то перемены неожиданны. И они происходят с большим треском, большими изломами, и вовсе не в ту сторону изломы, в которую хотелось бы сломать. Менять накатанную колею на ходу поезда, это всё равно, что прыгать из него на ходу. И ради чего нужно что-то менять человеку, если его жизнь перед этим, двигалась по рельсам худо или бедно? Рельсы это рельсы, а другой путь нужно ещё проложить. Люди будут готовы это делать только тогда, когда им удастся заметить глазами предстоящую катастрофу на своих собственных рельсах, и при этом, если этим людям долго и настойчиво внушают о каких-то радужных перспективах новых путей, ради которых стоит рискнуть и совершить экстремальные деяния в направлении ожидаемых перемен.

Именно момент готовности общества идти на риск ради перемен, и есть самый интересный момент в политике.

О готовности масс, ранее писали очень многие классики и теоретики. Ради такого редкого момента, на поверхность в обществах всегда выплывает громадное количество авантюристов и любителей народа, нюхом предчувствуя лёгкую возможность поживиться. И правильно предчувствуют. Ведь общество, которое консервативно настроено к переменам, и уже готовое к этим переменам, оно будет свершать эти перемены, но только старым добрым консервативным накатанным путём. А это или бунт или революция. И любители народа, прекрасно знают, что их любимый народ, поступит именно так, а не иначе. Народ не будет рассматривать варианты, прогнозировать сценарии событий, и действовать рационально и взвешенно. У него только один путь к переменам, такой как у всех и как было всегда у его предков, кулаком и дубиной. А то, что кроме радикального традиционного пути, могут существовать гораздо более безопасные и надёжные пути, ему это не докажешь. Вот и садятся верхом на этот взбаламученный народ, все кому не лень, и пополняют свои политические и финансовые счета под завязку. Но делают они это, вовсе не ради перемен, а только ради сохранения чего-то предыдущего. Тем более, что народ, как был, так и остался после смуты прежним консерватором по отношению к любым переменам. Просто после всего им содеянного, он пучит глаза и чешет затылок. Ведь вокруг всё стало сломано, и ничего нового не получилось.

И даже после всех своих кровавых революций, когда полномочные счастливчики как представители народа, составляют гласно новые конституции с чистого листа, они как всегда и как предыдущие до них счастливчики, делают это в традиционном консервативном духе. Они составляют новый или исправленный основной закон или конституцию, именно для всего народа и для всех людей страны поголовно. И декларируют красивыми фразами наиважнейшие и понятные всем пункты этого закона. А народ даже не понимает, что эти декларируемые блага только для счастливчиков, а на остальных они не распространяются. Они впоследствии, блокируются счастливчиками, при помощи постановлений и указов, или блокируются обычным чиновничьим саботажем и произволом. Закон это хорошо, но законы, это вовсе не жизнь. Ведь законы, пишутся и всегда писались правителями по традиции, и писались так как правителям нужно. А правителям нужны максимальные права и власть для себя, а о минимальные права для масс обычных людей, это пустая декларация о неких заботах. Поэтому сам факт получения народом нового справедливого основного закона, провозглашается всегда как начало светлой новой жизни. Хотя между законом и жизнью, часто расположена бездонная прорва с крутыми берегами. Люди могут столетиями жить рабами, и при этом, по самым справедливым законам свободного общества. Ведь люди перед законом не равны, и закон не всегда один для всех. В обществах, существую социальные слои и отдалённые от центра территории. Но только один социальный слой, как правило, выигрывает своё правовое счастье не редко и не однажды. Он многократно держит в одних руках пульт управления и право делать законы, а другие слои и периферии, находятся только под управлением этого пульта и законов.

Что такое декларация прямых малых свобод для социальных низов страны?

А ведь лёгкий и не революционный путь изменений и социальных перемен в стране, может лежать на поверхности. И он, по консервативной традиции общества, может совершенно никого не интересовать. Но в моменты возникновения критической ситуации, когда в обществе полностью не работают и конституция и законы, которые полностью игнорируются и саботируются редкими счастливчиками у пульта управления и прочими исполнителями, и эти же законы не воспринимаются обществом как его законы, тогда обществу временно нужен какой то не традиционный и не консервативный выход из положения. Ведь между законами и жизнью, постоянно расширяется некая прорва, и она может расшириться до того момента, когда мосты между законами и жизнью невозможно будет уже создать. Когда всё просто полетит в эту пропасть, и все (и счастливчики в том числе) с ужасом будут только разбегаться в стороны. Тогда в этом сложном случае, люди должны иметь что-то ещё, надзаконное в обществах. И чем это может являться? А ведь это, может быть декларация прямых малых свобод для социальных низов страны. Это как бы простейшая сводная обобщённая декларация всего из нескольких наиважнейших пунктов, от разных управляемых территорий и низовых социальных ячеек. Но это, именно надзаконный документ, который вовсе не содержит никаких циркуляров и законодательных правил жизни. Ведь почти все эти циркуляры и законы уже не работают, а эти законы пишутся противоречиво и по инерции целыми вагонами, и рассылаются для подшивки множеству территориальных подчинённых исполнительных структур.

И что тогда обществу прикажете делать, кроме традиционных бунтов, революций, и провоцирующих граждан выборов, в качестве мощного человеческого возбудителя?! Ведь общество даже не имеет, и никогда традиционно не имело представителей территорий и социальных слоёв в органах, около пульта управления. Поэтому, всё что остаётся разумного сделать, для управляемых пультом людей, это только составить документ-петицию, декларацию прямых малых свобод и возможностей для масс людей, содержащую немедленные обязательные временные последовательные шаги деятельности власти, по отношению к жизни социальных и периферийных низов. Такой документ принято называть дорожной картой. Только для власти у центрального пульта, этот документ должны составить управляемые ей люди территорий и социальных низов, на совместной конференции местных представителей, и низовых представителей социальных слоёв.

Попутно уточним, в чём разница, между декларацией прав, и декларацией прямых малых свобод и возможностей? Права, это только правовая сфера, это питательная среда для традиционного законодательства, которое не только не находится рядом с жизнью, но часто оно расположено совсем на другом берегу прорвы от жизни. А прямые социальные свободы, будут обязательными для имплементации конкретными лицами власти прямо в жизнь людей, без всяких оправдательных ссылок на правовой механизм. Это жёстко, но если основной закон не работает на всех, а только на счастливчиков, закон уж не превыше всего.



Эти малые прямые свободы и возможности, будут находиться прямо в жизни людей именно нижнего социального слоя, от которого наивысшие правовые декларативные конституционные свободы находятся дальше всех, и которые к тому же не работают. Это прямая не ограждённая правом и инструкциями физическая возможность выбора труда, деятельности, профессии, для обеспечения малых жизненных потребностей конкретно всех людей нижних социальных ступеней и крайних территориальных орбит общества. Если таких возможностей нет, на какой-то окраине жизни, это значит, что и людей власти нет на этой окраине. Они автоматически обязаны быть уволены окраинным выборным органом. Независимо от того, кому они подчиняются в иерархии общей власти. И если назначенный самой верховной властью губернатор не обеспечивает этих возможностей и свобод напрямую в провинции, тогда и он будет уволен местным выборным органом. Пускай счастливчики шлют того кто справится с довольно простыми обязанностями, очерченными декларацией прямых малых свобод. А если окраинный выборный орган, не увольняет не справившуюся исполнительную власть, тогда его люди саботируемые эту декларацию и увольнение чиновников, должны публично объявляться не справившимся людьми выборных местных органов власти с требованиями всеобщей декларации граждан прямых малых свобод и возможности. Не думаю что местные свободные выборные люди от народа, захотят прослыть не справившимися. Ведь это наивысшее звание героя, только наоборот.

Немного о всеобщем и малом праве.

Например, что такое наивысшая правовая конституционная свобода и равенства для всех? Это, ни что иное, как случайная свободная возможность взять в займы много денег, нанять большое количество персонала, хорошо заботиться о нём, и получать от него приличную прибыль. Ведь именно так живут люди. Ведь совсем не многим удаётся продвинутся в собственном бизнесе, и даже просто вернуть взятый долг. Но редким везунчикам, приличная прибыль даёт гарантию и широкие политические возможности влиять или иметь свою законодательную власть и нормы, и влиять на исполнительные органы власти. Это конечно же сказано слишком упрощённо и коротко, но только для примера. Ведь что-то вроде этого, и есть наивысшая цивилизованная свобода избранных для современного человека. То есть, по самой сути, наивысшая правовая свобода людей как ценность, это ещё и возможность купить себе в рассрочку у третьей стороны, влиятельность и право на получение прибыли в своём социуме, и право на управление им. Немножко гнусно звучит, но именно так современные люди живут по конституции.

Лично мне, и возможно многим другим людям, равенство права наивысшей свободы категорически не нравится. Оно не должно быть даровано или продано как лотерейный билет обалдевшему от счастья везунчику. Оно должно как наживка крючка поймать кандидата на эти свободы, и нагрузить его тяжеленной нагрузкой бремени конкретной социальной ответственности. Причин неприятия дарованных бесплатно и купленных максимальных свобод несколько:

- Первая причина заключается в том, что максимальные законодательные свободы, это вовсе не для всех. Если в обществе все люди вдруг превратятся во влиятельных людей, тогда никто из них не влиятелен. И максимум свобод для одного везучего человека, всегда оборачивается множеством не свобод для остальных людей. Корме того, любая разновидность из множества навязываемых людям забот, даже о здоровье, это уже не свобода. И многое другое, включая подкуп, это не свобода.

- Вторая причина более важная, она заключается в том, что наряду с максимальными конституционными свободами граждан везунчиков, должны существовать и обязательные прямые минимальные свободы и реальные возможности для жизни множества остальных людей, а не только права счастливчиков и везунчиков.

Свободы, это вовсе не декларативные права человека, права никогда небыли прямыми свободами и никогда ими не будут! Малые свободы и возможности для больших масс граждан, должны не декларироваться, а напрямую осуществляться.

Записанные в конституции права, это всегда только голые декларации. И эти права, нужно постоянно отстаивать и бороться за них. И как не парадоксально, бороться придётся со множеством политиков, чиновников, полицейских и военных лиц. А это как раз те люди, которые пишут права людям, и которые обязаны защищать их. А когда обычным людям жить от постоянной борьбы? Какой нормальный человек, вместо того чтобы спокойно жить, будет постоянно бороться с властью за какие-то декларативные права придуманные ей же, при минимальных шансах у каждого, воплотить их в реальные свободы? К примеру, берёт человек конституцию и идёт к чиновнику требовать минимальное для него право на труд. А чиновник отвечает, что право у вас никто и не отнимал и никогда не отнимет! Чиновник даёт вам не саму работу, а только право на работу, то есть лицензию, и то, только при наличии множества справок и страховок согласно законам. А работу даёт вам такой же как и вы сам, вот у него и требуйте. Разве нужна траве лицензия и разрешение с регистрацией, для того что бы расти там, где есть возможности для роста? Но такую прямую возможность массам людей на минимальные самостоятельные свободы жизни, оказывается, конституция на прямую не гарантирует. А вот право взять деньги взаймы и стать редким везунчикам среди множества наёмных созидателей прибыли, конституция гарантирует и защищает.

Основная прямая свобода любого человека, это реальная постоянная и минимальная свобода жизнедеятельности, обеспечиваемая и непосредственно охраняемая властью. Она конкретно и непосредственно должна возлагаться прямой обязанностью на власть декларацией прямых минимальных свобод для людей низших социальных слоёв и людей территориальных окраин страны. Эта декларация, выше законов, и это конкретная надзаконная обязанность всех исполнительных чиновников как конкретных ответственных лиц.

О чём должна гласить декларация? Только лишь о широте спектра реальных и охраняемых исполнительными органами минимальных деятельных возможностей на осуществление жизни. Это только не ограниченный никем широкий спектр минимальных для жизни возможностей, заработать или создать для себя и своей семьи, минимальный прожиточный минимум. Если человеку не на что жить, тогда он свободно и при помощи властей, создаёт без всяких правовых и административных ограничений, что-либо нужное для жизни себя, или некую платную услугу для других. Либо он имеет широки возможности согласно квалификации работать по найму. Лишь бы эта свобода, не была препятствием и не вредила окружающим. Причём, это не просто какая-то декларативная норма закона или конституции, это прямая надконституционная обязанность каждой ветви власти, открыто создать множество разнообразных реальных возможностей для минимальной свободной реализации способностей всех и каждого в обществе, включая инвалидов, больных, и даже отбывающих наказание людей, на всех землях и территориях, которыми они управляют. И власть, должна иметь обязанность охранять эти возможности, невзирая на законы.

Чем такая норма декларации о прямых надзаконных минимальных, обеспечиваемых и охраняемых властью свободах и возможностях граждан, не демократична, не гуманна и не моральна? И только лишь одна конституционная ссылка на подобную декларацию, способна превратить такую декларацию в легитимную и надзаконную. Она способна обеспечить жизнь и работу для населения страны, и для самой власти. Вот за что нужно бороться людям, мирным конституционным политическим путём. Всего за одну единственную поправку к конституции, и за свою декларацию малых прямых свобод для людей окраин и социальных низов. Социализм ли это, или это анти социализм, не имеет никакого значения. Имеет только значение то, живёт ли ещё страна или она на ладан дышит.

Пусть всё, что тут написано, это только фантазии, но социальный тупик в обществах постсоциализма с задатками дикого преступного капитализма абсолютно реален! Социальная и политическая вооружённая борьба абсолютно реальна! А вот выходить из этого тупика, нужно только цивилизовано, без дубин и кулаков. Общий дом людей гораздо хрупче чем он выглядит.