Школьная задачка о сотрудниках и соперниках

Всегда интересно понять, в чём суть взрывоопасности возникновения точечной ситуации соперничества, в атмосфере очень тесного сотрудничества. Ведь давно замечено, что там где люди очень тесно сотрудничают, при возникновении всего одной связи соперничества, возникает намного более взрывоопасная ситуация, чем там где инертные или нулевые связи в социуме. Тогда для эксперимента, условно рассмотрим различные схемы сотрудничающих альянсов, и не сотрудничающих сообществ в зависимости от численности субъектов, и где всего лишь между двумя субъектами, возникает соперническая конкурентная или враждебная связь:

- Первая схема: это альянс из трёх сотрудничающих субъектов. Тут три субъекта со статусом «сотрудник», имеют три связи «сотрудничество». Вдруг двое сотрудников, обретают между собой одну связь «соперники». Тогда два этих субъекта, сразу обретают статус «сотрудник-соперник». Это значит, что между собой они соперники, а вот по отношению к третьему, они сотрудники. А третий субъект, сразу обретает статус «сомнительный сотрудник». Ведь у него вместо сотрудничества, появились две связи «сомнительное сотрудничество». Потому что, это сотрудничество, с соперничающими между собой соперниками. А сотрудничать с двумя соперничающими соперниками, это действительно сомнительное или не полноценное сотрудничество. В итоге, из трёх связей «сотрудничество», в альянсе, благодаря только одной возникшей связи «соперничество», остальные две связи, автоматически превращаются в связь «сомнительное сотрудничество». А вот чистой связи «сотрудничество», в таком альянсе для сотрудничества уже нет.

- Вторая схема. Это альянс из пяти субъектов «сотрудники», где между ними, десять связей «сотрудничество». И если возникает, хоть одна связь «соперничество», она немедленно рождает двух субъектов «сотрудник-соперник» и трёх субъектов «сомнительный сотрудник». При и этом, из оставшихся девяти связей, шесть, это «сомнительное сотрудничество», и только три связи «сотрудничество», связывают трёх не соперничающих друг с другом субъектов. В итоге, одна возникшая связь «соперничество» в альянсе, из десяти связей «сотрудничество» оставляет только три связи «сотрудничество», и то условно надёжных. Такую схему легко нарисовать, пять кружочков и десять линий между ними.

- Третья схема. В альянсе из шести субъектов «сотрудник», и из пятнадцати связей «сотрудничества», остаётся только шесть связей условно надёжное «сотрудничество» и восемь связей «сомнительное сотрудничество» при возникновении всего одной связи «соперничество». И в итоге остаётся два субъекта «соперник», а остальные «сомнительный сотрудник». Всё это рождено, только одной связью «соперничество» в социуме бывших сотрудников. А если в социуме «сотрудничество» возникают две связи «соперничество» из пятнадцати? Тогда тут абсолютно всё сомнительно, не надёжно, не выгодно и враждебно. И всеобщая выгода, моментально превращается в катастрофу и убытки.

- Четвёртая схема. В социуме из множества субъектов «не сотрудник», и множества в квадрате связей «отсутствие сотрудничества», возникает одна или несколько связей «соперничество» перерастающая в открытую вражду. Тогда весть социум, это только инертные зрители, не имеющие совместного интереса. А сама связь «соперничество» двух субъектов, это локальная связь, не меняющая нейтральные статусы связей всего социума. Странно, но там где нет сотрудничества, при возникновении соперничества в социуме, почти все связи, долгое время остаются нейтральными по-прежнему. Вот в чём выгода, внутренней автономности субъектов. Разжечь пожар вражды в таком социуме, гораздо труднее, чем в том, где все повязаны друг с другом выгодным сотрудничеством. Тут все живут как бы локально, каждый на отдельном острове. И тогда выражение «хата с краю», не такое уж глупое и бессмысленное.

Оказывается, что альянсы для сфер тесного сотрудничества, это очень не надёжная и хрупкая вещь, которую легко можно утратить, если в одной из их связей по сотрудничеству, вдруг возникает хоть малейших дух конкурентного или враждебного соперничества. А если, альянсы в сферах политики, бизнеса, и военного сотрудничества, это сложные альянсы состоящие из одних и те же физических субъектов сотрудничества? Тогда, это ещё более хрупкая конструкция. Вот почему, любая конкурентная связь соперничества или вражды в любой из множества сфер надёжного и долговременного сотрудничества в сложных альянсах, так легко ломает и разрушает множество ещё недавно казавшихся надёжными и прочными связей между субъектами, и превращает их во врагов.

Оказывается, что без связей сотрудничества жить людям надёжнее! Но современный мир настолько глобален, и связан финансовым, ресурсным, и промышленным сотрудничеством, что обратного хода у него нет. И в таком мире, всего одна враждебная, или жёстко конкурентная связь, способна мгновенно превратить почти весь мир связанный сотрудничеством, в сомнительное, не надёжное, не выгодное сотрудничество. А субъектов, это превращает в потенциальных соперников или врагов. И это железобетонная закономерность! Можете поручить математикам, и они вам с высочайшей точностью рассчитают степень любой тесноты взаимовыгодного сотрудничества, в любом социуме субъектов, с нейтральными и прочными связями выгоды, для любой ситуации социумов, альянсов и субъектов. И можно смело увольнять всех политологов и разгонять их институты прогнозирования. Современному хрупкому миру сотрудничества, нужна экстренная пожарная функция немедленного пресечения возникновения любой связи жёсткого или враждебного соперничества. Это аксиома глобального сотрудничества. Иначе миру глобального сотрудничества, просто не остаётся времени на бессмысленное раздумье и на поиски выгод в различных сферах, от различных связей кроме чистого сотрудничества. Глупо думать о политических и прочих выгодах в атмосфере тотального сотрудничества, получаемой от неких очагов соперничества и вражды. А наивысшая архаичная пожароопасная супер-глупость в атмосфере глобального сотрудничества, это сфера военного и политического соперничества и вражды. Это пиррова выгода, если мир глобально повязан финансовыми, промышленными и ресурсными связями. Политическое и военное соперничество, просто уничтожает все выгоды в мгновение ока. А высокотехнологические промышленные и финансовые выгодные глобальные связи во всей сети глобальных сообществ. превратятся в лопнувший шар с технологической химической и радиоактивной грязью.

Современные люди, должны понять то, что они не меняются изнутри. Что во времена Наполеона и Бисмарка, мировые связи экономического сотрудничества, вовсе не были такими глобальными и множественными как сейчас. И даже в те времена, политическое и военное соперничество и вражда, уже были для мира условно локальными проблемами. И они только начинали перерастать в глобальные проблемы, и начинали рождать мировую вражду бывших сотрудников. А насморк бывшего военного и административного соперничества прошлых бисмарков и наполеонов человечества, уже превратился в современную хроническую гнойную военно-политическую пневмонию, глобально сотрудничающих субъектов. И тут, достаточно только малейшего сквозняка, чтобы превратить связи глобального сотрудничества в необратимую катастрофу вражды и соперничества.