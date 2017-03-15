Маккартизм

Принципы войны, вполне можно приближённо сравнивать с некими живыми и не живыми жёсткими подвижками в природе. Например, когда идёт некая постоянно нарастающая лавина с горы, которая ускоренно сметает всё на своём пути. В горах, всегда движутся какие-то лавины. Если это не вода, тогда это снег, лёд, камни и грунт. Таким путём горы стареют, постепенно переставая испускать лавины, превращаясь в холмы и долины. Среди организмов, принципы лавины, можно вполне приравнять к явлениям сезонной миграции животных. Такое явление тоже начинается с небольших потоков мигрантов, позже объединяющихся в один мощный бурный поток, который как растущая лавина движется к конечной цели. Именно бурные потоки, при миграции организмов, дают возможность животным смести живые и не живые помехи на пути миграции, проделать русла и пути потока, и достигнуть конечных целей своего перемещения. Таким стремительным образом силового движения, живые потоки организмов, имеют гораздо меньше общих потерь при перемещениях, чем полученная ими прибыль в их численности в процессе жизни мигрирующих видов

Когда мигранты достигают своей цели по прибытию в пункты назначения, тут всегда можно наблюдать очень интересное явление. Например, когда прилетевшие громадные стаи птиц, очень долгое время не могут угомониться. Они постоянно кружат, галдят, беспокоятся, не могут сразу найти себе место, беспокойно летают большими массами с места на место, и только очень не скоро всё успокаивается, и распадается на жилые социумы, для продолжения жизни. Это работает инерция миграционных процессов объединённого движения. Когда потоки объединяются в один поток, происходит наращивание силы и мощности общего потока. А для этого, всем особям нужно постоянно прикладывать всё большие усилия для раскручивания общего маховика движения, по мере роста потока. Чем более увеличивается бурный поток мигрантов, тем большее сопротивление он испытывает на своём пути, и тем большие затраты сил он требует от мигрантов. Если бы миграция осуществлялась малыми потоками по отдельности, она экономила бы силы, но она была бы обречена на громадные потери. Множество мигрантов, без массового движения в плотном потоке, теряют возможность достигнуть конечной цели миграции. Большое сопротивление противодействует миграции. Так в природе, происходят лавинные живые явления, которые можно условно приравнять к военной обстановке.

А теперь о том, что это за условное явление Маккартизма, в стране, в которой не было ни одного военного выстрела после победной войны в которой она победила? Это внутреннее, её тяжёлое или реже лёгкое послевоенное следствие инерции военного состояния любой воюющей страны, в результате резкого прекращения войны. Кроме конечно стран, радикально разгромленных, оккупированных и проигравших. По большому счёту, это когда участники внешней закончившейся военной компании, по инерции продолжают двигаться по военным рельсам, только уже внутрь своей страны. Ведь динамику раскручивания маховика механизма войны, резко затормозить невозможно, и судить победителей внутри страны победителя тоже невозможно. Вот они абсолютно свободно и открыто, долго ещё куролесят в своей стране пока не угомонятся, зная что пальчиком победителю, никто не посмеет пригрозить. Это такое экстренное силовое торможение в мозгах, где сила инерции прёт массы настроенных на войну людей, наводить порядки военными методами, в уже мирной жизни, и среди мирных людей.

Инерция железнодорожного состава, заставляет его проходить тормозной путь после экстренного торможения, более километра. В мирных обществах, послевоенная инерция тех кто воевал, это длительный всплеск насилия, разбоя и бандитизма. Это всплеск административного, политического и полицейского насилия, грубо не соблюдающего законы и конституцию. Это всплески насилия в бизнесе и просто в мирной жизни. Это и есть эпоха условного маккартизма победителей в своей стране. Такой послевоенный подарок, ждёт все страны завоеватели изнутри, как бы далеко они от своей земли не воевали. Это происходит, даже если это постоянные и маленькие победоносные войны, и сами военные победители, ещё не вернулись с войны. В стране всегда царит победная эйфория, среди тех патриотических масс, которые приписывают себе причастность к победе. Победа, это состояние бурной пьянки, которая всегда оканчивается силовым и беззаконным похмельем. При этом, политические силы всегда считают себя главными победителями. Поэтому политическая военная инерция победы очень сильна, она продолжает искать врагов и шпионов, что бы переложить на них груз политической военной ответственности. Так что по Чапаеву воевать никогда не получается: Типа быстренько победим, и начнём строить везде консерватории! Страны победители, ещё долго сами страдают от своей победы, охваченные тотальной воинственной инерцией. Важно, что революции, в этом деле тоже не исключение.