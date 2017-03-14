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Разум, это ложная причина совершенствования мира.
14.03.2017 09:22
Мы не можем привыкнуть к тому, что живая природа это не разумное существо и не живой предмет как мы сами, и это не душа и не бог, которые как бы рулят всеми нашими жизнями на своё мудрое усмотрение. То, что мы называем живой природой, это только процесс случайной и вероятностной изменчивости, громадного клубка временно живущих связанных организмов. Процесс изменчивости, позволяет жить какое-то время отдельным организмам и всему клубку живого, только ни кому из нас не понятно для чего. Мы способны понять одно, что конкретно для нас важно, это процесс рождения ради постоянной изменчивости себя. И это процесс нашего взросления и плодоношение ради изменчивости наших плодов. И это наша изменчивость нашего старения и смерти, ради освобождения жизненного пространства для других изменённых организмов и видов.
Процесс изменчивости нам понятен, ведь мир окружающий нас динамичен, и он тоже изменяется, так же как и мы. Но динамика и изменчивость мироздания не могли возникнуть сами по себе без почвы. А это значит, что до процесса возникновения тёплого и неимоверно горячего состояния динамики изменчивости нашего мира и жизни, до всего этого изменчивого, был процесс чего-то совсем другого противоположного. Это процесс чего-то вовсе не динамичного и вовсе не изменчивого. По логике, это должен быть какой-то жутко долгий и ужасно холодный процесс состояние покоя, некий вечный и абсолютно хрупкий лёд полностью замороженной всей динамики невероятно низкой температуры. Это был и есть логически существующий процесс заморозки динамики, который должен был быть почвой для возникновения процесса тёплой динамики. Где абсолютно замороженными могли быть только некие мельчайшие частицы мироздания и нас самих, которые не боятся останавливать свою динамику полностью, и вновь запускать её. Такой процесс возникновения абсолютного минуса, который способен полностью останавливает динамику особых частиц, должен называться абсолютной смертью. А это значит, что то, что мы называем своей смертью и смертью других динамических систем, это вовсе не смерть, это только потеря субъектности, одним или многими субъектами внутри иерархии субъектности. А то, что мы называем рождением, это всего лишь обретение новой субъектности новым субъектом внутри иерархии субъектности.
Теряя своё «Я», мы природно
умираем по пониманию нашего разума, и для нас это вполне природно страшно. Но
работа нашего человеческого разума, это такой искривлённый и искажённый
алогичной изменчивостью процесс, по сравнению с разумом других живых видов.
Например, когда распадается наша семья, в связи со смертью одного из её членов,
мы уже не считаем этот процесс смертью субъекта семьи, или важной потерей
субъектности. Институты семи и общинности для нас исчезают из нашего современного сознания как что-то ненужное и лишнее, и мы не считаем это исчезновение, чем-то особо важным, по сравнению с глобализмом, потеплением, и загрязнением.
Хотя это явный фактор, обретения малого импульса в изменчивости нашим клубком
жизней. И смерть громадного множества членов семей, и распад этого
большого множества семей, например, во
время очень большой войны, это явный
фактор обретения мощнейшего импульса
изменчивости своего общего человеческого естества изменчивости, внутри клубка
жизни с другим импульсом изменчивости. И это тоже для нас не очень важно, по сравнению с другими, совсем незначительными и даже вредными по отношению к нашей жизни факторами. Например, наша жизнь громадными социумами. Это даже не фактор природной изменчивости.
То есть, наша человеческая природа резко
меняется, и мы люди, постоянно обретаем новую значительную искусственную
человеческую искажённую болезненную изменчивость по отношению к изменчивости
общего клубка жизни, в результате каждой
крупной нашей войны, которую мы почему-то считаем победой для нашей жизни. Но
при этом, мы становимся искажённым видом, отдельной искажённой опухшей природой
в общей природе, и резко сокращаем длину жизни всего этого живого клубка. Импульсы
изменчивости становятся разными, и в человеческой природе, и в природе общего клубка жизни. Мы
уже опухоль, которая радуется тому, что она успешно и ускоренными темпами растёт и изменяется с каждой войной, и
успешно развивается внутри клубка жизни, но она радуется и своей предстоящей
мучительной смерти тоже, накануне смерти
общего клубка жизни. И мы, при этом не боремся со своей прогрессирующей воинственной опухлостью.
Наш разум не пытается тормозить её рост,
а пытается ускорить. И даже медленный мирный процесс потери человечеством
института семейственности и института общинности, это тоже дополнительный
фактор к военному и мгновенному фактору
ускорения роста опухоли нашей природы
внутри общей природы. И наш разум, это равнодушно пропускает мимо нашего
сознания! А вот распад и изменение
субъектности в искусственной государственности, который ни как не влияет на
участие нас в природе, мы своим наивысшим разумом (не считая его искривлённым),
расцениваем как величайшее горе для нас и трагедию для нашей жизни. Мы готовы уничтожить
весь клубок жизни, ради сохранения этой фиктивной субъектности, которая имеет
военные корни изменчивости. А значит и искажённые импульсы изменчивости нашей
жизни в клубке жизни. Тогда чем разум человеческого социума, отличается от
разума обычного курятника или птицефермы? Курятник не способен самостоятельно
искажать свою природу и свою изменчивость, по отношению к основной природе в
которой он только временный гость. А наш разум, нашего человеческого
«курятника», искажённо считает, что
общий клубок жизни это наш гость, это природа внутри нашей человеческой
природы, с которой мы можем свободно манипулировать и экспериментировать своим разумом на своё усмотрение. Такой процесс, это прогрессирующая болезнь.
теги: разум, изменчивость, жизнь, природа
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