Свободных стран нет, без двухступенчатого права.

Волки и антилопы, не живут вперемешку между собой, львы и буйволы в прериях тоже так не живут. А вот люди живут вперемешку, и успешно пользуются друг другом при этом. Но часто они тоже живут как животные, отдельными друг от друга стаями и кланами. Жизнь в природе, вынуждает животных это делать для своего выживания. И даже люди, вооружённые насильники и грабители и их жертвы, часто живут отдельными кланами и по отдельным правилам социумов. Где каждый социум, имеет свои органы и способы воздействий, на противоположные социумы согласно жизненному предназначению. По-другому, не возможен принцип свободного выживания. При этом, социумы-жертвы, всегда стараются избегать пересечений с социумами-насильников. А если уж пересекаются, то право на насилие у них обоюдное, и почти равное. А вот, например, верующие и не верующие люди живут вперемешку. Но верующих и не верующих людей, природа или жизнь не вынуждает пользоваться друг другом. А вот бизнес, вынуждает людей пользоваться друг другом. Это любой бизнес: и малый, и средний, и крупный бизнес. Но максимальное и тотальное использование людей, происходит крупными вооружёнными социумами политического и административного бизнеса, которые стоят над всеми остальными людьми и бизнесом страны, как громадное сплошное свинцовое облако без просветов. Эти два вида бизнеса, это монополия, которая притягивает к себе весь наиболее прибыльный и крупный бизнес в соучастники в монопольных деяниях совместного пользования и насилия над жилым пространством людей и пространством мелкого и среднего бизнеса.

Чистый и не крупный бизнес, конечно же вынуждает людей использовать друг друга, на то он и бизнес. И он не вынуждает их жить вперемешку. Он допускает людям жизнь отдельными небольшими социумами и кланами пользователей и пользуемых, и допускает иметь свои правила и инструменты сопротивления в пользовании. Таков природный принцип выживания. По природным правилам, не должны жертвы и пользователи, жить вперемешку по правилам пользователей. А вот для животноводческих ферм, где каждое животное ждёт своей очереди на бойню, и для людей в монополиях государствах, такие правила закреплены законом. Такие законы, разрешают административным и политическим монополиям страны, законодательно вынуждать и людей пользователей, и людей жертв, жить вперемешку между собой. Тут вовсе не имеется в виду жизнь в элитных и просторных домах, и жизнь в уплотнённых домах эконом класса. Имеется в виду политическая, социальная, и правовая жизнь людей. Ведь Правила жизни и инструменты выживания, и для волков и для антилоп всегда должны быть разные, если только сами жертвы, не считают себя потенциальным сырьём в использовании монопольными социумами пользователей.

Для примера, рассмотрим область права. Общепринятое и привычное для всех людей демократическое право о равенстве прав людей, провозглашает людей равными перед законом. И что это за равенство такое, когда государство помогает некому мелкому самозанятому и не застрахованному предпринимателю тем, что предварительно перед деятельностью, сдирает с него налоги и средства для государственных фондов, независимо от того, получит он прибыль необходимую для жизни или нет. Это, всё равно, что шкуру сдирать, перед тем как есть. И это происходит, когда предприниматель, ничего не должен государству пользователей. А бедным, и возможно не без умысла обанкроченным монопольным предпринимателям, союзникам государства, оно часто помогает безвозмездной помощью в миллиардных размерах. При этом, ответственность за банкротство, может быть не расследованной. Бизнес администрирование и политика государств, это без вариантов, только глобальные иерархии пользования. А страна, это то, где живут как минимум две категории людей, это пользователи и используемые.

Тогда и право и принципы жизни в стране, должны быть раздельным и для пользователей, и для используемых людей. И писаться эти права должны двумя равноправными социальными субъектами по согласованию. И защита и сопротивление социума насилуемых, к силе монополии насилия, должно быть сопоставимым монопольному насилию. Иначе, какое тут может быть право вообще? Двухступенчатое право, должно определять компромиссные принципы пользования людьми. Оно должно утверждать то, что пользователем и использованным, имеет право быть каждый, но права и обязанности при этом у тех и у других не могут быть равными друг перед другом. И это должны быть более жёсткие права для людей бизнеса, чем более глобальный и монопольный этот бизнес. Например, мелкие самозанятые торговцы в сетях, и мелкие самозанятые производители, должны иметь не облагаемую деятельность, и возможность самим себе накапливать социальную помощь и взносы, либо индивидуально, либо в сообществах. А это значит, что эти люди свободны от регистрации и обязанностей перед государством, за исключением некоторых преступных деяний, определяемых кодексом социума используемых людей, то есть мелких предпринимателей. Но только не гос-кодексом социума крупных глобальных пользователей. Это социум людей административно политической и государственной деятельности. Эти люди, для используемых, создают такую паутину законодательных запретов, гораздо более хитроумную сеть, чем пауки создают для своих жертв. Это вагоны законов, каждый из которых является запретом на деятельность без разрешения и лицензий, либо требует мзду в бюджет для ненасытных пользователей. И то и то, ставит жизнь мелких разрозненных используемых людей, живущих вынуждено вперемешку в одном правовом поле с теми кто ими пользуется, в жёсткую зависимость от организации пользователей. И тогда между теми людьми, кто получает неплохую зарплату из бюджета, позволяющую более или менее свободно покупать неплохие вещи и бензин для машин, начинают ходить угрюмые не занятые люди, которые способны заработать деятельностью, да только свободной и бесплатной деятельности для них уже нет. Заплати, нарушив закон, а затем живи и работай на поводке как потенциальный преступник. Именно таково паучье демократическое право беспредельных пользователей.