Логика социума, организмов, и органов пищеварения

Ранее, мы с вами уже пытались понять, существует ли внутренняя логика клеток организмов, внутренних органов, и их логический процессор, оборудованный внутренней памятью клеток и органов. То есть, упрощённо мы назвали эти внутренние живые компьютеры, собственным «Я» организма, органов и клеток. И по всем логическим предположениям, всё это существует наяву. Тогда давайте разберём обычные простые примеры.

Например, весь организм человека полностью здоров, в народе говорят «как бык». Тогда его пищеварение, полностью открыто для употребления почти любого количества пищи всевозможной разновидности и качества. Такой реактор варит пищу, и слава богу, но его органы перегружаются и устают. Рано или поздно, начинает срабатывать несварение желудка, кишечника, и появляются боли в печени и поджелудочной железе (я вовсе не доктор, а обычный медный чайник, а это только абстрактный пример на наличие логики в работе органов).

Основная совокупная внутренняя логика органов пищеварения организмов, это расщепление веществ, и их транзит в организме. Для этого, в работу последовательно и логически включаются разные органы. Сначала работает рот и слюна. Слюна это начальный расщепляющий фермент. Затем, происходит транзит через пищевод, где в желудке подключаются его рецепторы, и одновременно ферменты желудка, и ферменты поджелудочной железы и других органов. Только после этого, включается какой-то клапан, и частично расщеплённая масса пищи, из желудка поступает в кишечник, для окончательного расщепления пищи ферментами печени и других органов, и для окончательного транзита веществ. Это очень строгая последовательность, которая требует логической строгости подхода к ней.

Это и есть логическая цепочка пищеварения, которая должна работать бессознательно как автоматический конвейер. Органы пищеварения или их клетки, должны хранить эту логику в своей памяти. Тогда предположим, что поджелудочная железа организма болеет, и даёт главному «Я» организма, болезненные сигналы о своём состоянии. И как тогда сознание организма должно реагировать на это? Многие люди скажут, что им нужно просто принять лекарство, подождать пока боли прекратятся, и жить дальше по-прежнему. И конечно же, таким людям, никакие лекарства не помогут. Они будут долго и успешно болеть. Медицина любит таких клиентов, у которых сознание организма, не способно логически понять сознание своих внутренних органов и клеток.

Когда поджелудочная заболевает, она может быть не способной поставлять желудку нужное количество фермента для обработки пищи. Именно поэтому, она подаёт тревожные болевые сигналы главному «Я». Что бы оно, срочно изменило свой принцип пищеварения. «Я» организма, получив сигналы, должно понять проблему и логически принять только правильные меры. А это первоначально, только строгое количественное ограничение транзита порции пищи в желудок. При этом, организм хочет есть, но сознательно прекращает еду и терпит, зная о предстоящих болях. Иначе, боли в поджелудочной, чуть позже его замучают. Только таким образом, природа может лечить свои организмы. Она постоянно мучает болью главное «Я», если оно не обеспечивает организму, общую логику пищеварения, изменив режим питания. А только потом она заставит его искать лекарство для больной железы. Предположим, что организм, поступает вопреки предупреждениям железы, и игнорирует их. Он, сначала пичкает себя лекарствами, и не дай бог обезболивающими средствами, а сигналы только усиливаются. А вот к обезболивающим, он привыкнет и эффекта выздоровления тоже не будет, а за это время, система может приобрести необратимые изменения. И тогда страдающая поджелудочная, будет ещё более настырно и болезненно, напоминать организму, что он до сих пор не прав, и не то делает, и этим разрушает все органы и систему. Он может делать и то что надо, но вовсе не в той последовательности. Сознание железы, будет до победного конца долбить болью, и требовать в первую очередь, только строгий общий режим питания, соответствующий её способностям вырабатывать фермент, иначе все конструкции общего конвейера пищеварения, просто выйдут из строя нарушая логику, и всё это станет.

Как тут можно заявить, что поджелудочная железа, печень, кишечник и другие органы, не имеют своей логики, памяти, чувств и сознания? Ведь эти органы, действуют единственным болевым сигналом осознанно и логично, на общее сознание организма, как грамотный прораб на стройке, который при помощи всего одного матерного слова, способен последовательно и логически создавать шедевры строительного искусства. Забота поджелудочной железы, о здоровье себя и остальных органов своего пищеварения, разве это не сознание? И клетки других органов пищеварения, тоже способны заботится о всей системе пищеварения.

Логика жизни социумов, ничуть не отличается от логики жизни организмов. Тут общее сознание более простое и примитивное, чем сознание каждого члена социума. Например, это семья или община. Социумы, живут обобщённым виртуальным социальным сознанием, которое формируется памятью и подсознанием его членов. Но для этого они должны обладать субъектностью, через центральный субъект деятельности. Главная функция каждого социума и центра, это здоровая и бесперебойная динамика жизни. Но жизнь социума, меняется от изменения состояния здоровья каждого его члена. Если один член семьи заболел, социум заболел. Если один член семьи умер, социум радикально изменился и пострадал при этом. Для этого, нужна обязательная забота членов социума, по направлению снизу вверх, от основания к вершине пирамиды иерархии. И по этому, члены низовых социумов, постоянно и дружно обязаны подавать длительные и нарастающие чувствительные сигналы общему сознанию иерархической пирамиды об их болезнях, до тех пор, пока сознание центра, не найдёт правильное сочетание общей деятельности, а только потом оно должно искать методы лечение конкретных социумов и людей. А для этого, множество социумов и их сообществ, должны быть субъектами сознания, и обладать собственным «Я». Иначе сознание верхушки общего социума, может прозевать момент, своего общего не выздоровления.