Содеянное и закреплённое, страна и народы

Однажды в древние времена, мужчины двух соседних северных родственных племён аборигенов, так сильно разгорячились и увлеклись войной между собой, что даже не заметили как забыли про то, что они должны при этом ещё и жить обычной для них жизнью. Они должны ловить рыбу, пасти оленей, делать одежду и жильё, жить семьями и выращивать и воспитывать детей.

Но однажды, проезжающий мимо них человек на упряжке, из любопытства спросил их: «Из-за чего это, вы так отчаянно воюете? Неужели, обидел кто-то кого-то так сильно, или какие-то пастухи или охотники невзлюбили друг друга?». «Да нет старик, это вовсе не личное и не между собой. Пастбищ и угодий нам тут хватает с большим запасом. А вот шаман нашего племени, однажды сказал нам, что всё, что наши глаза видят вокруг нас, это наша святая страна, и она должна принадлежать только нашему племени, и она навеки должна быть закреплена за нами. А вот шаман соседнего с нами племени, сказал своим соплеменникам, что всё что их глаза видят вокруг них, это тоже их священная страна, принадлежащая только исключительно их племени, и они тоже хотят закрепить на веки вечные их страну за их племенем. Но мы-то не глупцы, ведь это именно нашу страну, они хотят закрепить за своим племенем! А ведь какой мудрый наш шаман. В этом мире раньше ничего не было нашего, кроме стойбища и вещей. А теперь, всё станет нашим. Раньше мы ни чем не гордились, а теперь гордость нас просто распирает во все стороны.

Вообще-то, все мы тут соседи и родственники в обоих племенах, но стерпеть такое наглое и агрессивное заявление от чужого шамана мы не можем. Заявить, что именно наша страна, где люди нашего племени всегда отродясь жили, принадлежит вовсе не нашему племени, это из ряда вон выходящее заявление. Поэтому, мы не хотим потерять свою священную страну навсегда. Ведь за такое, даже жизнь не жалко отдать. Кроме того, если мы вдруг мирно договоримся и разделим нашу страну с соседями на части и проведём строгие границы, тогда она уменьшится для нас вдвое, и мы всё равно не сможем свободно пересекать страну из конца в конец как раньше. Нет, извините, нам теперь нужна вся страна без остатка. И именно за это, мы тут и воюем. И что бы вся страна от края до края, была закреплена только исключительно за нашим племенем, никаких компромиссов тут не может быть. Если мы уже решили закреплять страну, то назад уже в прошлое не вернёшься. Так сказал нам наш мудрый шаман, и мы его патриотизм поддерживаем. А вот племя наших упрямых воинственных и наглых соседей, которые не желают жить с нами по человечески мирно именно в нашей стане, мы рано или поздно победим. И пусть они себе заранее собирают свои вещички, если им не нравится их жизнь в нашей стране. Тундра большая! Там места всем хватит». - Ответили местные.

Тогда путник сказал: «Но ведь пастбищ для оленей, а так же рыбы и зверья в этой вашей стране, хватает с лихвой и для вас и для ваших соседей. И этого добра хватит ещё многим вашим потомкам, которые будут жить после вас на долгие годы. Тогда зачем воевать именно сейчас, когда у каждого из вас всё есть для жизни сегодня, и будет у вас до тех пор, пока вы не умрёте? Зачем вам делать врагами и отправлять куда-то в неведомые края, людей своего родственного племени, ради только того, что вашим шаманам однажды спросонья, вдруг захотелось сделать некое доброе дело для вас, и закрепить принадлежность всей громадной страны только за вами на веки вечные? Разве это не показалось вам странным?

А ведь до того момента, когда ваши шаманы проснулись с такой странной мыслью, каждый оленевод, каждый охотник и рыбак обеих племён, могли совершенно свободно пересекать всю страну из конца в конец, сколько угодно раз. И могли свободно охотиться, пасти оленей, ловить рыбу в любом месте страны, и ни кто никому не мешал жить. А теперь, когда идёт война, никто никуда не может поехать свободно. Всё везде закрыто и перекрыто наглухо для всех. Война есть война, и даже теперь, если кто-то из вас куда-то свободно поедет по своей стране с мирной целью, он может наткнуться на злобных врагов соседей, или на своих же злобных соплеменников, которые могут обвинить вас в измене. А знают ли ваши боги, когда это всё кончится? Ведь людям нужна только жизнь, нужно только пасти оленей, охотиться и рыбачить. Зачем им прикреплять к себе всё то, что никогда и ни к кому не прикреплялось и не прикрепляется? А главное, что всё это это громадное, никогда ни к кому не способно прикрепиться.



Люди только живут и умирают, а всё что остаётся после их жизни, используется совсем другими людьми. Зачем прикреплять леса поля горы, и даже моря и реки к людям и к их племенам на веки, если они постоянно исчезают, а на их месте появляются другие? Ведь люди и их племена, имеют свойства текучести, как частицы воды которая течёт. А громадная страна, в которой они живут, всегда стояла, и дальше будет стоять на месте. Как тут можно закрепить за текущими людьми целую страну, которая всегда стояла, и всегда будет стоять на месте? А можно ли за частичками воды, которые постоянно текут и испаряются, закрепить берега, рек и громадные пространства? Конечно же можно, нужно наглухо запрудить реки дамбами, правда это тоже не надолго, или разлить воду в закрытые сосуды из которых она не сможет убежать. Только вода, при этом начинает болеть и умирать гораздо быстрее, чем текущая вода. И это уже происходит с людьми. Там где капля воды находится, это только её временное место. Там где человек живёт и оставляет свой запах, это только его временное место. Ничто и никогда не закрепляется ни за кем на веки вечные, особенно те места и предметы, где конкретного человека нет, и даже не пахнет им.

А ведь ваши шаманы не глупцы и не святые, и вы в этом давно убедились. Но они такие же люди как и вы. Они постоянно меняются и становятся другими. И они, так же как и вы умирают, и не уносят с собой всё плохое и хорошее содеянное ими. От людей и частиц воды, в наследство другим людям и частицам воды, всегда остаётся только содеянное ими, но не закреплённое за ними. Вода и люди не способны ничего закреплять и прикреплять. Закрепляет только цемент и время, а разрушает только вода, люди и время. А содеянное, это границы между людьми, враждебность родственных душ, и вечная война по закреплению не закрепляемого, и больше ничего.



Однажды, ваши шаманы могли не поделить что-то между собой, и могли поссориться так крепко друг с другом, что возненавидели один другого. Такое, с любыми людьми может случиться, и часто случается. И тогда, люди становятся способными любой ценой вредить друг другу. Но причём тут целые племена, и вся бескрайняя страна? И почему именно на веки вечные? Шаманы рано или поздно умрут, а вражда и военные границы, и все сложности жизни в стране, препятствующие людям их свободному истечению в природе, останутся потомкам в наследство на веки? И это не даст людям выздороветь в их свободном истечении по поверхности природы своей страны. Именно это грустно и печально. Ведь эти границы и состояние войны, делают обычные люди сами себе, своими собственными трудолюбивыми руками, но только совершенно чужим умом. А чужим умом, пользу для своей жизни не наживёшь. Имея больше, мыслишь меньше. Вот как наколдовали невинным людям на долгие века, злые друг на друга шаманы».

– С этими словами путник поехал дальше. А многие из современных людей, даже и сейчас не думают о том, почему до сих пор не прокляты, а только прославляются те злые люди из далёкого их прошлого, кто первыми затеял прикреплять не прикрепляемое к людям. Ведь именно они первые, жестоко и мстительно передали это гадкое человеческое свойство на веки вечные всем своим потомкам до сегодняшнего дня, которое распространилось среди людей как вирус, и дальше распространяется.