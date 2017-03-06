Двухступенчатый принцип либерализма в обществах

Либерализм это довольно сложное явление для логических рассуждений. Сложное потому, что это переплетение множества простых срезов явлений. А если явление сложное, тогда и логика рассуждений сложная, переплетённая и противоречивая во многих местах пересечений на срезах более простых явлений. Кроме того, это умышленно собранные в один запутанный клубок понятия. И это специально запутано, чтобы не было желания и досуга праздным людям распутывать эти логические сложносплетения. Ведь для этого, людям нужно копаться в историях, эмоционально переживать, и наконец, запутаться полностью и окончательно. Поэтому, для наших с вами упрощённых логических рассуждений, все явления и понятия, какие только можно упростить, придётся максимально упрощать. Тогда все сложные конструкции, превращаем в простые и не совсем правдоподобные конструкции. Но нам нужна только суть, квинтэссенция социальной проблемы.

При этом, нужно начинать с общего определения вектора явления свободы. К чему, ведёт полная свобода всех элементов, внутри любой живой иерархии общества? Это полное освобождение от воздействий друг на друга этих элементов. А это только смерть иерархии социума. Это означает, полный распад всех связей социума до самых мельчайших частиц. Нет связей - нет динамики, нет динамики – нет жизни, нет конструкций, нет субъекта. Это немножко должно отрезвлять тех трогательных романтиков, обожающих либеральные свободолюбивые песни, тексты деклараций о свободе, и волнующие социальные деяния либерализации в обществах.

Поэтому, остановимся в своём понимании свободы, на каком-то условно ограниченном среднем состоянии свободы человека, которая должна быть полностью удобна, для различных социальных элементов динамического человеческого общества. А для понимания среднего состояния явления либерализма, нам понадобится очень простая модель динамического общества. Самый простое общество для сравнения, это некий условный, не по-настоящему плавающий корабль, состоящий из людей двух типов. Один тип людей, это те люди, кто постоянно обеспечивает кораблю общую основную плавучесть. Они как бы всегда находятся ниже ватерлинии корабля, и как могучие клоны "атланты", поддерживают конструкции палуб и бортов своего корабля на своих плечах и руками и даже ногами.

У этих людей именно своя специфика и видение жизни, и своя собственная степень и рамки ощущения свободы. Всё понимание этих людей, упирается в их специфику жизнедеятельности ниже ватерлинии корабля. Именно они понимают свою свободу, как возможность для «атлантов» выбираться на верхнюю палубу, и иметь долю участия в рулении кораблём на своё усмотрение. Они знают, что все их беды и тяжести жизни, зависят только от неправильно выбранного курса. А если исправить курс их корабля, то все в обществе будут сыты, и они будут иметь возможность жить легче и проще.

А вот второй тип людей, это те, кто обеспечивает курс и общую безопасность плавания. Они жизненно расположены выше ватерлинии. И специфика их понимания жизненной деятельности и свобод, полностью отличается от специфики понимания этого теми людьми, кто живёт ниже ватерлинии. Эти люди элита, они всегда выше и свободней на одну степень, в их понимании и деятельности. Они своей кожей чувствуют, что самое главное в общей живучести корабля, это та деятельность атлантов, которая расположена ниже ватерлинии. Нет ничего важнее для живучести судна, чем держать на плечах «атлантов» верхнюю палубу и поддерживать борта и обшивку их плечами, руками и ногами. Ведь нельзя допустить всего нескольких трещин в обшивке каркаса бортов корабля, из-за расслабленности людей нижней палубы, поддерживающих конструкции. Ведь потоки воды, непрошенно ворвутся в тело корабля, и он сам, как камень пойдёт на дно. А вот выбор курса, это поправимая неприятность, и менее значительное дело, которое может и подождать. Поэтому, главная задача этих людей верхней палубы, любой ценой не выпускать атлантов наверх. Иначе назад их потом не загнать без насилия и убийств, и невозможно будет заставить их подставлять свои плечи и руки под тяжкую ношу.

А ведь и те, и другие люди, по-своему правы. Но обе эти правды, в сумме не составляют некую общую правду, в общей плавучести общества и корабля. Общество, это всегда два уровня понимания жизни, два уровня понимания свобод, и два уровня понимания прав и обязанностей. Ведь судно, не может плавать без «атланта» боцмана, и организованного им управления людей «атлантов» нижней палубы, и без капитана и его людей верхней палубы «рулевых», судно тоже не поплывёт.

Вот откуда всплывает ленинская трактовка революционной ситуации, когда низы и верхи не созрели для общей совместной жизни. Да, вождь был абсолютно прав. Но он сам даже до конца не понял, в чём именно он был прав! Просто прав и всё. Вождь пролетариата, понимал двухпалубную концепцию жизни неверно. Он родился именно на верхней палубе, которая всегда являлась социальным субъектом-иерархией, обладателем собственного «Я» верхней палубы, и хозяином всего бессубъектного общества. А нижняя палуба, для него всегда была средой «атлантов» подчинённой верхней палубе напрямую, и она не имела своей собственной субъектности.

Кроме того, сам вождь пролетариата, и все мы остальные люди, это виртуальный не существующий единый субъект наших клеток организма. И он всегда только один. Он это душа, это верхняя палуба наших клеток, которая реально не существует. Вот откуда, мы все люди, это разумные биологические организмы единой внутренней субъектности. Наше внутреннее понимание трудно редактировать, оно тоталитарно, и монопольно по факту рождения нас самих. Мы с рождения не делимся с нашими клетками, мы насыщаем только себя самих, мы не считаем наши клетки субъетами, а считаем их своей собственностью. Но считают ли они себя нашей собственностью? И кто тут кому принадлежит? Это очень важно для понимания жизни человечества. Поэтому, вождь пролетариата понимал только одно, что односубъектное положение общества, это вечная догма. Ведь так было всегда и будет всегда в государствах, и сам человек так устроен. Но он не обратил внимание на мир, на природу. Там нет односубъектности социальных динамических систем. Поэтому, по вождю, воцарение свобод и прав для атлантов, может быть только через создание громадных волн восстаний в среде этих людей, смывая и очищая верхнюю палубу от неугодных лиц. Но мировой вождь не понимал, что очищая верхнюю палубу, он одновременно очищает и нижнюю палубу. И общий корабль без подпорки ниже ватерлинии палуб и бортов «атлантами», начинает давать течь, и скоро пойдёт на дно. Тогда, наспех образованная революционная однопалубная иерархия, и её односубъектное собственное «Я» новых капитанов верхней палубы, включает режим тотального террора, над средой «атлантов» нижней палубы. Она включают силу оружия, для того чтобы предотвратить катастрофу судна. И то, с чем великий вождь всех пролетариев начинал воевать, вернулось на круги своя. Только вернулось, ещё более жестокой односубъектностью иерархий. С чем боролись, но на худшее напоролись!

А ведь для того, что бы любой корабль шёл без проблем и намеченным курсом, достаточно нижней палубе, иметь своё иерархическое собственное «Я». Это строжайшее правило социальной жизни обществ, мореходства, и мироздания. Ни одно судно не ходит по морям и океанам, без рулевых и капитанов, и без «атлантов» боцманов на нижних палубах, официально уполномоченных иметь право реального субъекта людей низов. И ничто кроме диалогов субъектов социумов, на палубах общества и корабля, не способно дать ход и кораблю, и стране, и бизнесу. Но конституциями государств, этот диалог не предусмотрен! Мало того, в конституциях, государств, однозначно традиционные односубъектные иерархии людей, социумов верхних палуб, и бессубъектная среда социумов «атлантов» нижних палуб. Односубъектность, это проблема всего человеческого мира. Именно это и является и монопольным либерализмом жизни динамических субъектов, и социалистическим тоталитаризмом, и империализмом одновременно. Только тут империя, это когда корабль пират, живёт ограблениями других кораблей, и пытается удовлетворить потребности нижней палубы за счёт награбленного. Но даже имперская динамика роста любой монопольной разновидности прибыли верхних палуб, всё равно постепенно сужает численность, и уничтожает среду "атлантов" нижних палуб, и провоцирует наступление катастроф. Двойная субъектность сохраняет общество, но она ограничивает прибыльность монопольной односубъектности верхней палубы. И если эта односубъектная палуба, имеет запасное судно, тогда вечная память "атлантам". Но если нет, и плыть всем вместе, тогда в этом деле важнее всего, физический баланс установленный диалогами между субъектами, а вовсе не насыщенность благами. О каком успешном курсе корабля с сундуками бриллиантов и золота может идти речь на корабле или в обществе, когда в трюмах и на нижней палубе, вода уже по пояс людям, и все люди бросают свою работу и ценности, и бегут с корабля пока ещё есть спасательные средства и шлюпки. А ведь договариваться не поздно никогда (до определённого аврального момента), и можно общими усилиями спасать корабль, и давать ему ход. Но для диалогов, людям нужны иерархические субъекты жизни нижних палуб. А если это монополия, и диалогов нет, тогда это борьба по пояс в воде.