Живёт ли человеческая клетка собственным «Я»?

Каждый человек, живёт собственным «Я». И даже социумы людей, воспринимаются ими через их собственное «Я» социума. Тогда как же каждая его клетка? Где тут логика? Ведь для каждого человека, собственное «Я», это и есть его основная жизнь. Ни в чём другом, его невозможно убедить. Собственное «Я», не позволит ему понять любые другие убеждения. В этом и заключается основная работа собственного «Я». Даже если человек твёрдо знает, что он не может прожить больше чем несколько дней, без внутреннего неосознанного желания пить воду, без желания употреблять пищу, без желания спать, без желания отдыхать, и без множества других желаний. Ведь человек не может вызывать искусственно у себя чувство удовлетворения собственных потребностей. И ещё более, человек не может жить без ощущений боли и страха, и особенно без ощущения страха перед смертью и болью. Человек не может подавлять в себе эти страхи в полной мере. А тот, кто подавляет, долго не живёт. И без множества других чувств, вовсе не связанных с собственным «Я», человек не способен жить.

Человек связан по рукам и ногам всеми своими подсознательными функциями, которые действуют отдельно от его собственного «Я», как новорождённый пелёнками. Для деятельности собственного «Я», в жизни человека, остаётся только узенькая полоска его внешних и внутренних функций. Но без своего собственного «Я», человек это не человек, это организм без головы, без рук и без ног.

Тогда для чего конкретно, любому организму, нужно его собственное «Я»? Ведь своим организмом, он как бы управляет полностью с помощью собственного «Я». Но на самом деле, он управляет организмом далеко не этим. Функции нервной системы и многие реакции и рефлексы человека, напрямую зависят от состояния его клеток. Точнее будет сказать, сами эти клетки мозга, нервные клетки, и клетки тела, принимают львиную долю решений в управлении руками, ногами, и каждым пальцем. А вот собственное «Я» человека, это виртуальный, и не существующий как совокупность субъектов динамики, хозяин тела, который создан при помощи обобщённой клеточной памяти при обработке информаци этой памяти, создающей визуальный образ, общую картину, именно для внешнего управления всем телом, от имени всех его клеток. И можно с некоторой условностью и долей правды сказать, что клетки организма, таким путём, имеют личное желание и решение выжить социумом, в единой динамической слаженности общей деятельности их всех Через виртуальное и не существующее как субъект собственное "Я". Без мотивации членов клеточного социума, организма быть не может! Каждая пчела имеет мотив жить социумом.



Для сосуществования социума клеток, одних желаний виртуального органа собственного «Я» организма не достаточно. Без желания каждой клетки организма, быть общим деятельным социумом, организмы не могут стать организмами. Даже в самом человеке, существует громадное множество отдельных от его организма клеток, которые автономно существуют в нём. Например это килограммы бактерий в кишечнике, нейроны мозга и общей нервной системы, клетки в плазме крови, и другие. В общем смысле плазма, это среда наполненная свободными динамическими системами. А это более чем восемьдесят процентов того, из чего состоит каждый организм, в котором клетки сочетаются лёгкими обменными связями. И эти клетки, тоже должны иметь желание жить и сосуществовать организмом, как одним социумом совместной деятельности по определённым правилам.

Вот мы до чего тут договорились! Клетки организмов должны иметь собственные и социальные желания и внутренние и внешние правила жизни! При этом, функции жизни каждой клетки, ни как не могут быть проще, чем общие функции каждого организма. Клетки, это универсальный, сложнейший, взаимозаменяемый расходный материал. И это именно они исполняют все подсознательные внутренние функции в зависимости от обстоятельств в которые попадает организм, и именно они заставляют «Я» человека думать, смотреть, чувствовать, осуществлять общую динамику. Без общего виртуального «Я», нет организма, Но и без виртуального «Я» каждой клетки, тоже нет организма. Ведь клетки в природе родились раньше организмов. И жить без своего внутреннего виртуального «Я», они просто не могли. А это означает, что каждая клетка каждого организма, это тоже социум клетки и её виртуальное "Я", состоящие из каких-то неизвестных внутриклеточных организмов.



Организм изнашивается, стареет, набирает или теряет силу и массу, а его виртуальный хозяин, должен постоянно заботиться о его состоянии, тестировать, и с некоторым опозданием изменяться самому, и приспосабливаться к новому облику клеточного состояния организма, и к состоянию внешней среды жизни организма. Но примерно так, ведут себя и одноклеточные отдельно живущие животные. Они способны избегать в жизни чего либо не нужного, и находить что либо нужное для них. И эта способность, это их собственное «Я». Неважно какие это клеточные способности, важно то, что какая-то их часть, не имеет реальной возможности управлять внешней работой клетки без логического собственного «Я», и реагировать на раздражители общие для организма.

Ведь все клетки каждого организма, немедленно принимают участие, например, в ликвидации последствий нанесённых организму травм. Это заживление ран, и восстановление общих функций организма. Без наличия логических систем внутри клеток, это невозможно осуществить ни чем виртуальным. И никакой механической передачей команд эта деятельность восстановления организма, тоже не запустится. Это только живое "Я" внутри каждой клетки, и её ощущение внешней ситуации, перед запуском каждой программы внешних и внутренних действий. Это сложнейшая логическая задача для муравьёв муравейника, но не для безмозглых клеток, с релюшками, диодами, и конденсаторами, подключенными к виртуальному собственному "Я" организма.

Например, человеческие, высоко интеллектуальные способности, это как бы способности мыслительного органа, связанные с множеством конкретных внешних ситуацией, и с конкретно собственным «Я». Предположим, что две клетки одного организма не имеют «Я», и не способны сознательно переводить стрелки с одной клетки на другую, или подставлять под свои неприятности другие соседние клетки (из этого предположения, вовсе не следует что дела обстоят именно не так). Мало того, предполагаем, что они не понимают что соседняя здоровая клетка своего организма, имеет такое же значение для организма как и они сами. Тогда какой мотив в природе, их смог объединить в альянс жизни клеток одного организма, и создать для этого организма виртуальное «Я»? А мотив создания такого альянса, вполне реально существует. Это создание организма, с целью получения виртуального, гораздо более многоцелевого функционального собственного «Я», способного управлять многими более разнообразными и простыми внешними органами и функциями общего организма. Там где больше разнообразия, там и простота жизни. Мотив объединения клеточной жизни, вполне может быть природным мотивом сохранения клеточной жизни.



Если разнообразные организмы природы, постоянно поглощают и пожирают другие живые организмы, то так они утилизируют старые клетки живых организмов, создавая и рождая новые организмы с новыми клетками. И это может быть одним из мудрых способов, продолжения клеточной жизни. А вдруг природа, больше заботится не о бессмысленном продолжении жизни видов. Ведь у сохранения форм живых видов нет смысла, они всё-равно постоянно меняются. А вот сохранение клеточной жизни и памяти, и даже возможно сохранение виртуального интеллекта клеток, может происходить через поглощение организмами живых организмов, и через рождение новых альянсов клеток, это вполне не бессмысленный процесс, а очень даже логичный.