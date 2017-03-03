Господи, как глупо воевать в двадцать первом веке!

В современном финансовом и промышленном мире глобальных тотализаторов получения прибыли, люди игроки, легко могут выигрывать себе целые страны и территории, начиная щедро и массово раздавать тотально проигравшим людям деньги для поддержки их жизни. Либо это те игроки, которые смогут без раздачи денег, обеспечить людям широкие возможности занятости и самостоятельного заработка. Именно такие люди крупного современного бизнеса, способны без труда, финансово выигрывать себе любую страну без всяких военных действий. Зачем этим людям война, и военный милитаристский бизнес? Глобальные тотализаторы рынков прибыли, не любят любого шума, скандалов, и просто нервозности и волнений. А тот, кто с шумом и гамом раздаёт людям оружие, тот проиграет и страну, и бизнес, и все свои деньги, до последней копейки. Именно такова специфика современной эпохи легального получения глобальной прибыли, где делаются крупные ставки на биржах инвестиций и в финансовых тотализаторах, но только без любого шума и пыли.

Двадцать первый век, отличается от других тем, что мир, это густая и сложная сеть, хрупкой ранимой от потрясений финансовой, инвестиционной и ресурсной игры в виртуальных тотализаторах. Современный глобальный спекулятивный бизнес, уже превратился в азартную игру на деньги. Это когда люди, вполне законно массово и тотально, спекулируют на всём что только подходит для спекуляций. Это и есть рыночные и биржевые тотализаторы. А современные деньги, превратились из простого инструмента обмена, в виртуальные фишки для финансовых игр на глобальных тотализаторах роста курсов и котировок.

Если это так, и никто против таких определений особо не возражает, тогда нашей целью является понимание главного свойства тотализатора прибыли. Представим себе, что вдруг, кто-то один единственный из многих игроков в рулетку, неожиданно пришёл на игру, в футболке с надписью: «Я честный игрок». И тогда, те люди, которые надзирают за соблюдением порядка в этой игре, обязательно перехватят такого человека, и предупредят его, что бы он немедленно переоделся во что-то другое. А если он будет возражать, тогда они обязаны будут тихо выпроводить его за двери заведения, и зафиксировать очертания его лица на случай появления в будущем, да ещё предупредят об опасности другие заведения.

Но почему именно так? Разве тотализатор не для честных людей? Принципиально не могут существовать раздельные тотализаторы, только для честных и не для честных людей. Точно так же, как не существует безалкогольный алкоголь. Тотализатор, служит всем людям одновременно, и хорошую и плохую службу. Тут нет честных и нечестных людей, тут только те, кто пытается тихо и спокойно обыграть своих соседей, которые сидят с ними рядом за одним столом. И как это классифицируется с моральной точки зрения, в этом игровом заведении никого не волнует. Выигрывать с мягкой улыбкой у соседа по столу, это специфический процесс, в котором все участники одинаково одобряют то, что происходит с ними в игре. Поэтому, главное правило тотализатора, это полная тишина и спокойствие в игре.

Почти все приходящие сюда игроки, всегда имеют при себе крупные наличные суммы, с которыми они заранее, вполне приготовились расстаться без скандала и шума, но только исключительно в процессе открытой игры, где они ставят на кон, и одновременно наблюдают своими глазами, как крутится колесо тотализатора. Эти люди, должны иметь одинаковую безопасную стабильную возможность выложить открыто перед собой громадное количество наличности, и легко без всяких происшествий выигрывать или проигрывать крупные суммы денег. А для этого, в первую очередь нужна тишина и строгое соблюдение порядка и правил. Тут никто не должен делать то, что вызывает волнение и не спокойствие у игроков тотализатора.

Конечно же, было бы очень честно и справедливо, расследовать каждое событие проигрыша на наличие мошенничества в тотализаторе. Но тогда исчезнет сам тотализатор. И что это за деньги, с которыми люди массово приходят на игру? Тогда ещё и это придётся расследовать! Ну а когда людям играть и получать прибыль? Честные деньги, существовали только в равноценном мелко-товарном обмене, а такого явления в обществах уже давно не существует нигде, кроме мельчайших океанских островов. Поэтому, даже обычная футболка с безобидной надписью, это уже провокация и вызов. Это намёк на возможное несогласие с правилами тотализатора, в случае проигрыша игроком. Поэтому, такие беспокойные соседи по столу, для играющих на тотализаторе, не нужны. В такой игре, делать крупные ставки на кон, можно только тогда, когда все твои партнёры по игре, полностью готовы соблюдать все строгие правила тотализатора. Это гарантирует людям безопасность игры и денег. Тут никому не позволят кричать: «давайте все займёмся проверкой, честно ли я проиграл свои деньги!».

Очень часто, в правилах тотализатора, для обеспечения спокойствия игры, заложены некоторые существенные расходы, связанные с удобствами именно для проигравшихся игроков. Им, за счёт заведения предоставляют комфортный ночлег, ужин, и даже иногда транспорт для доставки клиента к месту постоянного проживания. Пожалуйста, приезжайте к нам тогда, когда снова заработаете деньги, и мы будем вам только рады! Таковы правила современного игрового тотализатора.

А теперь, попробуем провести аналогию игровой рулетки с правилами современных бизнес тотализаторов. Оказывается, что в громадных сетях многоуровневых отраслевых и территориальных, рыночных, инвестиционных и биржевых тотализаторов прибыли, в среде игроков, не существует строжайших правил тишины и спокойствия игры! Вот так номер! Отсутствуют правила тишины и спокойствия! И причина этого есть. Причина в том, что рыночная финансово-промышленная деятельность, прочно приросла к политической и административной деятельности этих же игроков в тотализаторах. И это вопиющее противоречие. Прибыль в политике, это всегда много шума из ничего. Это звучные стуки кулаками в грудь и возгласы о своей честности. И это показывание пальцем и подчёркивание нечестности других политиков и игроков тотализатора. Как такие действия, могут сохранить стабильность участков общего тотализатора прибыли?! От таких явлений, нужно срочно и радикально избавляться, и беспощадно выталкивать политику и администрирование из тотализаторов. Но народы, голосуют исключительно за миллиардеров и игроков. Логически, они надеются что миллиардеры тотализатора превратятся в народных и будут их подкупать и помогать им. Но зачем политикам-игрокам, расставаться с деньгами когда взамен, достаточно издавать шум и суету. Но именно шум и суета, уничтожает их местные тотализаторы. Тогда они пытаются издавать шум и суету в том месте, где их избирают, а играть на тотализаторе в где-то подальше, там где царит тишина.

И тогда, появляются ещё два вопиющих противоречия! От этого, сети тотализаторов, постоянно возникают очаги финансовой и прочих видов не стабильности, которые не связаны с деятельностью конкретных игроков сети. Это как за столом рулетки, вдруг появляются футболки с именами но без владельцев: «Этот честный, а тот нечестный». А сами игроки-политики, тихо и молча, без футболок сидят и делают ставки на другом краю стола. Но ведь общий социум игроков от этого возмущён, а игра, на гране скандального краха. Но главное противоречие заключается в том, что исчезает ответственность в среде игроков тотализатора, и пропадает их обязанность поддерживать общества своих стран на неком стандартном уровне жизнедеятельности, для избегания роста возмущений от ограбления налогами и запретов на деятельность в жизни! Логика игрока политика, такова: "Они выбрали меня, и пусть себе мутят смуту. Ведь я играю на прибыль, и живу совсем в другом месте".

Некоторые игроки финансовых тотализаторов, проиграв, умышленно затевают шумные политические ссоры и склоки, создавая явных врагов и противников на уровнях тотализатора. И это тоже инструмент уничтожения тотализатора. Такие проигравшие люди, просто умышленно разрушают мирные тотализаторы, и провоцируют военную ситуацию для получения военной прибыли. И все эти играющие люди огромных тотализаторов, всего из-за некоторых игроков-политиков, не только могут претерпеть солидные убытки в своей стабильной игре, а могут лишиться всего накопленного в пользу всего нескольких смутьянов. А ведь финансовым и ресурсным тотализаторам, нужны только простейшие правила игры, и правила тишины для всех игроков, и нужен ответственный персонал для надзора за соблюдением общих правил.

Ведь совсем не сложно, удалить из игры всего некоторых крупных игроков-политиков, для того чтобы вся махина тотализатора была способна восстановить спокойствие своей деятельности. Кроме того, все участники финансовых тотализаторов не должны мелочиться. Нужно создавать глобальные солидные фонды для поддержки тех игроков, кто по крупному проигрался, для того что бы они могли продолжать восстанавливать свои финансовые способности. Мало того, игроки тотализаторов, не должны алчно обчищать до ниточки население стран и территорий где они живут, они обязаны создавать этим людям приличные условия свободы жизни, для восстановления почвы накопления своих капиталов. Иначе, это явление тоже создаст отсутствие спокойствия и стабильности для участия этих капиталов в общей сети рыночных и биржевых игр.

"Капитал не имеет права быть избранным в политику и администрирование". Такая надпись должна украшать золотыми буквами все законодательные собрания. Любой политик, должен быть лишён права быть бизнесменом. Потому что политическим баталиям и конфликтам, не место в тотализаторах. Милитаризм подчинён политикам и администраторам. Именно поэтому, все игроки военных и политических накоплений, должны категорически и жёстко исключаться из общей игры в финансовых и ресурсных тотализаторах. Иначе останется только игра на тотализаторе войны, где рядом с фишками, на столах с зелёным сукном, будут лежать заряженные револьверы и ружья, а это уже не тотализатор, а глобальная финансово-промышленная война насильников. Тогда следующая эпоха в мире людей, это будет долгая эпоха финансово-промышленных глобальных разрушительных войн. Или может быть эти войны, уже начались?!