Хомовампиризм

Эксплуатация людей как явление в обществах, и как явления вампиризма в сообществах животного мира, очень сходны между собой по главному свойству этих двух явлений. Это условно вынужденное использование человека или животного, в жизненных целях других людей или животных, без полной деструкции или убийства. Например, природные животные вампиры, используют других животных доноров, специальным образом. Они оставляют жертвам возможность для жизни и размножения, и те живут и размножаются. И в человеческом мире, существует точно такое же явление пользования другими людьми-жертвами. В далёком прошлом, это было жестоким физическим рабством и феодализмом. Сейчас, это совсем другие современные и вполне цивилизованные отношения. Например, ещё только столетие назад, в самом расцвете индустриальной революции в центрах развитых континентов, людей очень жестоко эксплуатировали в промышленных и сельскохозяйственных процессах. Рабский каторжный фабричный труд женщин и детей более чем в полусуточных трудовых процессах без смены и без выходных, считался обычной нормой. В современной жизни, это уже только мягкая договорная эксплуатация взрослых людей, при помощи наёмного трудоустройства, со многими социальными льготами. И это, уже вполне пристойные, охраняемые законом и уважаемые, трудовые процессы в современной жизни. При этом, хозяйствующие субъекты, очень часто рискуют остаться без прибыли, без оборотных доходов, и даже без собственных материальных средств деятельности. А наёмный субъект, часто рискует остаться без работы и без постоянного жизненного дохода для своей семьи. И таких незадействованных людей в современных процессах деятельности, возможно даже больше чем задействованных.



Но для чего, мы сравниваем всё это гуманное получение пользы человека, от другого человека, с каким-то природным явлением вампиризма? Мы это делаем вовсе не для того, чтобы давать этим явлениям морально-эмоциональную или какую-то другую гуманитарную оценку. Это делается только лишь для того, что бы до нашего разумного человеческого мозга, раз и навсегда дошло, что такие явления неискоренимы в человеческой жизни. И что это, врождённые природные свойства, качества и способности людей. Это точно такие же природные врождённые качества и свойства, как и многие другие природные врождённые качества. Это то, что при людях социумов было, и будет всегда. Это как врождённые силовые физические и духовные качества и многое другое. Это развиваемые качества во всех людях, но в разной степени. И это может исчезнуть только вместе с человеком и человечеством.

С такими своими свойствами, людям нужно просто примириться раз и навсегда. В обоих из этих свойств, существуют как положительные элементы в жизни для самих особей, так и отрицательные элементы. Никто из людей и животных особо не счастлив от таких разных собственных свойств, и не вампиры и доноры, и не эксплуататоры и эксплуатируемые. Поэтому, всем людям планеты, нужно немедленно убрать из конституций своих стран и государств, множественные трогательные статьи о равенстве, братстве и свободах. Вампиры и эксплуататоры, вовсе ни какие не братья своим жертвам. И вовсе не равны они друг другу, и никогда они не будут равны. Это только свойства, и они присущи в разной степени всем. Вампир, это отдельный вид человека, который способен просыпаться почти в каждом человеке, и без которого эксплуатируемому виду, тоже не суждено жить самостоятельной жизнью. И люди, должны немедленно прекратить не разумные и дикие «чегеваровские» вооружённые методы борьбы за то, чего в природе не существует в чистом виде, якобы война за чистую рафинированную свободу и равенство среди отборных хороших людей.

А вот множество простых и сложных статей о регуляции социального равновесия, в официальной деятельности социальных доноров и реципиентов, нужно обязательно вводить в конституции, поскольку люди от рождения таковы, их уже не изменить и ни разумом и ни войнами. Ведь ещё совсем в недавней истории, эксплуатируемые люди, имели действенные серьёзные профсоюзные и территориальные общинные рычаги, скажем условно, для воздействия на подвид человеческих вампиров. И это давало ощутимую пользу народам и нациям в их творчестве, в развитии социумов, и в занятости людей обеих наклонностей. Такой конструктивной деятельностью, может быть только массовая объединённая и обобщённая правовая деятельность на уровне конституционных прав людей, желающих быть эксплуатируемыми, но с обязательными множественными возможностями для этого.Например, если нет человеку места в индустриальной деятельности, пусть он свободно идёт в без-налоговую не зарегистрированную индивидуальную деятельность, и свободно зарабатывает жизненный минимум для семьи. Зачем вампиры запретили это миллионам людей? Им нужен резерв доноров.



Доноры, должны тоже иметь множество резервных путей для своей индивидуальной жизнедеятельности. Пусть это даже совершенно кустарная деятельность людей, на уровне прошлых тысячелетий. Но на это люди должны иметь конституционно защищаемое право. Ведь доноров миллиарды, и они должны иметь гораздо больше миллиардов возможностей жить просто и нормально, даже без всяких цивилизованных гаджетов. Это может быть только кусок собственной земли и мотыга, которые человеку-донору могут оказаться нужнее бездеятельного путешествия миллиардов доноров, по громадным волнам экономических и индустриальных кризисов в свободном либеральном цивилизованном мире индустриальных и финансовых вампиров. Современный человеческий вампир, это максимально индустриальное существо, которое живым трудовым ресурсом, запасается впрок, точно так же как и прочими ресурсами. А для этого, такой ресурс должен иметь строгую индивидуальную упаковку и срок годности и склад для хранения.

Именно цивилизованными методами объединённых донорских социумов, нужно эту правовую конституционную работу сделать и воплотить вопреки желанию вампиров. Ведь современный человеческий вампиризм, уже обрел свои гуманные и не насильственные формы. Доноров вежливо используют, упаковывают, и на мягких социальных носилках выносят за пределы рабочих социумов, на социумы-склады запасных доноров. Это мягкое и демократическое разъединение доноров осуществляют социальными подачками, при помощи которых, складируют и сортируют их в социальных ячейках обществ-складов, индивидуально прикрепляя пуповиной к хозяину. Ведь за каждую маленькую косточку социальной подачки, доноры обязаны кусать друг друга. Маленькие социальные косточки, это мизерные пенсии по труду, субсидии, пособия и льготы. А ещё, это красивая отшлифованная и лакированная кость неких индивидуальных священных прав человека, как наивысшая ценность в современном мире. Именно так, вампиры мудро, мягко, и с усмешкой на губах, разъединяют свои жертвы и упаковывают их в индивидуальную упаковку, даже прекрасно зная, что множество из пригодных доноров, уже никогда не будут использованы со склада, не перед вкусным завтраком, и не перед обедом. Они уже навечно замороженный резерв, которому изредка подкачивают гуманитарную помощь .



Никто, кроме объединений доноров, никогда не создаст для доноров правовое поле, разумно ограничивающее полную разнузданную либеральную деятельность, с нездоровой и не свежей отрыжкой пресыщенных кормлением человеческих вампиров. Вампиры, в современных обществах, уже давно способны законными путями создать преграды для работы и деятельности всем семи миллиардам доноров, поставив вместо них роботы, и раздав социальные субсидии и гаджеты, без долгосрочных обязательств. И такое райское счастье, уже воплощается в жизнь, под шелест одобрямса индивидуальных прав человека, и под шелест дождей социальных подачек. Современные люди уже не требуют законных прав жить, они требуют законных подачек и прочную пуповину. Но мир бурлит штормами! Кто тут способен обеспечить миллиардам доноров, такие требования? Никто и никогда даже при желании! А сами, объединившись, хот как-то смогут себя обеспечить, но без морей крови и пожарищ.