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Опасные друзья войны
28.02.2017 09:51
Каждый человек, в затеянном им деле военного насилия, прежде всего сам себе главный враг, которого он должен опасаться в первую очередь. Сам факт затеи любой вражды, максимально опасен именно для затевающего лица или лиц. А вот вторым опасным врагом, всегда являются друзья и союзники, коллеги и единомышленники. Именно их нужно опасаться затейнику войны и насилия во вторую очередь. И только на третьем месте по степени опасности для этого человека, это открытые и заклятые враги. И это, если даже война, это насилие, только в переносном и не прямом смысле.
А почему в войне и насильственном бизнесе именно так, а не наоборот? Ведь в мирной жизни, всё по-другому. Все проблемы, противники и конкуренты стараются решить в пропорциях к позиционному соотношению сил и способностей. При этом, люди или социумы, находят совместно некое среднее положение в иерархии влияния и сил, и они терпят давление на себя в этой иерархии со всех сторон. Ну а если кто-то не выдерживает давление, он перемещается на более нижнюю ступень в системе, и если ему повезёт, и его сила и влияние начнёт расти, тогда его статус опять вырастет. Только в войне, всё гораздо проще. Психика людей войны и насилия, радикально отличается от психики мирных людей. Враг на войне, это тот с кем ты открыто воюешь. Друг, это тот, кто помогает в войне с врагом. Друг врага это однозначно враг, а свой друг, это далеко не всегда друг. Это только друг до поры и до времени.
В войне, всего два варианта: победа и поражение. Тут золотой середины терпения не существует как в мире. Либо на самый верх по всем ступеням и с боем, либо навсегда исчез, и тогда только светлая память отважному бойцу. И когда, дело идёт к победе над врагом, тут с развитием событий всё очень просто. Победив, человек или социум, не имеет реальной возможности резко останавливать себя в войне. Инерция настроенных на войну людей, с наличием радикальной двоичной полярной ориентацией психики, неспособна сразу перевоплощаться во много-полярную разветвлённую систему оценок. И поэтому, те люди, которые были между собой союзниками и боевыми друзьями, просто обречены стать после победы потенциальными противниками, а скорее врагами. Инерцией воюющих людей, так же сложно управлять и тормозить, как инерцией громадного океанского лайнера держащего курс на айсберг.
Но для такой инерционной борьбы бывших союзников, уже становится трудно находить сторонников среди незадействованных в военных грехах нейтралов. Мало того, многие нейтралы, просто не хотят иметь причастность к инерционному продолжению войн. В таких войнах, уже полностью отсутствует логика и возможности прибыли. Тут только неработающие визжащие тормоза, и широко раскрытые глаза. Любая военная инерция впопыхах, это путь под откос. И это логично и просто: в войне друг, почти всегда по инерции превращается во врага после полной победы. Кроме того, в среде победителей, центральный субъект победы, всегда старается зачистить своих старых друзей, и создать новых. Такова тактика любой полной победы. Победители, должны опасаться и побаиваться друг друга более, чем даже старых врагов. Друзья в войне, чаще закрыты друг от друга показным дружелюбием в своих намерениях. И тут, даже разведка не способна разгадать это. А те военные друзья, которые открыто объявляют друг другу о несовпадениях в намерениях, тоже не менее опасны, закрыты и двойственны в намерениях.
И совсем не другое дело, в отношениях между друзьями и союзниками войны, когда их военная коалиция находится на грани поражения. И тут дружба не крепчает. Любые друзья в таком положении, почти всегда не желанные свидетели своих военных грехов, и грехов своих друзей. Поэтому, почти всегда военный друг, имеет большие шансы, получить нож в спину от своего преданного военного друга, разменяв дружбу на соглашательство с врагом. И такое положение дел, вполне реально в военной жизни и дружбе людей.
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