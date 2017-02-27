Почему кардиналы выбирают Папу?

Жизнь состоит только из действий, и их последствий. На самом деле, в том, что люди делают, нет ни лжи и ни правды. Нет ложных деяний, есть только направленные деяния, которые направлены на те, или на иные последствия, по тем или иным мотивам. И это всё, что существует в реальности. Это только деяния и их последствия. И если иногда, человек говорит ложь, это может быт ложью только для окружающих, а внутри самого человека, это может быть истиной, или твёрдым убеждением.

Виновен ли человек, который сказал ложь, и которая является его внутренним убеждением? Для правосудия, ложь это деяние, но она не может быть предосудительной, если она не приводит к неким негативным последствиям для тех, кто пытается осуждать подсудимого. А если сказанное, воспринимается окружающими как истина, но оно приводит к негативным последствиям этого деяния для людей, тогда такая высказанная истина, должна быть признана подсудным деянием. И тут ни как нельзя по-другому.

Правосудие, обязано осуждать и оправдывать, опираясь только лишь на факты свершённых деяний, и на последствия от этих деяний. На замыслы и эмоции, правосудие не может опираться. У каждой неверной супруги, всегда возникает замысел избавиться от своего строгого мужа, но факт отсутствия последствий от таких замыслов, должно освобождать их от обвинений и осуждений.

И так, повторимся: почему именно кардиналы выбирают Великого понтифика? Почему это не происходит общенародным прямым демократическим выбором, среди всех католиков всего мира? А ведь можно было бы огласить именно такие честные открытые демократические выборы в среде верующих, а не какие-то там архаичные тайные и закрытые на множество замков от масс верующих, косвенные выборы папы престарелыми кардиналами.

Демократическая процедура прямых выборов, имеет смысл именно в политике. Политика это конкурентная среда. Где ещё как не в политике, делают карьеру на принципах веры электората, и одновременно на массовом политическом противопоставлении этих людей. Правда такое, ещё происходит в спортивном бизнесе. Но в спорте не используется доверие, а только полное противопоставление соперничающих команд и болельщиков. И спорт, это чистый бизнес, который не имеет прямого отношения к жизни социумов. Конечно же, в спорте неприятно, когда болельщики жестоко бьют друг друга. Но когда сами спортсмены бьют друг друга или соперничают, это и есть спорт. Это основа этого бизнеса. И это детская шалость, по сравнению с похожим политическим бизнесом.

А вот в политике, никогда не заработаешь законно приличные деньги, пока не натравишь одни массы живущего электората на другие массы живущего электората своей страны. Но официальная политика, держится не только на этом. Политические прямые выборы, это сложная технология. Главное, с чего они начинаются, это доверие народа к политическим пасторам. Сначала, в людях вызывают предвыборное доверие, путём противопоставления одних политических сил, другим политическим силам. При этом, особо подчёркиваются негативные черты оппонентов. И только когда электоральные массы доверия, сформированы устойчивым недоверием к оппонентам, проводят прямые выборы. И это уже чистый стадион, за пределами сфер доверия.

Принцип доверия, на этом этапе немедленно сворачивается, как будто его и не было. А остаётся спортивный судейский арбитраж, и зрительский ажиотаж. И только полная победа над противником, даёт судьям право, объявлять легитимного спортивного победителя в бизнес-политическом виде спорта. А обыкновенные болельщики шоу (бывший электорат доверия), равнодушно жуют бесплатный поп-корн на трибунах, и обсуждают возможных победителей. Право победителя, является святым легитимным правом на политическую власть в громадном разъединённом недоверием на политические части, социуме страны. А сама эта процедура, называется процедурой прямых демократических выборов.

Конечно же, после таких выборов, всегда делаются заявления, что это была обычная честная спортивная политическая борьба политических соперников и их преданных зрителей за победу. Совсем как в спорте, и доверие тут только как косвенный фактор, поскольку половина электората всегда принадлежит побеждённым политикам, и эта половина, вполне может быть враждебно и без доверия настроена по отношению к победителям. Но это для демократии не имеет значение. Победитель по праву занимает пьедестал. Победившая электоральная сторона в политике, забирает себе силой победы, власть и оружие власти. В политических процедурах прямых выборов, электорат победителей, всегда вручает оружие правительству, против своих недоверчивых политических оппонентов. Таковы опасные спортивные правила в современной демократии.

Почему именно тайная процедура выборов Великого понтифика кардиналами, даёт католическому электорату, полное доверие выбранному папе, как главе религиозной власти, над многими миллионами верующих? Неужели консерватизм традиций, намного сильнее свободы разума?

Нет, консерватизм традиций тут не причём, и он не сильнее современного разума. Разум сильнее консерватизма. Ведь папамобиль, это наисовременнейшее творение разума, и оно не вызывает раскол в веровании среди верующих. Тогда в чём тут смысл, при архаичной процедуре выборов папы?

Великий понтифик (глава коллегии понтификов), это именно тот единственный человек, которого должен признать каждый верующий католик! Именно каждый! И тот, кто не признаёт понтифика после выборов, тот по сути уже не католик. И такими отколотыми, могут быть целые группы верующих, вместе с частями общей иерархии католицизма. Такое непризнание, расценивается церковью как раскол веры и раскол конфессии. Вот что отличает религиозные процедуры, от политических и спортивных процедур. В них всегда пытаются предотвратить раскол в концессионном веровании. А вот результатом деятельности бизнеса в политических и спортивных процедурах, является именно раскол, и насилие победившей части электората и публики, над другими частями электората и публики.

В современном католическом мире, коллегия кардиналов, это коллегиальный орган территориальных представителей (понтификов) множества епархий от многих стран. Понтифик, в переводе с древней латыни, это мост. А коллегия понтификов, это орган наводящий мосты согласия между территориальными епархиями верующих. Для верования, абсолютно не имеет значение тот факт, кто кого выбирает, и кто кого назначает в иерархиях. А кардиналы коллегии, это понтифики, это лица, которые обличены твёрдым и устойчивым доверием верующих людей в своей домашней епархии, в своих народах и странах. Такая прочность доверия, основывается только на позитивных последствиях многолетней практической деятельности этих людей. И это без рекламы, без неких замыслов на будущее, без обещаний и прочих политических ложных трюков и атрибутов. Оцениваются только чистые деяния понтификов и их последствия. Поэтому, для верующих, вовсе не важны тайные замыслы своих кардиналов во время закрытой процедуры выборов папы, и во время осуществления верховной власти коллегиального органа Церкви. Это только тонкости наведения мостов и поиска согласия. Верующие всех епархий, понимают, что их кардинал, не позволит себе своего участия в недостойной процедуре, которая может в последствии, негативно отразится на деятельности их епархии, в пользу других епархий. И на какие бы там компромиссы не соглашались их кардиналы, и какие бы подковёрные договорённости не заключались во время тайных выборов Великого понтифика, выбранный Папа, обязательно будет достойнейшим человеком их веры, для каждого верующего без исключения. Вот в чём сила процедуры представительства людей, которые за долгие годы деятельности, не изменили доверию своих прихожан. Это сила, в сохранения единства веры. И только лишь принцип представительства от низов, и принцип долгого преданного достоинства и долгих позитивных последствий деятельности кардиналов по отношению к своим епархиям и прихожанам, цементирует в людях оправданное всеобщее доверие к своим кардиналам и к выбранному ими иерарху, которого в лицо даже многие верующие не видели и никогда не увидят. И только это, сохраняет единство. Это принцип представительства и наведения мостов преданными людьми к своим епархиям.



А ведь именно такой принцип представительства в верховном органе власти, достойных и преданных своему территориальному электорату людей в политической власти, мог бы предотвратить множество проблем между центрами государственной власти и внутри народов. И он уберёг бы от гибели и политического соперничества многих хороших людей. И он уберёг бы хороших людей, от тяжких греховных деяний политического убийства и политического грабежа. А ведь грех политических деяний и их последствий, хитро спрятан в геройских принципах политических спортивных состязаний за власть политика победителя, равнодушно толкающего свой электорат в жёсткие политические распри и войны с электоратом соперника за власть. Ведь современная политика без жестоких противостояний и состязаний, уже не может обходиться. И без милитарного и полицейского участия, она уже не состоятельна. От такой политики, давно нет пользы для жизни любого общества.