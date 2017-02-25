Законы прибыльности систем, в жизни иерархий.

Люди сами себе создают проблемы в жизни своих иерархий, когда нарушают основы законов их жизни. Именно закономерности получения и распределения прибыли в иерархиях, это строжайшие основы существования всех динамических систем. А жизнь, в частности, это и есть сама иерархия органических динамических систем. Общества, государства, люди, живут всегда только в пределах действия двух законов получения и распределения прибыли. И это не зависит от того, крупные это системы или мелкие.

Для того, что бы это понять, достаточно взглянуть и приглядеться к любой комической динамической системе. Строгость действия закона гравитации в каждой из вложенных систем, позволяет какое-то время спокойно и размеренно жить всей космической системе. Закон гравитации вложенных космических систем, это и есть строгий закон получения и распределения прибыли элементам космических систем. Прибыль центра системы, зависит от количества космической материи пропускаемой к центру её периферийными сферами, или орбитами. Жизнь системы, это только период действия законов о получении прибыли. Каждая система динамики, существует только по одной причине. Только если в ней, строго соблюдаются законы получения и распределения прибыли. В космосе, вся прибыль системы, первоначально проходит через все её далёкие сферы и орбиты, насытив их. А центру, достаётся только то, что проскочило сквозь сито всех сфер и орбит.

Чем меньше прибыль центра динамической системы, тем более, это гарантирует длительность жизни всей системы . Вот он, первый закон прибыльных систем! Таким образом, живёт не только космос, но и живые системы. Никогда вожак стаи не берёт всю добычу себе и своим помощникам, оставляя всех остальных добытчиков голодными. Мало того, вожак максимально защищает правила получения прибыли всей стаей. По таким правилам, стаи, семьи, общины, общества и государства, живут достаточно долго.

В природе, вожаки не покидают свои сообщества. А вот современные вожди человеческих обществ, это практикуют часто, и они забирают себе всё, когда собираются покинуть ослабленное ими же сообщество на произвол судьбы. Тогда тут, все начинают грабить всех, и без всяких правил, как перед судным днём. Кто сколько сможет, тот столько и берёт. Такое сообщество, приговорено к смерти, его внутренними членами. И тут, не имеет значение, кочевые это, или залётные грабители, или это свои родные, которые навсегда покидают родные места. Все правила жизни, всегда отменяются только перед тем, когда старое сообщество заканчивается, и грядут неведомые перемены. Такие сообщества покидают не только вожди, а в первую очередь созидатели прибыли.

Даже в очень древние времена, когда некая громадная «орда» захватчиков, занимала слабые города или царствующие державы, тогда лидер этой «орды», всегда прежде думал: нужно ли сохранять некий субъект жизни, как субъект прибыли для захватчиков, или нет? Ведь захватчики, всегда захватывали обычно слабые динамические системы. На сильные прибыльные системы, они не нападали. История врёт как всегда. И если лидер "орды", говорил себе нет, тогда место захватываемой жизни, зачищали подчистую. Грабили всё, и остатки сжигали. А если захватчики оставляли себе субъект захвата для получения прибыли, тогда всё в жизни этого субъекта, подчинялось строжайшим правилам получения и распределения прибыли. Захватчики, давали субъектам создающим прибыль, полную свободу жизни, под надзором наместников-фискалов от предводителей "орды". И наместники, под страхом смерти не могли брать больше прибыли с местных субъектов деятельности, чем это предопределено разумной мерой в получении прибыли. Например, пусть это будет десятина. А во многих случаях, сами общины собирали установленную долю прибыли, и рассчитывались с центром захватчиков, без участия чужих фискалов.

Главное правило получения максимальной прибыли, от любой живой динамической системы, заключается в том, что в прибыли, всегда должна быть максимально заинтересована та периферийная часть системы, которая создаёт эту прибыль . Это и есть второй закон прибыли, закон распределения в прибыльных системах. Ну а аппетиты древних предводителей-захватчиков и их фискалов, часто разумно искусственно урезали сами захватчики, в тех местах, где они планировали получать прибыль. Это делалось специально для восстановления и сохранения здоровья, в захваченной и слабой на прибыль системе. И такие правила получения и распределения прибыли, строжайше надзирали не только со стороны фискалов над получателями прибыли, но и самими получателями прибыли над фискалами. Они имели право требовать отставки фискалов, если те воры. А центр захватнической "орды", всегда строго расправлялся со своими фискалами, которые жадно нарушали установленные правила. Такой принцип позволял захватчикам восстанавливать слабые на прибыль динамические системы, и длительно получать приличную прибыль, в обмен на защиту системы и самого закона прибыли, не рискуя жизнью в дальнейшей борьбе за разорение других земель. И этот же закон, позволял нормально жить людям, создающим прибыль.

Но часто вожди своих общественных систем, убивали сами эти системы и законы прибыли из жадности, даже если им некуда было податься. И такие слабые системы, немедленно порабощались. Но иногда, даже захватчики, возвращали эти системы к жизни, устанавливая в них строжайшие правила получения прибыли, при этом жесточайше наказывая многих своих собственных фискалов и надзирателей, за нарушение таких правил. Странно это конечно, но были такие не редкие случаи, когда захватчики, становились полезнее для жизни обычных периферийных созидателей прибыли, чем даже свои вожди. Которые часом, были даже хуже любых захватчиков.

Строгое соблюдение правила получения прибыли, это очень важная зависимость в динамике получения прибыли в системе, и это очень важно для продолжения жизни динамической прибыльной системы. Любая живая динамическая система, будет находится на грани руины, если прибыль почти полностью обходит и не насыщает её периферийные сферы создающие прибыль, а прямиком направляется в центр. Грабить созидателей прибыли системы, и политически подкупать не созидательную часть общества, это конец динамической общественной системе. И если это делают свои вожди и люди центра, тогда это и называется изменой системе. А их законы, это законы убийства системы. Тут, сначала разрушается закон получения прибыли в самом центре. В таких центрах, не прекращается война и распри за лёгкую личную прибыль, вместо того что бы бороться за защиту и действие природных законов получения прибыли динамической системой, и за защиту созидателей прибыли. Ну а гниль из центра, всегда постепенно перебирается в периферии, и прибыль умирает, её уже некому создавать.

В сознательном получении прибыли, нет природных регуляторов и систем распределения. Это нужно делать разумно и профессионально. Необходимо, искусственно настраивать центры живых общественных систем, на строжайшее выполнение природных законов получения и распределения прибыли. Нельзя вождям разменивать прибыльность системы и её долгую жизнь, на собственную прибыль. Это прямой убыток для себя, даже на короткий период времени. Если ты вождь, тогда твоё дело, это только прибыль той системы, в которой ты вождь, а не той где ты собственник. А если ты созидатель прибыли, тогда твоё место только на периферии. Древние люди это правило давно поняли, а современные люди центров зациклились на лёгкости присвоения себе прибыли от общественной системы, и настроили эти системы на режим умирания прибыли в системе, и на разграбление её. В таких системах, места для присвоения личной прибыли, продаются за громадные суммы. Но для этих людей, в этих деяниях плюсов нет! Ограбление и уничтожение динамики своих систем, это тупик. Куда можно направиться с украденной прибылью, покинув свою разрушенную систему, если это явление глобальное?