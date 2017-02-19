Знак нулевого достоинства человека и общества

По Далю, понятие «достоинство» происходит от корня слова «достаивать». Это ещё означает выстаивать, стоять до конца, до какого-то результата или требуемой динамики в деятельности и жизни. То есть, понятие «достоинство» присваивает людям и социумам, определённые качества хранения догм в их деяниях и жизни. Это означает, быть стойкими до конца, в каких-то своих «достаиваниях». Тут важно не путать с распространённым понятием слова «достижение», которое подразумевает как бы дозревание. В обиходе употребления этого понятия, это некие сохранённые и хранимые материальные достижения. А достойный, это только выстоявший человек или сообщество, достоявшиеся до определённого нужного динамического состояния или процесса стремления.

Достоинства людей и сообществ, имеют обязательную оценочную шкалу их достояний от минуса бесконечности, до плюса бесконечности, и обязательно через нулевое значение. Достоинства всегда бывают не только с положительным знаком. Даже чаще они бывают с отрицательным знаком, и частенько со знаком нуль. Другими словами, люди и общества, всегда имеют либо положительные достоинства самих себя, либо отрицательные достоинства, либо вполне реальное нулевое достоинство. Отсутствие достоинства не имеет места, как бы это не выглядело странным.

Тогда какие бывают оценочные качества этих достоинств людей и обществ? Если это бизнес человека, тогда оценка его достоинства, заключается в профессиональных достояниях человека в бизнесе, которые часто передаются по наследству и берегутся наследниками как реликвия. Например, потомственные виноградарство и виноделие, потомственные навыки художественного творчества или потомственные навыки военного человека. А если это чисто жизненные достояния людей и сообществ, тогда это жизненные достижения. Наверное, не стоит нам оценивать, что из этих достижений положительное, а что отрицательное. Если деятельность человека и социума это деструкция, то бывают и деструктивные достижения и достоинства. В мире всё относительно.

Самое важное в достоинстве это то, что человек или сообщество достоявшиеся до неких результатов в своей динамике, постепенно обретают постоянную веру в то что они делают. Неважно, деструкция это или конструктивизм. И эта их вера, превращается для них, в их статическую или динамическую догму. И когда люди, что-либо изрекают или пишут в пользу своих достоинств, тогда они свято верят и не подвергают сомнениям свои достояния. Ведь до этого, до этих достоинств, достаивались ещё их далёкие предки. Такие догматические правила в обретениях достоинств, даже более чем в человеке, работают в человеческих социумах и сообществах.

Например, это религиозные и культурные достоинства наций и народов. Это жизненные социальные достоинства, жить материально бедно или богато, жить малыми общинами или семейными кланами, или жить разрозненно вдали от своих соседей, жить кочевым или оседлым способом, и много другое. Даже существует правовое и политическое достоинство людей и социумов, и это тоже очень устойчивое явление. Это так же поведенческие правила жизни в сообществах, в малых селениях или в полисах, которые сохраняются как достоинство людей тысячелетиями. И даже новые правила жизни в новых сообществах, часто превращаются в их достоинство. Например, достоинством общества и граждан США, считается святость соблюдения ими их конституционных норм, которым всего-то около трёхсот лет. И это абсолютно реальное работающее достоинство, не выдуманное пропагандистами. Но когда у людей нет конституции, тогда некие общественные обычаи, и строгость их соблюдения, это тоже хранимые достижения и достоинства.

А что такое потеря достоинства? Это благо или проблема? Это, конечно же, всегда, только проблемы людей и социума. Например, потеря достоинства сельского жителя, переехавшего жить в город, это трагедия для человека. Это, когда человек не обретя достоинств городского жителя, пытается сохранить свои предыдущие достоинства. Он может держать кур на балконе, требовать от окружающих, уважать сельских традиции ритуальных событий. Например, устраивать многодневную свадебную процедуру в центре двора многоэтажных домов, или перекрывать движение целых проспектов, для прохождения траурных процессий, и многое другое.

Особенно болезненна для людей, потеря устойчивых религиозных, культурных и национальных традиций и достижений, и обретение ими новых подобных традиций. Тогда такой процесс может сопровождаться кровопролитием и войнами, особенно если происходит насильственный процесс насаждения людям и религиозным социумам новых религиозных традиций, языка, и образов жизни. Социальная ассимиляция это медленный процесс прививания одних принципов жизни к другим. Поэтому, силовое навязывание неких обязательных процедур по вживлению и изменению традиционного достоинства, это стопроцентные взрывы ярости и ненависти с обеих сторон в социуме. Если, например, массам мигрантов, не предоставить пространство для соблюдения ими своего национального, религиозного, и культурного достоинства, и если уж эти люди пришли к вам на вашу землю, тогда дайте им пространство для жизни в их достоинствах и достижениях, а только потом осторожно предоставьте им широкие возможности для ассимиляции. И не требуйте от них немедленного уважения к своему собственному достоинству, это бессмысленно и социально опасно. Это мгновенные двусторонние вспышки ярости и ненависти.

Достоинство в людях и обществах, чаще всего ломают политики и их политический бизнес. Они легко набирают на этом политический капитал. Если политики громко противопоставляют знаковые категории в достоинствах культур, религии, и в других свойствах людей, тогда они мгновенно набирают политический вес. Материальный достаток политиков, тоже значительно зависит от манипуляций с достоинствами в социуме. Например, если умышленно лишать людей их профессиональных достоинств, создавая кризисы в разных сферах жизни, можно вынуждать людей к изменениям и к обретению новых достоинств этих людей, в других сферах. Например, в военной.

Политики пытаются заработать на всём. Поэтому, им выгодно глушить любую деятельность и достоинство в обществах. Например, большинство законов в обществе пестрят бесконечным множеством запретов, будто бы с целью избавления от негатива в обществе. И одновременно, законы пестрят множеством программ социальной поддержки. Это верный признак сознательного превращения деятельного достоинства людей и общества, в нулевое достоинство. Это процесс приватизации политической сферой, жизненно деятельной социальной сферы общества. В обществе, появляется множество людей, с нулевыми возможностями обретения деятельного достоинства. Такое общество, с его миллионами бездеятельных людей, на пособиях, на субсидиях, на пенсиях, на льготах, на бездеятельном бюджетном содержании, обретает достоинство своей нулевой нейтральности. Общество и люди не бывают без достоинства и достижений, пока они живы. И они обретают это достоинство в своей бездеятельности. Они свято верят в своё достоинство, и хранят это как святую догму. Состояние нулевого достоинства людей в обществе, это особый вид достоинства, когда общество обязано и должно этим людям что-либо, а они обществу ничего не должны. Такие люди, даже не понимают, кто их содержит. И они позволяют политикам свободно распродавать имущество общества, ради нейтрального статуса своего поддерживаемого достоинства. Для политиков, это большое материальное счастье, держать в таком состоянии общество, но только до поры до времени. Только до того момента, когда содержание общества, становится дороже всего национального дохода.

Вот тут то, наш грузовик-общество, садится прочно на все мосты, и его колёса вращаются вхолостую. Тут и политики, и всё общество попадают в надёжную ловушку. Общество нулевого достоинства, своими запретами и контролем над любой деятельной динамикой, якобы морально очищается, и обретает большой плюс в глушении своей отрицательной динамики, показывая свою моральную сторону. Но заглушив отрицательную динамику, глушится и вся положительная динамика. Все ветви положительного достоинства, всегда вырастают на стволе отрицательного достоинства. А если пилишь ствол, тогда любая динамика превращается в нуль. Коррупция, конечно же остановится. Просто потому, что массам моральных надсмотрщиков над каждым субъектом достоинства, будет не у кого брать взятки. Когда динамика стремится к нулю: Перекур! Руки сложены, давайте пособие! Мы все превращаемся в моральных людей, заслуживших покой. Всё замерло, и даже не в ожидании.

Как можно перенаправить нулевое достоинство в русло положительной динамики тех, кто заглушил свою деятельную динамику, обретя достоинство в содержании себя обществом. И даже тот, кто в таких условиях начинает обретать положительную динамику и достоинство деятельности, в таком обществе подлежит гонению. Его деятельность воспринимается как негатив. Позитив, превращается в достоинство нуля, которым люди гордятся, и даже выпячивают перед другими людьми свои нулевые достоинства. Пособия и льготы, становятся особым предметом гордости. Нулевое достоинство людей, становится настолько прочным и традиционным, что люди даже не помышляют о любом виде деятельности, не о позитивном, и не о негативном. Пожалуйста, законодатели! Открывайте нам все законодательные шлюзы в положительной деятельности, раздавайте землю для работы на ней, мотыги и трактора желающим работать, и ни кто даже не пошевельнётся. Нулевое достоинство и мораль, гласят только одно: «Ишачат, всегда чудаки». Нормальные люди, берут всё что им положено по праву. Годами люди собирают справки, уговаривают докторов и чиновников, подшивают документы, и получают положенное им достоинство нейтрального покоя, строго по закону.

Как общество может выйти из такого социального ступора? Никак положительно! А только лишь опять через криминальные свободы деятельности, и через возврат в прошлое. Сумасшедшая динамика свободы роста достоинства криминального бизнеса, через новейший НЭП, постепенно будет рождать достоинство со знаком плюс. Да, опять множество бывших полицейских и служащих, будут охранять тёмный подпольный бизнес, и грабить прохожих. А бабушки, будут пытаться продать на базаре части своего гардероба за горбушку хлеба. Всё это уже было и опять будет. Кризис нулевого достоинства, по-другому не преодолевается.



Вновь рождаемое достоинство динамики, это всегда много грязного, а на его поверхности, немного профессионального, честного, и чистого. Но без разгула роста криминального отрицательного бизнеса, для роста ветвей положительных достоинств нет ствола. Нейтральное достоинство это не почва. Других путей роста достоинства со знаком плюс не существует к сожалению. Любое общество находится в динамике роста, только там где всё разрешено. Это даже там где небоскрёбы и чистота на улицах. Но за красивыми окнами и витринами грязь и криминал. В свободном мире, не чистого достоинства с плюсом, и никогда не было. Чем больше красоты тем многократно больше грязи. Там пресекаются только вопиющие случаи, или случайно получившие огласку. Только множество чёрной и грязной свободной почвы, рождают прекрасные цветы, которых все любят и к которым тянутся наивные люди.