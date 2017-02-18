Азы политики и детские книги об этом

Политическая тема власти в больших социумах, фантастически нелогична уже многие столетия в жизни человечества. И даже с точки зрения здравого смысла, понятного для обычного малолетнего ребёнка. Поэтому сразу возникает вопрос: А должны ли дети, что-либо понимать в азах политики? Ведь их школьные программы, с юного возраста напичканы множеством серьёзнейших научных дисциплин и предметов. А вот про азы политики ни гу-гу. Ни одной детской книжечки об азах политики нет на всём белом свете. О сексе и о любви есть, про Айболита и Микки-Мауса есть, а вот о политике нет?! Но ведь во взрослом мире людей, сексуальные революции и кризисы, не приносят социумам длительные кровавые периоды войн, с десятками и сотнями миллионов убиенных человеческих душ, а вот политические кризисы, войны и революции, приносят эту большую беду. Тогда почему, взрослые так тщательно скрывают политические азы, от своих детей? Может быть потому, что они сами ни черта не понимают в политике, и не могут с ней разобраться и сложить два плюс два. Может быть поэтому, они стесняются признаться в этом своим детям? А может политическая прибыль тут замешана в большей мере.



Существуют ли вообще в человеческих социумах, некие азы политики, настолько понятные, что вполне доступны даже детям и домашним кухаркам? Ведь взрослые и умные люди социумов, постоянно твердят о какой-то демократии, ходят с гордостью и достоинством на свои демократические выборы, и пытаются выбрать добрых и заботливых людей в центры политической власти своих больших социумов. И это у них, стабильно не удаётся.

Периферии социумов, хотят иметь власть в своих центрах, только лишь для ласковой материнской опеки над собой, а на деле всегда они выбирают себе злых «мачех», забота которых, оборачивается болью. А их опека, превращает их жизни в жестокое наказание законодательными запретами, и физическими полицейскими и военными экзекуциями. Что же это за демократия такая, состоящая из двуличных свойств бизнесменов хамелеонов, в центрах власти больших социумов? Ведь народ социумов, это вполне положительные люди, и заслуживают доброту и заботу. Но только войны по всему миру, постоянно не прекращаются по политическим и бизнес мотивам. Люди всегда требуют от центров власти больших социумов, либо авторитарную материнскую заботу и опеку, либо демократическую свободу в своей жизненной деятельности, и больше ничего. И люди, никогда ещё не получали такие блага от власти, и при помощи своих демократических процедур, и при помощи своих справедливых авторитарных революций и военных путчей.

ВНИМАНИЕ: Заметим, никогда и ничего из этих двух противоположных политических желаний, ни один большой социум людей не получил от власти центра своих государств, во всей истории государственности всего человечества!

Не было никогда ни материнской авторитарной опеки и забот от государственных политиков, иерархов, судов, полиции и армии. И не было никогда предоставлено людям полных свобод для жизни периферии в социумах государств, от этих же людей центра. А самое главное, что не существовало и не существует политических азов, которые открыто и логически, без лжи и догматики, открывали бы мозгу людей, некую политическую правду. У взрослых людей, часто нет прямолинейной детской логики. Ведь логика малых детей, ещё не испорчена идеологиями, и вполне прямая. Дети остро реагируют на фальшь, и любые логические несоответствия. Именно по этому, азы политики должны быть изложены в детском понимании политических основ. Тогда это наверняка будет доходчиво.

Давайте попробуем изложить политические азы, именно в детском понимании. И первое, с чего нужно начать в азах политики. Это то, что детям милее в жизни. А это будет только мирная процедура, как альтернатива любым вооружённым переворотам рушащим мирную жизнь. Тут работает абстрактный выбор ребёнка, из его взгляда на приятный разноцветный спектр мирной жизни, по сравнению с детским страхом черно-белой войны взрослых против самих же детей. Нормальные дети, выберут только радостную улыбку на лицах безоружных взрослых, а не горестные слёзы матерей и военного равнодушия вооружённых людей. Кроме того, военных демократических процедур не существует. Нигде в мире, ещё не осуществили свободу, насильственной несвободой. Даже на острове свободы, это не удалось осуществить. Поэтому, дети логически оставлят себе только мирный выбор!

Тогда вторым вопросом на повестке в азах политики, будет вовсе не вопрос о технике самой демократической процедуры, хотя это тоже наиважнейший вопрос. А почему какие-то выборы, определяют представителей людей во власть? Ведь выбор, это вовсе не представительство?! Это магазин и покупка. Что купил, то купил, кто тут кого представляет? Желание людей попасть в центры власти, при помощи обещаний и электорального подкупа рекламой и деньгами, вовсе не делает этих людей легитимными представителями электората. Какое может быть представительство, без процедур выдвижения представителей в малых социумах? Но сейчас, мы назовём этот вопрос технических процедур в демократии, третьим вопросом, и отложим его на потом. Он не самый важный, и это целая отдельная тема.

Гораздо важнее в политике другой вопрос, именно второй: Способны ли люди большого социума государства, выбирать себе центр политической власти в государстве, который будет для них, одновременно как заботливая мать, опекающая их от неприятностей и прочих негативных явлений, и одновременно будет строгим чужим воспитателем «мачехой», которая наказывает нерадивых и непослушных людей периферии? Ведь любой центр социума, это всегда эго-субъект. А главная цель любого эго-субъекта, это подчинить себе абсолютно всё, что находится в поле его тяготения. Хорошо если центром является добрая «мама», но когда в центре злая «мачеха», это плохо.

Поэтому, и люди периферии и политики в государственных социумах, ошибочно стремятся создать себе такой единый двуликий центр государственной власти, который одновременно будет для них и доброй опекаемой заботливой матерью, и одновременно не доброй эгоистичной и вооружённой «мачехой», которая принудительно собирает налоги, и наказывает людей за нарушение правил общественного порядка. Но люди периферии социумов, хотят ещё что бы «мачеха», была подчинённой им и подконтрольной, и которая не сможет под воздействием зла своего эгоизма, произвольно высасывать соки из периферии, в собственных интересах.

А ведь эти люди многовато хотят, от единого центра власти большого социума! Хотят и заботу, и доброту, и полицейскую силу оружия, против самих же себя!? Но если «мачеха», это не «мать», она всегда высасывает что-то из периферии. Она живая, она не робот экзаменатор, на право вождения. И её законы всегда живые и максимально эгоистичные.

Да, такая политическая задачка, оказалась сложной для множества взрослых людей во многих поколениях. Но дети, они легко эту задачу решают простейшим эмоциональным и интуитивным выбором. Они сразу же категорично заявят, что им не нужна строгая и чужая мачеха рядом с ними, путь она будет подальше от них и от их матери, а заботливая и ласковая мама, должна всегда быть только рядом с ними, и именно она должна влиять и контролировать строгость мачехи. А ведь именно так и происходит в жизни социумов без политики. Всегда близкая родная и заботливая мама, выбирает строгих и далёких воспитателей для своих детей на своё усмотрение, и строго контролирует их. А дети понимают это, и терпеливо переносят такой порядок. В нормальной жизни человека социума, существует два субъекта власти, добрый и близкий и злой далёкий. А злой и далёкий, под неусыпным контролем доброго.Как всё складно в жизни, но только не в политике.



Почему в политике, взрослые люди этой жизненной зависимости не замечают? Почему люди пытаются отдать доброту заботы о самих себе, в центр своего же некого большого социума, там где с миллионами таких же как они сирот, равнодушно работает злая «мачеха». А ведь дети правы, и взрослым людям нужна совершенно отдельная и близкая «мать» со своими постоянными жизненными функциями защиты и заботы, и нужна далёкая «мачеха» в гораздо меньшей степени, помогающая матери приучать детей к порядку. Почему в современных больших социумах, у людей совсем нет своих малых официальных социумов, и своей родной «матери» в центрах их? И почему нет официального объединения этих малых «матерей», иерархической представительской процедурой, в их большую «маму» власть, как сообщество множества заботливых малых «мам» при каждом ребёнке? А ведь большая мама большого социума, это единственный официальный субъект, который способен выбрать своим детям «мачеху» большого центра, и строго её контролировать.

Иначе, выборы это только казус. Что это за выборы такие, когда пытаются выбрать некую добрую «мать» на должность злой «мачехи»? Но политики всегда рекламируют только чистую доброту, претендентов на эти злые должности во власти. И что это за единая добрая и злая власть по имени «мать и мачеха» в центре большого социума? Она одной и той же рукой, отнимает и дарит блага? Вот так фокус!? Ведь это легальный чистейший и прибыльный политический бизнес на людях своего социума, без всякой уплаты налогов с прибыли! Ту желающих поработать, хоть отбавляй.

Очень важно, что люди периферии современных больших социумов, соблазнённые возможностью получения некой личной прибыли её индивидами, ничего не имеют против такой бизнес демократии. Да. Те люди которые голосуют за своё личное, остаются без малого социума добровольно, по сути без "мамы". Они надеются на защиту себя, деньгами своего бизнеса. Поэтому, им и не нужны малые социумы, где и лидеры и периферия, способны жертвовать собой ради общего интереса. Такие социумы, уже заповедники. Только деньги, не способны иерархически объединяться для защиты владельцев бизнеса от злой мачехи. Это уже доказано. А люди и малые социумы, способны создать мощную и грозную большую "маму", которая укажет место большой "мачехе". Такова жизнь.