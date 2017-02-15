Дьявол и ангел, два полюса прибыли

В мире людей, не существует ничего более вредного, деструктивного, и максимально виновного в проблемах людей, чем глобальная спекулятивная прибыль. Эта прибыль, имеет свойства убивать клиентов этого бизнеса, и способна убивать творческое развитие в жизни и бизнесе людей, и убивать все виды локальной и социальной жизни людей. Но почему? Ведь это легальный и уважаемый бизнес!

Причина проста. В любом творческом бизнесе, продукт рассчитывается на некую вероятность полезного воздействия его на жизнь потребляемого продукт человека. А жизнь человека, это по продолжительности примерно его век. То есть, сто процентов пользы от творческого продукта, это примерно столетняя вероятность приносимой пользы. А вот в спекулятивном бизнесе, вероятность пользы продукта для клиентов, рассчитывается только на минимальный период погашения расходов в спекулятивном бизнесе, его доходами. Спекулятивная прибыль, всегда стремится быть мгновенной и громадной.

Когда-то Маркс был прав, прибыль не перед чем не остановится, она сожрёт любую жизнь удушением. Но Маркс тогда не разделял прибыль на два её полюса: на весьма полезную для развития жизни творческую прибыль, и на убийственную для жизни, спекулятивную прибыль. Именно по заказу спекулятивной части прибыли, рушатся в мире плотины от наводнений, дома и города от землетрясений, и прибрежные зоны от затопления приливом. Тут срок в циклах оборота прибыли, всегда короче срока в циклах вероятности повторения стихийных бедствий. В спекулятивных программах бизнеса, всегда экономится ресурс, исходя из прибыльности последующей спекулятивной сделки. А вот чисто творческая прибыль, не допускаемая творцами продукта в спекулятивный оборот, не позволит бизнесу убивать людей, в тот период, когда сроки старения до полной реконструкции бизнеса, рассчитаны на чистое получение прибыли от расширения творческой деятельности, и вложения её в модернизацию и реконструкцию. А вот спекулятивный бизнес, вообще не учитывает жизнь в своих расчётах. Тут польза рассчитывается от продолжительности оборотного периода, создаваемого ресурса в спекулятивной операции.

Когда-то в давние времена, когда американский континент заселялся поселенцами из старой Европы и Азии, под демократией подразумевалось самоуправление малыми социумами, которые на заре заселения целинных просторов американского континента, располагались на почтительном расстоянии друг от друга. И только тогда, под реальными свободами, понимался принцип творческого либерализма или свобод, такого же не крупного бизнеса, у которого были богатейшие возможности для расширения в стороны на свободных пространствах, и для поглощения собой свободных сфер и пространств. Именно тогда было такое время, когда почти каждый иммигрант, имел реальные возможности проявить себя во множестве сфер деятельности творчества. Для этого, ему нужны были только мозги, мускулы, сила духа и свободное пространство для деятельности. И таких мужественных людей, рискнувших преодолеть океаны ради реализации своих возможностей, было множество. Это было время дикого, свободного, кровавого, и стремительного творческого развития. Тот человек, который сам для себя больше построил, добыл, создал, тот и имел возможность распоряжаться своей прибылью, больше чем другие. Вот каким было главное свойство молодой свободной отчизны, за которую люди совершенно бесплатно отдавали свою жизнь. Ведь за их спиной оставалась свобода творческой деятельности их детей. За что ещё можно отдавать жизнь, если она сама от людей постепенно уходит?

Такой принцип, реально работал на сногсшибательные темпы творческого развития страны. И это, поддерживалось некими строгими общинными традициями, законом Кольта, и законом Линча. Это и был принцип либерализма деятельности и жёсткой силовой конкуренции, когда бизнес начинал свободно и стремительно расширяться с нуля, где сильные люди с мозгами, рискуя жизнью работали не покладая сил. И только такие люди, имели полное свободное право на свою творческую прибыль и на победу над их конкурентами. И этот принцип, вполне нормально укладывался в головах сильных трудолюбивых и не очень трудолюбивых, но покладистых людей. Именно в то время, люди жили максимально чистым, максимально нужным и полезным для жизни продуктом, создаваемым именно для себя.

Но когда страна уже была построена, и начала жить и процветать в строгих оформленных границах созданного продукта. Немедленно пришло время массовых спекулянтов, мошенников, финансовых грабителей, ловких, но вовсе не творческих политиков и торговцев. Главная особенность таких людей, это ползучая способность присваивать чужие творения и бизнес, при помощи скупки и спекуляций, и купленных за деньги законов. И такой спекулятивный либерализм, и виртуозная казуистика правового и политического лоббизма в присвоении, уже не очень укладывалась в головах творческих людей, которые со вздохом продали свои упавшие возможности получения творческой прибыли, спекулянтам. Или они сами часто превращались в спекулянтов по необходимости. Время творческой прибыли ушло, а время спекулятивной прибыли пришло.

Когда песочница, полностью застроена песочными сооружениями, приходит время распрей, раздела, разрушений, и новых правовых хозяев, у купленного ими права получения прибыли, на смену творческим владельцам прибыли. Но поскольку, разрушать построенное было неразумно, то право получения прибыли, вполне в рамках закона покупалось и продавалось у творческих людей, и переходило к тем, кто мог на этом праве свободно спекулировать. А это означало, что пик стремительного цветения творческой цивилизации постепенно заканчивался, и наступило время постепенного и длительного упадка в творческом развитии.

Главная черта этого периода, это массовое отделение прибыли от творцов в бизнесе. А это и есть реальный и постепенный уход от творческого либерализма. Когда прибыль творцов, становится меньше прибыли спекулянтов, наступает эпоха упадка. Вот когда началась эпоха создания громадной массы непригодных, уродливых, безумно бессмысленных и вредных для жизни вещей и продуктов, вместо свободного поиска творческих решений, в сферах здоровой жизни людей. Жизненное творчество, это исключительно полезная деятельность для жизни. И этим творчеством занимаются те люди, цель которых жить. Но спекулятивная прибыль, не направлена на жизнь самих себя. И такое внутреннее стремление к накопленным деньгам, подменяет обычное стремление жить. Когда у людей, начинают отсутствовать сферы жизненной деятельности и пространство, спекуляция плохим и не качественным продуктом, становится единственным прибыльным делом. Но при этом, качественный продукт исчезает. Все делают что-то вовсе не для себя, а для реализованной прибыли.



Но, пытаясь приостановить упадок жизненного творчества, и дать людям второй шанс на рывок и на подъём творческой деятельности, Америка отправила множество своих людей на финансовое и военное завоевание мирового свободного пространства, пригодного для расширения бизнеса. И именно это решение, дало некий положительный эффект для дальнейшего развития жизни в стране, где внешняя прибыль творчества для себя, вновь нашла своего творца, в бизнесе вооружений и в способах и сферах расширения экспансивного внешнего военного, сырьевого, и промышленного бизнеса, и финансовой экспансии.

Но пространство мира, это тоже достаточно ограниченное пространство, и оно тоже стремительно переполняется плодами подобного бизнеса. И после переполнения пространства мира, творческим глобальным бизнесом, наступает время уже нового спекулятивного упадка, в ограниченном пространстве для экспансий. Это, например, глобальная деятельность в мире, по спекуляции ресурсами, пришедшая на смену качественного творчества поиска и качественных творческих способов добычи ресурсов себе. Если прибыль от поиска от творчества добычи для себя ресурсов приходит постепенно в упадок. и если рентабельность добычи постоянно падает. Тогда необходимость спекулятивной прибыли, непременно давит и уродует этот бизнес, и заставляет ввязываться в войны ради спекулятивной прибыли, заставляет делить, воевать и разрушать созданное. А кроме того, она блокирует новые технологии и способы использования новых ресурсов.

А ведь такое явление, это закономерность! Как только появляется свободное пространство для творческого направления в бизнесе, прибыль сразу объединяется со своими творцами, она их находит и даже преследует, и такой прибыльный творческий бизнес, моментально завоёвывает жизненные сферы в мире.

Именно так, произошло в сферах компьютеризации и социальных сетей. Прибыль находилась у творцов, только до тех пор, пока она со скоростью звука делала достаточно полезнейшее дело, в свободном пространстве для неё, стремительно завоёвывая все свободные ниши и просторы и для клиента и для её владельцев. Она совершенствовала полезные качества сети. Но как только свободное пространство для расширения творчества в сетях заканчивается, прибыль творцов затухает, и становится малоспособной двигать этих творцов в их творчестве. Это, когда творчество над самими сетями и их сетевым продуктом, окукливается в окончательный очерченный динамический субъект в ограниченном пространстве, и почти полностью формируется как субъект деятельности в неких ограниченных для творческого развития пределах. Творцам там уже делать нечего, они остаются без творческой прибыли. Тогда в дело немедленно вступают спекулянты и захватчики. Это утилизаторы творческой прибыли. Их бизнес, немедленно начинает угнетать не полезной спекулятивной и прочей тухлой продукцией, клиентов этой сети, максимально захватывая её пространство в получении максимальной спекулятивной прибыли от сети. Например, когда полезные торговые и информативные свойства сети, изначально придуманные исключительно для пользы клиента, постепенно превращаются в спекулятивное мошенничество. А информативные полезные свойства, превращаются в спекуляции ложью и в торговлю тухлой информацией. Таким образом, прекрасная, и полностью сформированная для полезной эксплуатации сеть, способна прийти в полный упадок развития, и отравить жизнь её клиентам, а жаль.

Ведь общества, просто обязаны охранять полезные свойства общественно полезных объектов деятельности, преградами от любой свободы и либерализма спекулятивной прибыли. И это как в бизнесе, так и в политической и финансовых сферах. Иначе упадок не заставит себя ждать, и то, что построено творчески и для пользы, легко рухнет под тяжестью свободных потоков спекулятивной постоянно умножаемой прибыли.

Спекулятивный бизнес, всегда начинает создавать вредный токсичный радиоактивный для жизни продукт, и пытается бездушно давить им, на массового клиента. Даже не вооружённому глазу становится понятно, что компьютерная сеть, из весьма полезного друга клиента, постепенно глобально захватывается теми, кого интересует только умноженная прибыль от функционирования этой сети. Так и возникает упадок полезной деятельности сети, и она постепенно убивает социум миллиардов своих пользователей глобальной ложью и финансовым спекулятивным мошенничеством, ради глобальной спекулятивной прибыли.

Не должно человечество, так жить дальше, поощряя либерализм и свободу убийственной деятельности глобальной спекулятивной прибыли. Эта прибыль, вероятно должна изыматься в ползу творческой деятельности, либо должна быть разделена между мелкими розничными бизнесами и территориями с тяжёлыми природными и труднодоступными условиями жизни. Как раз там, где добывают ресурсы, а не там где ими торгуют, глобально создавая глобальную спекулятивную прибыль.