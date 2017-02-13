От чего взрываются социумы?

Инстинкт прибыли жизни существует.

Для того, чтобы приблизиться к пониманию неких искомых истин, мышление человека должно в обязательном порядке искать аргументы, которые в равной степени поддерживают некоторые полярно противоположные концепции понимания. Это как следователь, который обязан разрабатывать все кардинально противоположные альтернативные версии в своём расследовании в одинаковой степени, а только затем сравнивать результаты своего поиска, и выдвигать обобщённые гипотезы. То есть, необходимо не просто трактовать что-либо, только с одной или нескольких абстрактных точек зрения, но и в одинаковой степени с полярно противоположных точек зрения. Трактовка, должна иметь эффект максимального охвата, или как минимум хотя бы стереоскопический эффект. Человеческое зрение, мозг и чувства, именно так устроены. Мозг, прекрасно воспринимает стерео виды, и легко обрабатывает их. И он способен обрабатывать сложные стерео концепции. Например, вид коровы с головы, это рога, морда, и передние ноги. А вот вид сзади, это хвост, вымя, и задние ноги. И тогда, наш мозг, имеет способность складывать полярные аргументы, как элементы мозаики, и он логически дорисовывает то, что само напрашивается между двумя полярными концепциями одного явления.

В предыдущей заметке, мы подробно рассматривали аргументы того, что явление прибыли крупного человеческого бизнеса, не является человеческим фактором, а является не связанным явлением с генетическим строением живых организмов, и мы искали и нашли, эти аргументы. Они вполне убедительны. Современный глобальный бизнес, не рождался эволюционно вместе человеком, и он чужд и враждебен человеческой жизненной деятельности, которую тоже можно назвать бизнесом но с оговорками. Только чистый глобальный бизнес людей, это хоть и не настоящая часть самих людей, но она всё-таки его часть, которая обладает искусственными признаками жизни. Глобальный чистый не жизненный бизнес, это как живой паразит в теле человека, он пользуется памятью человека, мышлением, и способностью к собственному росту и размножению. Но его можно удалить и жить. И от этого факта не отвертеться. Но этого вовсе не достаточно для окончательного вывода. Поэтому, мы обязаны начинать искать аргументы в пользу некой противоположной концепции, которая утверждает обратное. То есть, что стремление накапливать прибыль жизнью, это именно природное генетическое свойство, и не только человека, а других животных. Жизненная прибыль, это выгода от разницы между получением доходов и расходованием средств, ресурсов и силы. И на этом основном свойстве, построена деятельность всех органов человека, включая его мозг, сердце, печень, кишечник. Прибыль жизни, это ещё и процессы естественного роста и размножения всего живого. И все органы живых организмов, способны накапливать жизненный ресурс именно генетическим способом. Поэтому, мы можем смело назвать эту способность, инстинктом жизненного накопления прибыли, записанным в генетический код живых организмов, и это вполне весомый аргумент для исследования, в пользу того, что стремление накапливать жизненную прибыль организмом человека, это его инстинкт. Ведь только лишь код жизни побуждает человека динамически жить, и управляя его эмоциями.

Но тогда будет логически правильно спросить себя, в каком именно коде, хранится и записано стремление космических тел и глобального бизнеса к получению прибыли гравитационным способом? Ведь должен быть по аналогии с живыми организмами какой-то код, который побуждает не живую материю во вселенных, выполнять закономерности динамики космоса. Не по волшебной же палочке, космические тела образовывают сложные динамические системы, в которых просматриваются сходства и строгие закономерности динамики жизни не живой материи. И сразу же мы начинаем думать, о сходстве живых и не живых систем, и сразу же ищем этот код, от которого зависит динамика не живых систем и глобального бизнеса. Но даже не найдя этот код, мы с уверенностью можем заявить что он есть. Ведь между живым и неживым миром, существует множество аналогий, которые каждому известны с детства. Оказывается, что инстинкт прибыли жизни, всё-таки существует. Но он дарован нам космосом, и строго управляется законами космоса, гораздо строже, чем даже нашими человеческими законами.

А вот теперь, попробуем сложить мозаику из двух полярных стерео концепций, от стерео взглядов на прибыль с точки зрения живой и не живой материи. И что из этого может получиться, для нашего понимания мира? Первое грубое впечатление от сложения концепций, показывает картину того, что всё живое и не живое в мире, действует как обычные механические часы, состоящие из цепочки силовых передач от множества шестерёнок, другим шестерёнкам. Исходным движителем часов, является некая заведённая пружина в самом основании механизма. Она, не осознанно и постепенно разряжается, и через зубчатые колёса, приводит систему часов, в длительное динамическое состояние рабочего механизма. Вот только в часах, эта пружина, размеренно и постепенно разряжается, и она сама не способна подзаряжаться. Но уже существую конструкции часов, которые подзаряжаются извне, солнечной энергией.

Только в космосе, пружина часов в центрах космических динамических систем, наоборот, постоянно и размеренно подзаряжается энергией параллельно и постепенно с набором прибыли системой. Она как бы постепенно сжимается, и ждёт быстрого спуска себя взрывом, превращающим систему в пыль и осколки, и одновременно в полезную прибыль для других систем. Является ли это явление вечным двигателем, мы никогда не узнаем. Но для нас, для живых, это совсем не странная, а даже знакомая система. Ведь зарядка пружин прибылью, в одних живых системах нашей планеты, связана со смертью других живых систем. Чем больше погибших растений и гумуса, тем более плодородная почва, тем богаче и стремительней, разнообразней, длительней, становится жизнь на этом гумусе. Только длительность жизни, измеряется не временем, а количеством разнообразных ступенчатых событий в ней Пожалуй, что и это, тоже общая закономерность, и для живых, и для не живых систем. И это важнее для нас, чем вечный двигатель. Ведь никто из нас не вечен.

От чего зависят взрывы, в переполненных прибылью живых и не живых системах?

Вопрос наиважнейший! И если это опять связано с законами космоса, через сравнение подобия живых и не живых систем, тогда наша жизнь в опасности. Начинать в деле логического познания, нужно с предположения того, что может лежать в основе всех живых и не живых систем? Это атомы, протоны нейтроны, и ещё что-то гораздо более мелкое, чем они. И это более одинаковое и однообразное и биполярное, из чего состоит весь это мир в самой его основе, в его фундаменте микростроения. Упрощённо предположим, что это некие максимально похожие друг на друга, сложнейшие динамические микросистемы, имеющие полюса, и реагирующие на множество внешних факторов воздействия.

Наш мозг, всегда воспринимает микромир, как что-то очень простое в его конструкции. И это, громадная и важнейшая ошибка нашей человеческой точки зрения, в концепции бесконечности вложенности иерархий мироздания. Не должно существовать, простоты строения динамических систем в основании иерархий мироздания. Ведь бесконечность вложения матрёшек иерархического мира существует, но они почти одинаковой сложности. Именно такова логика строения мироздания в тех фактах, которые нам доступны. Законы глобальных систем космоса, гораздо проще чем законы его внутреннего микромира. Любая планетарная система космоса, функционально гораздо проще, чем функциональность нас, людей. А мы, по сравнению с космосом, даже менее чем микромир. Просто логика нашего мышления слишком прямая. Для нас, то что меньше, то и проще. Но подковать блоху, для нас всё-таки сложнее, чем освоить космос. Поэтому, наш мозг, упрощает внутренний микромир специально жалея нас, что бы мы напрасно не заморачивались, и не перегревали напрасно мыслями, свой ценный для себя мозг.

Только обычное мельчайшее насекомое, по логике мира, должно быть устроено гораздо сложнее, чем мы сами. И их функции должны быть сложней. Но мы не способны изучить микромир настолько, насколько мы способны, но уже давно и благополучно изучаем космос. И это, не потому, что он менее доступен чем космос. А только потому, что его законы и функции гораздо сложнее законов и функций макромира. Наши организмы никак не сложнее, чем их микробиологические части. Но наш мозг так не думает. Он всегда думал, что кирпичики нас самих, это проще чем мы сами. Что атом или некая корпускула, гораздо проще, чем космические системы. Только законы динамики составляющих атома, мы до сих пор не можем познать опытами. И даже сложнейшие и громаднейшие коллайдеры и ускорители, нам в этом разобраться не помогают. Мы боимся, что взлетим вместе с ними на воздух. Мы не можем познать то, в чём причина ядерных реакций и взрывов, и в чём причина деления ядер. А вот закономерности космоса, нам вполне более доступны. Это простые формулы из геометрии и физики тел. Мы в космосе уже как дома. Спутники, межпланетные путешествия, и даже жилые станции в космосе, а скоро и космические войны. А вот наша наука микробиология, и наука о строении микромира, находятся гораздо дальше от истины, чем науки астрономия и астрофизика. И такие факты, наш мозг не хочет воспринимать.

Не существует простоты, в виде первоосновы мира. Её не может существовать ни в микромире, и ни в макромире. В глубинах микромира, чем он глубже и единообразнее, тем динамика его элементарных частиц гораздо сложнее динамики нас самих. А вот в глубинах просторов макромира, законы глобальных систем иерархий гораздо проще, но глобальный мир сложен тем, что он состоит из множества ступеней связанных мкро-иерархий, и он пестрит множественным разнообразием. Именно в этом логика. Мельчайшие системы микромира, просто должны быть по сложности законов, ни как не проще чем гигантские системы макромира. Но они, должны быть более похожими друг друга, менее разнообразными, но гораздо более сложными функционально. Это тоже одна из закономерностей, создающая баланс в мироздании. Чем сложней и мудрёней конфигурация структуры и конструкции кирпичиков и панелей, или внутренний состав бетона и конструкций, тем проще и прочнее само здание.

А разве в социумах, такой закон не действует? Все миллиарды миллиардов разнообразных организмов, созданы примерно из одинаковых единообразных запчастей. Это костные ткани каркаса, и прикреплённая к ним живая ткань состоящая из органов и их клеток. Всё это очень похоже друг на друга как клоны. Но загадка живой клети, это загадка сложности её строения и функций, а вовсе не микроскопического доступа к ней. А вот законы жизни мирового человеческого социума, всегда гораздо проще, чем законы жизни отдельных организмов, даже при всём богатстве разнообразия организмов в них. И законы жизни глобального социума гораздо проще, чем законы жизни отдельных граждан. Это простейшее внешнее пожирание, ради роста прибыли и самого социума, без мирного программного метаболизма, и без мирного программного деления в росте глобального социума на отдельные клетки и органы.

Но кроме этого всего, люди уже давно заметили не живую космическую тенденцию, что взрывы в динамических системах, исходят от состояния самых нижних ступеней их иерархий. Это состояние микрочастиц (микросистем). И только лишь единообразие рождает взрывы в центрах систем. Сила ядерного взрыва и распада космической системы, исходит от состояния мельчайших его частиц в самом центре системы. Для взрыва нужна критическая масса одинаково полярно настроенных, одинаковых или подобных по конструкции и качеству микрочастиц. И очевидно, что критическая масса возникает из процесса распада более крупных и более разнообразных систем, на более мелкие и единообразные системы. А распаду, и увеличению критической массы, и поляризации микрочастиц, способствует рост прибыли сил давящих на центр системы, степень и скорость образования этой прибыли, её глобальность и иерархическое разнообразие. Единообразие и поляризация, провоцирует взрывы в центрах системы, а многообразие оболочки, гасит динамику единообразия.

Так образуется баланс в иерархиях космических динамических систем. И точно так же, образуется баланс в живых иерархиях социальных человеческих систем. Общества, более устойчивы к социальным взрывам там, где существует множество не очень больших разнообразных социальных систем, связанных между собой связями в единую пространственную иерархию. Такие связанные системы, в одну конструкцию пространственного альянса, живут в рамках своей собственной ограниченной прибыли, и их разнообразие в макро оболочках или периферии, вполне способно сдерживать взрывную реакцию накопления критической массы распада и поляризации единообразных частиц центра такой социальной системы. Эти поляризованные микрочастицы центра, находятся под давлением не очень быстро растущей прибыли. И по этой причине их критическая взрывная масса центра, не очень быстро растёт, и она сдерживается периферийной оболочкой. Прочность иерархического разнообразия оболочки, действует как бетон, который состоит из связных между собой разнообразных по величине и прочности социальных частиц- иерархий. Но если социальная оболочка, это только единообразные мелкие разрозненные частицы (люди), тогда её прочность равна тощему раствору из песка.

Даже малый социум, где в центре находится корпорация власти, а оболочка это только отдельные граждане, такая оболочка имеет малые шансы сдерживания взрывных явлений частиц центра, находящихся под давлением малой прибыли. Ну а если социум громадный, и в центре громадная корпорация власти, а периферии это только мало-связный песок из частиц граждан, тогда реакция распада и накопления критической массы поляризованных частиц центра, растёт очень быстро под давлением достаточно большой прибыли, и периферийная оболочка социума не выдерживает давления взрыва цепной реакции распада, и сама поляризуется и поддерживает реакцию распада. Такие социальные системы, долго не живут.

Важно то, что социальные законы в больших социумах, это закономерности мироздания. Их не отменить и не переделать. И всё лицемерие, цинизм, и ложь политики, заключается только в усилиях по игнорированию этих важнейших закономерностей. Ну а наградой политикам за такую политику, всегда будет горячий распад глобальных социумов. Но политики, подстраховывают себя на этот случай. Только и страховка и катапультирование, тоже не всегда срабатывают в уже повреждённом самолёте.