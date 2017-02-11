Гравитация в бизнесе и войне

Прибыль в общефизическом смысле, это ускорение наращивания динамического фактора силы динамического субъекта. И ещё, в бизнесе, всегда возникает некое особое состояние динамики человека, не присущее человеческой природе, и от которого он сам не зависит.

Вступив даже одной ногой в бизнес, каждый человек получает некую динамическую возможность, которая сразу же начинает управлять им, а не он ей. Это заметно по людям. Дома, они одни люди, а там где они в бизнесе, это совсем другие люди. И если жена, способна дома управлять своим мягким по отношению к ней мужем-бизнесменом как ей заблагорассудится, то её попытка управлять им же, но только в том месте где он углублён в свой бизнес, может ей дорого обойтись. В бизнесе, человек обретает как бы некую не живую динамическую сферу вокруг себя, которая влияет на него, но не он на неё. Такие лёгкие, но ощутимые изменения состояния, происходят даже с теми людьми, которые недавно ещё лениво лежали на диване перед телевизором, а через некоторое время пошли и начали отчаянно и целеустремлённо колоть дрова. Пустяк, но человек уже немного становится другим даже в этом процессе, и это заметно на глаз. В этом есть что-то врождённое, но что-то есть и не от рождения, а от чего-то не живого.

Любой бизнес, всегда стремится к прибыли, а прибыль всегда рождает врагов и соперников. В бизнесе все знакомы с этими основными закономерностями. Но далеко не все согласятся с тем, что эти закономерности бизнеса, и некоторые другие, вовсе не являются свойствами живого организма. Большинство, очень опытных и профессиональных бизнесменов, категорически не согласятся с подобными заявлениями! Даже посмеются над этим, и махнув рукой скажут: «Всё это чепуха, именно таков человек с рождения, получив должность или начав свой бизнес, человек зазнаётся, а деньги и успех меняют его». Есть ли в этом, доля правды? Да, очень маленькая толика правды есть. Человек меняется, но вовсе не от наличия денег и его успехов в бизнесе. Деньги, это только сила. Но кроме самих денег, в бизнесе есть множество других разновидностей силы и их воздействий. Поэтому, человека в бизнесе изменяет вовсе не количество силы или денег, а рост прибыли силы, или рост совокупности прибыли сил. Чем интенсивней растёт сила (прибыль), тем к большему росту прибыли в бизнесе, человек вынужден стремиться. Он совершенно непроизвольно стремится к умножению прибыли в своей динамике бизнеса, иногда даже не желая этого, но бизнес его вынуждает. Никто в биологических науках, пока не знает об инстинктах разумного стремления к получению и умножению прибыли. Иначе подобной бухгалтерией в очках, занимался бы весть животный мир планеты.А он этим не занимается.



Бизнес, это такая силовая воронка, которая человека постоянно тянет в центр, и держит его в напряжении этой тяги. И эту тягу, сам человек не создаёт, хотя он думает что создаёт. И это, вовсе не врождённое свойство человека. Это динамика похожая на динамику волчка или космическую динамику. А вот когда человеку, удаётся по тем или иным причинам, выходить из серьёзного бизнеса на пенсию, он становится динамически совсем другим человеком чем в бизнесе, или даже в военных делах. Любой президент крупнейшей компании или страны, любой суровый и боевой главнокомандующий с килограммами боевых наград на своём парадном кителе, на пенсии, это уже совсем другой человек чем в бизнесе. Тут он не способен на выдающуюся динамику его военной и бизнес деятельности, вне пределов своего бизнеса. А можно ли доказать, что стремление человека бизнеса к прибыли, это совсем отдельное от него, и не человеческое бизнес свойство в человеке?

Например, это когда один человек сильнее других людей, но он, непременно начинает нападать на слабых, дабы не дать им стать более сильными людьми. А когда человек слабый, он стремится интенсивно наращивать динамический фактор своей силы, как бы для роста силовых возможностей, для осуществления сдерживания воздействий сильного человека на него. Для этого, он может объединиться с другим менее сильным оппонентом, и таким образом они вместе нарастят совместное количество силы, против более сильного человека. И когда они уже победят сильного, союзники сразу же вступают в противоборство между собой. А ведь это, наиболее стандартная ситуация и тактика людей в бизнесе и войне, но не в их жизни. В состоянии бизнеса и войны, как бы какая-то неведомая сила гравитации, мешает людям жить, и вынуждает их часто делать то, для бизнеса, что люди в жизни не делают.

Постоянное наращивание прибыли, это рост силовых возможностей деятельности. На первый взгляд, это действительно как бы именно человеческий фактор. Тогда почему наиболее сильнейший бизнесмен среди всех остальных, продолжает наращивать свою прибыль, даже если ему вовсе ничего не угрожает, и не будет угрожать? Ведь он, может по-человечески расслабиться и отдохнуть. Но внутри своего бизнеса, он не имеет возможности расслабляться, бизнес постоянно заставляет его находиться в силовом напряжённом состоянии его устремлений, и заставляет наращивать силу (прибыль). Сам человек, может этого не хотеть, но система затягивания в воронку, заставляет его это делать.

И ещё, почему любой из всех самых слабых бизнесменов, которому никогда не суждено побеждать более сильных бизнесменов, тоже непременно занимается наращиванием прибыли в своём бизнесе? Почему самый слабейший из всех слабейших бизнесменов, наращивает прибыль своих силовых бизнес возможностей, даже не имея шансов применить эти возможности против сильных? И даже зная, что в любой момент, его может победить любой из его соперников? Почему это же происходит со слабейшим бизнесменом, который зная то, что если он перестанет наращивать силовую потенцию себя, и просто будет работать для поддержания жизни, его могут оставить в покое и он дольше проживёт? Именно такая закономерность существует в бизнесе, и это уже не является фактором из сферы живых организмов, или инстинктом наращивания прибыли. Нет такого инстинкта у организмов, и точка. Наращивание прибыли в самом человеке, это тоже не живое качество, которое присуще всей динамике мироздания, не только живой. Поэтому, рост прибыли не происходит подсознательно или инстинктивно. Это какие-то особые не живые законы динамики из сферы чистого бизнеса и космоса, где нет ничего личного и врождённого. А сфера чистого бизнеса, или чистой не жизненной динамики, это только космос, это и есть единственная чистая физика мироустройства без личностных отношений. А ведь чистая и здоровая жизнь, всегда максимально стремиться только сохранить стабильность своих форм без прибыли, подчинив их зависимости окружающего жизнь внешнего бизнеса.



Вот в космосе, уж точно ничего не происходит личного, эмоционального, духовного, и осмысленного. Центр любой космической системы, это только не живой беспристрастный бизнесмен, он постоянно наращивает своё влияние и силовую потенцию силового влияния прибылью, и это не зависит от того, что скорость роста прибыли центра (гравитационной массы), только приближает его крах. И каждая планетарная система, на орбите более глобальной системы, постоянно наращивает свою собственную гравитационную массу (силовую потенцию в динамике деятельности и влиятельности), и она тоже является беспристрастным бизнесменом, который занимается наращиванием прибыли, ускоряя свой конец. Только отдельные астероиды космоса, не являются бизнесменами, потому что, они не являются центрами своей гравитационной массы и динамики, и они живут без внутренних напряжений и прибыли на своих дальних орбитах, они не конкурируют между собой динамической бизнес-деятельностью и не получают прибыль космической массы за счёт своей гравитации. Но они тоже не бесконечно так существуют, и рано или поздно вовлекаются в объединённый бизнес динамического космоса.



Бизнес, это гравитационно-прибыльная, постоянно расширяющая динамическое влияние и конкурентные сферы воздействий, частично не живая система, подобная космическим системам.



Да, прибыльный бизнес, без конкуренции и войны - вовсе не бизнес. А где же в беспристрастном космосе явление конкуренции? И такое явление космосу присуще. Каждая космическая динамическая система, на своих орбитах, пытается принять всю космическую прибыль на себя, воздействуя гравитацией в пределах своих орбит вращения, не пропустив космическую пыль (прибыль) через орбиту своего бизнес вращения к орбитам более близким к центру вращения. Но при этом, космическая система, получая дополнительную силу от прибыли, сама постепенно переходит на более близкую к центру вращения орбиту по статусу, и сама стремится стать прибылью центра. А более дальние системы на дальних орбитах, стараются перехватить космическую прибыль своей гравитацией, не пропускать её к более близким к центру вращения орбитам. И этим самым, они пытаются не допустить повышение статуса близких к центру орбит, и этим же действием в борьбе за отъём прибыли, они продлевают жизнь систем, на более близких к центру орбитах. Дают им отсрочку в поглощении их центром. А ведь что-то похожее происходит и в бизнесе, причём через участие человека бизнесмена, но независимо от его человеческой жизненной сути.

В крупном бизнесе, всё-таки существуют достаточно мощные влиятельные и обязательные для людей этого бизнеса, законы гравитационной динамики бизнеса. Это фактор вынужденного роста силы бизнеса через рост прибыли, и фактор вынужденного противоборства с соперниками бизнеса. Тут хочешь или не хочешь, а приходится наращивать прибыль за счёт других, более слабых субъектов. Хочешь или не хочешь, а ты вынужден достаточно мощно воздействовать определённым образом на другой бизнес. Хочешь или не хочешь, а поглощаешь другой бизнес, и рано или поздно расшибёшь свой бизнес об другой, более крепкий бизнес, у которого твой бизнес находится на орбите. Мощная гравитация крупных динамических бизнес систем, совершенно реальная и обязательная вещь, присутствующая в бизнес-жизни людей крупного бизнеса. В мелком бизнесе, гравитация мало-заметна и мало-ощутима, и позволяет человеческому фактору, подчинять свой бизнес своей жизни, и согласовывать и кооперировать его деятельность с другим мелким бизнесом. А вот каждый крупный бизнес, имеет в себе устойчивые гравитационные мёртвые закономерности холодной космической войны за прибыль. И чем бизнес крупней и глобальней, тем он дальше, холоднее, мертвее, и воинственнее по отношению к жизни людей. Только самый мелкий бизнес, напрямую связан с жизнью и с компромиссами человеческой жизни.