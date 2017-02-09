Остров невезения, и его ассоциация с островом везения

Однажды на одном печально известном океанском острове невезения, решили радикально изменить свою невезучую жизнь. Возможно, что в океане было множество таких островов невезения, но мы знаем, только об одном. Невезучие люди действительно там жили, и вовсе даже не дикари.

Дело в том, что на этом острове, росло и плодилось в изобилии всё, что только могло расти и плодится. Земля и климат острова, были благоприятны к любой разновидности жизни. И всё, у этих людей для жизни было и будет на многие годы вперёд, если бы только не их невезение. Ведь на острове абсолютно всё само растёт, течёт, плавает, бегает, и ползает. И что важно, всё это росло и бегало возле самого рта невезучих островитян. Им оставалось только брать и глотать. Всё это, абсолютно свежее, полностью доступное, и девственно чистое от природы. Людям бы гордиться и радоваться этим. Казалось бы, живите как в раю, размножайтесь и любите своих детей. Но нет, человек не таков, он разумен, а значит, проявляет глубокий коммерческий интерес к жизни других подобных себе. И люди острова, были по своему несчастны в своём невезении. С бизнесом у них были нелады. Ведь люди всегда не считают ценностью, любое благо, которое бог им даёт для жизни бесплатно. Люди всегда не ценят подобные дары, которыми они обладают с рождения, и считают это обычной природной данью для них, чем-то должным, и вовсе не ценным. А вот то, чего у них нет и не было ранее, именно это, людям хочется отведать более всего. И именно по этой причине, они считали себя невезучими. А чего у них не было, так это бизнеса и денег, красивеньких таких бумажек, да ещё и в таких количествах, на которые они мечтали покупать себе множество роскошных украшений, строений, и зрелищных развлечений. И хотели бы они, постоянно путешествовать с этим богатством, по всем океанским островам как богатые туристы. Вот в этом-то, и была их главная печаль и невезение.

Всё о чём они мечтали, уже было в наличии у везучих островитян соседнего острова везения. На острове, где живут их соседи, нет никаких божьих даров, чем можно было бы поживиться кроме голых камней и ракушек, на берегах и в скалах. Даже нет живности и растений, а вот денег и роскоши, и всевозможных развлечений сколько угодно. Красивейшие дома, небоскрёбы, Вот же везучие люди и народ! А ведь когда человек имеет деньги, ему для нормальной жизни, вообще больше ничего не нужно. Рассовываешь свои деньги по карманам, и ходишь по жизни в роскоши и удовольствиях.

Вот и заголосили невезучие во весь голос: «Хотим так жить как они»! - однажды сказали невезучие островитяне своим старейшинам. - «Да зачем вам это, у вас всё своё есть для жизни, прямо само в рот простится?». – «Хотим и всё! Пригласите к нам представителя острова везения, и путь составит с нами договора об ассоциации с ними, для совместной деятельности, и точка!». Ну что же, так и сделали. Пригласили, заключили договора, подписали, и важный респектабельный представитель острова везения, выступил публично с поздравлениями перед невезучими островитянами:

«Дорогие невезучие островитяне, теперь, с момента подписания ассоциации, вы будете очень даже везучими и респектабельными людьми. Мы везучие, большие профессионалы в этом деле. Многие из вас, будут теперь ходить с деньгами в чистых костюмах и обуви, по гладким дорожкам и тротуарам. Будут заходить в супермаркеты, и покупать те же продукты которые росли у вас на острове бесплатно, только покупать будете уже рассортированными по качеству и по сортам, и в прекрасной упаковке. Это бизнес! Мы выкупаем у вас всё это бесплатное валом и за деньги, сортируем, упаковываем, и привозим всё это, только уже в супермаркеты. А вы, покупаете это у нас, в прекрасной упаковке. Кроме того, мы приглашаем всю вашу молодёжь, работать к нам на остров, на упаковочных и сортировочных линиях. Они будут неплохо зарабатывать, развлекаться, и смогут купить для вас всевозможные красивые вещи и украшения. Мы их обучим, и наша корпорация построит у вас на острове дороги, тротуары, подземные стоянки и туалеты. Ведь со временем, вам понадобится транспортные средства, для жизни. Потому что не будет со временем у вас такой дикости, что всё везде съестное растёт и бегает прямо возле вашего рта. Это всё будет постепенно продано, но за это вы получите хорошие деньги, и будете отовариваться в наших супермаркетах, и развлекаться в специальных местах для развлечений! Это главное! Ну как согласны?». Только некоторые, удивлённо заикнулись: «Зачем нам продавать то, что потом придётся снова покупать в упаковке. И все ли мы будем богаты и одеты? Ведь наши бесплатные продукты в упаковке, будут уже гораздо дороже, чем проданные ранее вам?». Но на этих скептиков, сразу зашикали: «Мол, только так, мы можем избавиться от нашего невезения». И вся толпа, дружно заорала: «Согласны!».