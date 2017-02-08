Триединство духа, массы и силы, и сила финансового влияния

Триединство.

Думаю, что природное триединство в живых организмах, это полностью отдельная тема от богословского понимания этого термина. Сила, масса и дух человека, это вполне понятные и ощутимые природные факторы самого человека. Они сложились и обрели баланс в нем, в процессе длительной эволюции. И они имеют вполне заметные и понятные пропорции в каждом живом организме, в соответствии с жизненными потребностями людей.

Триединство духа массы и силы, это не только природное соотношения этих динамических факторов, это вполне конкретная связь и взаимозависимость между ними. Это легко демонстрируется жизнью. Например, выдающаяся физическая сила человека, вполне способна ломать сопротивление силы духа и побеждать массу. Но если слаба сила духа, при выдающейся физической силе, то её наличие часто не имеет эффекта. И физическая масса объектов и живых субъектов, способны оказывать значительное влияние и на силу дух, а и на величину воздействия физической силы субъектов. Триединство этих трёх природных факторов в одном живом организме, это реальный совокупный фактор жизни каждого живого организма. И тут не стоит ничего придумывать, отнимать и прибавлять, когда речь идёт только о жизни организма.

А вот о войне и об оружии, в этой заметке ни слова. Потому что состояние войны, это полный дисбаланс жизненных факторов человека, путём добавки в триединство излишней громадной порции силы оружия, ведущий только лишь к разрушению жизни и к искажению триединства. Сила оружия, ни от чего не очищает человека, и ничего нового для его жизненного баланса не придаёт. Вот почему, люди племён отдалённых от цивилизации, стараются не жить внутри природы, обвешанными с ног до головы новейшим оружием, и с полными карманами золота. Ведь они об искажении в триединстве жизненных факторов, осведомлены не хуже чем так называемые цивилизованные люди, осведомлены в финансах и оружии. Но они живут, соблюдая тонкий баланс трёх связных жизненных факторов в них самих, по отношению к опаснейшей дикой природе вокруг них. Они мудрее цивилизованных людей, они понимают что жизнь, это только строгое соблюдение баланса триединых природных факторов. Если нет баланса, значит вскоре, такая цивилизация исчезает. И только таким сбалансированным природой путём, их потомки смогут пережить множество искажённых, силовых военных и финансово материальных цивилизаций, непременно перерастающих в военные ликвидирующие себя цивилизации. А ведь предки современных диких цивилизаций, сохраняя природное триединство, уже пережили многие подобные нам, военные и финансовые цивилизации, находясь рядом с ними, и о которых теперь пишется только в учебниках и романах.

Финансы.

Говорим только о жизни, как и договорились. Поэтому теперь, без скуки подумаем. Чем являются для человека финансы и материальный ресурс? А если точнее сформулировать, тогда чем является для человека финансовый и материальный фактор (ФМФ)? Где фактор, это процесс динамики материального и финансового ресурса. Каково его воздействие на людей?

По воздействию, ФМФ, это безусловно динамика искусственного дополнительного движимого концентрата динамической физической не живой силы внутри совокупности людей. Именно это, является изменяемым дополнительным силовым фактором внутри совокупности людей. Это меняющийся и движущийся концентрат искусственной силы. Но только при одном обязательном условии того, что ФМФ обязательно должен быть прикреплен к людям, фактом скользящего обладания им, в пределах совокупности людей. За пределами совокупности людей, и за пределами владения им, ФМФ исчезает или умирает, и превращается в обычный не живой предмет, который прекращает обладать свойствами искусственной силы для жизни. Рассмотрим пример: если вдруг люди куда-то массово уходят от их домов и денег, например беженцы, то эти брошенные предметы уже не являются для них, их материальным и финансовым силовым фактором. Они к нему уже не прикреплены. Пока финансы и материя движутся по прикреплённым к ним живым владельцам, они как бы их дополнительная живая сила, и они живут своей жизнью в совокупности с людьми. ФМФ, это движение искусственной концентрированной силы совокупности людей. По функциям, это похоже на жизнь крови в организме человека, которая является его кровью только до тех пор, пока она циркулирует в организме между живыми клетками, прикреплённого к ней живого владельца. Нет владения – кровь портится и умирает, нет достаточной динамики истечения – кровь болеет портится и умирает.

ФМФ, является движимым ресурсным финансовым фактором социума, только до тех пор, пока он связан с индивидами социума владением и оборотными свойствами. Но оборотные свойства ФМФ, часто при жизни самостоятельно затухают в движении. Тогда социум, вдруг кашляет и температурит. А если эти динамические свойства начинают активизироваться, то социум начинает выздоравливать. ФМФ, способен искусственно добавлять прикреплённому к нему социуму, как значительную порцию здоровья и избыточной силы, так и связанную с этим ростом динамики, последующую значительную дозу нездоровья и слабости при затухании динамики. И тут важно, что любой живой социум, вполне способен жить здоровой жизнью и без искусственного наркотика под названием ФМФ. Но поскольку социум сам его творчески создал для себя, и он называет свой материальный ресурс не просто статическими хижинами для жизни, а свой финансовый ресурс, не просто статическим обменным эквивалентом, равным массе товара. Социум, ощущает ФМФ как динамический фактор, искусственно выращивающий дополнительную концентрированную силу, и как фактор способный к искусственному накоплению и концентрированному хранению силы, и к искусственному созданию прибыли силы и массы. Например, человек смотрит на экран с некими меняющимися биржевыми показателями движения ресурсов, и на его глазах его личный фактор силы и массы либо растёт независимо от него самого, надувая его искусственной силой, либо уменьшается, спуская эту искусственную силу как воздух из некой дырявой оболочки.

Дух.

А теперь о самом главном. О триединстве силы, массы и духа. Если сила и масса людей, искусственно значительно меняются, это значит, что жизнь этих людей, и их социумов, теряет стабильность. При этом, и рост и падение силы и массы в людях и в социумах, становится искусственным фактором нестабильности их жизни. Тогда что происходит с духом людей в этом случае? При росте избыточного фактора силы, влияние духа уменьшается и падает. Бездеятельный дух болеет в человеке, точно так же как и его бездеятельная силовая и материальная часть. При этом, дух теряет способность управлять жизнью человека в социуме и за его пределами. А относительное падение искусственного фактора силы, ещё более угнетает дух людей, потому что их фактор силы, на их глазах уходит к другим людям социума. Реально, громадное количество богатых и бедных на фактор силы и массы людей, становятся бездушными, и привязанными к их материальному и финансовому фактору. Да так крепко привязанными, что они становятся не способными самостоятельно думать и управлять своей жизнью далее, чем на глубину привязанного к ним ФМФ. При этом, и богатые и бедные люди, одинаково становятся рабами своего ФМФ. И тогда социумы и люди, начинают жить и умирать ради ФМФ, думая, что они живут и умирают ради самих себя. И когда, они массово теряют мирный фактор искусственной силы. И они заставляют и себя и других, брать оружие и применять его для попыток вернуть себе свой ФМФ. А на другие, на гораздо более ценные для жизни духовные цели, и на некие чисто жизненные цели, у них не хватает духа. Именно так, безвозвратно исчезают силовые и материальные цивилизации. Они, искусственно надуваясь искусственной силой, лопаются и уходят навсегда.