Герника, чувства и честь, и маразм глобализма

Герника, это не просто произведение искусства выдающегося художника модерниста. Эта картина, имеет очень многие грани своей значимости, кроме художественных и политических граней. Главная грань, которую обнажил художник, это грань открытости страданий людей. Далеко не многие выдающиеся художники, обнажают в своих картинах эту грань. Это могут делать только очень странные и чувствительные люди. Такими были и Пикассо, и Караваджо. Караваджо, например, откровенно обнажал не только чужие страдания, но и свои собственные. Обнажать страдания, это дело только тех редких людей, которые их остро чувствуют. Таких людей мало, поэтому их и называют странными. Это редкие юродивые люди, ходящие с посохом и в рубище по миру, обнажая перед другими людьми, незаживающие рубцы своих ран. Здравые люди, как правило, не способны на бескорыстные и жертвенные страдания себя, от настоящих открытых ран, ради возбуждения сострадания в других людях. Духовных страдальцев, ради корысти в своём бизнесе, среди людей великое множество. А вот бескорыстные в жизни юродивые страдальцы, это большая редкость среди людей. Очень редко можно увидеть в современной жизни, блуждающего по холоду и в любую непогоду, юродивого человека в рубище, с посохом и без обуви, без конкретных корыстных материальных целей. И если кто-то современный, хоть один раз видел такого человека, ему повезло, и он это ощущение от встречи, сохранит на долго, и может быть навсегда.

Только немного раньше в истории, таких людей было гораздо больше. Они возникли, ещё на заре искусственной глобализации империализма, и только лишь благодаря началу глобализации индивидов человеческого пространства, в процессе исчезновения малых жизненных социумов.

Людей в те времена, глобально и силой лишали личного жизненного пространства, и пространства малых жизненных сообществ, и загоняли военной силой, голых индивидов в искусственные пространства больших военных имперских социальных резерваций. Поэтому, такие редкие и очень чувствительные юродивые люди, были способны и хотели реально страдать ради изменений в душевной чувствительности во многих других людях. Они были способны тонко чувствовать эти душевные изменения в других людях лишённых личных и малых социальных жизненных пространств.

Такое движение юродивых, вовсе не было полным бескорыстием, так же как не было бескорыстия чувствительных художников. Эти люди, испытывали чувство глубокого морального удовлетворения, чувства истиной духовной чистоты и истинного духовного возвышения самих себя. И конечно же, они обретали свою зависимость от того, что сеяли в человеческой среде, семена душевной чувствительности. В этом и была их награда, за свои сознательные страдания, которыми они оставляли в душах других людей глубокий след. И таким образом, жестокий имперский мир людей, становился немного более чувствительным, немного менее равнодушным, и немного менее жестоким. Многие люди, тогда смогли ощутить реальный грех от своего равнодушия, от чёрствости, и от душевной не чувствительности, встретив реальных страдальцев на своём пути. А главное, все эти чувства своего греха, открыто и честно отражались на лицах тех людей из прошлого. Лучше чем Шекспир, никто не изложил этого.



Выдающиеся художники прошлых эпох, конечно же, тоже небыли полностью бескорыстными духовными страдальцами жертвующими собой, и тоже получали в награду некое духовное удовлетворение и зависимость от своей миссии, и даже получали материальное удовлетворение, засевая чувствительность в души людей. И они были зависимы от того, что передавали публике честным показом своих и чужих глубоких страданий, отражённых в их работах. И это делало окружающих людей более чувствительными к страданиям. И это были только капли в морях и океанах, способные к расширению. Ведь страдания не возбуждают чувствительность, и не передаются, пока не окажутся рядом с живой душой или плотью. Они не потрясут людей, до их полного душевного содрогания, пока не предстанут перед их глазами и органами чувств напрямую.

И гораздо более поздние чувствительные души, такие как Толстой или Достоевский, были способны бескорыстно раскрывать страдания людей печатной прозой, и закладывать их след в души людей. Тогда почему современные люди, совсем другие. Почему они теряют свою душевную чувствительность, по отношению к реальным страданиям других людей? Вряд ли это по причине современной психологии, и современной великолепной фармацевтической продукции, которые якобы избавляют современных людей от душевных царапин и шрамов. Но почему реальная свободная медийная, сетевая, телевизионная информация, обнажающая множество реальных человеческих страданий, не делает других людей чувствительными и зависимыми от чужих страданий? Почему она убивает душевную чувствительность людей?

Кроме отсутствия личного жизненного пространства современных людей, первая причина потери чувствительности современников, это ложь. Это мощные струи и потоки лжи, везде и во всём. Которые распространяются, ради сохранения имперского бизнеса в жизни индивидов. Они лишают людей не чести, а чувствительности. А честь может быть только там, где присутствует чувствительность. Вторая причина бесчувственности людей, это бизнес везде и во всём, даже в тех личных и жизненных общинных пространствах, где бизнеса совсем не должно быть. И третья причина, это полная безответственность за распространение лжи везде и во всём, а не только в медийном бизнесе. Всё это делается с профессиональным вкусом, откровенно и от души, и особенно в сферах личного пространства людей, и во всех сферах информативного бизнеса.

В современных глобальных империях, царит полная глобальная свобода бизнес-вещателей, и полностью исчезают личные и жизненные перегородки малых социумов. И это, никого не смущает, даже если это рождает массовое недоверие людей и массовый нигилизм ко всему информативному, и ко всей информации.

Громадные массы пластов противоречивой лжи, въедаются и образовывают слои плотной ржавчины в душах людей. Именно свобода массовости и самой лжи, вызывает раздвоение реальности людей, на информативную вещательную реальность, и натуральную жизненную реальность. Люди привыкли жить двумя независимыми друг от друга, противоречивыми реальностями и истинами, не связанными друг с другом! Они настолько потеряли чувствительность, что даже не чувствуют в себе двойственность истины! И они привыкаю даже к тому, что вещательная реальность, это всегда наибольшая истина для них, чем их натуральная реальность. И это та реальность, в которой люди живут! И если некие вещатели вдруг, скажут людям что они, уже завтра будут жить очень плохо, то люди от этого, даже не огорчатся. Их чувствительность уже на нуле. Ведь картошка, хлеб, вода, крупа, пока сегодня на месте. Дети пока здоровы. А то, что вещают, это конечно же чистая правда, но куда от неё денешься, ведь она глобальна. И человек, просто по привычке переключается с той глобальной и не подчинённой ему правды, которая ему не нужна сегодня, на ту натуральную правду, которая ему нужнее для жизни сегодня. Так и живёт человек двумя истинами. И это не даёт ему быть чувствительным. А если на завтра, объявят аврал или эвакуацию, никто даже с места не сдвинется, даже если прибегут и будут вещать прямо в уши. Люди разве только пойдут, и увеличат свои запасы хлеба и соли. Ведь живут то люди не медийной реальностью, а по привычке той натуральной жизнью, где пока существует хлеб, тепло, вода, дом, и всего несколько сочувствующих и отдельных от их жизни родственников и соседей.

Современные люди дожили до такой степени индивидуальных свобод, в социальной не самостоятельности самих себя, что если все вещатели, непрерывно, круглосуточно, и взахлёб, вопиют о массах преступлений и страданий, то эта информация оставляет только пустоту в душах людей, которая не заставит их чувствительно реагировать ни на что. И даже любой абсолютно реальный сигнал SOS , этих людей с места не сдвинет. Только так, теперь работает прибыльный, честный, свободный, медийный современный бизнес ресурс. Впрочем, так же работает и политический, административный, военный и полицейский современный имперский прибыльный бизнес ресурс.

Кроме этого, современные люди, глобально подкуплены, глобальным бизнесом. Подкуплены зарплатами, за которые можно ничего не делать физически. Подкуплены пенсиями, и социальной помощью от глобальных субъектов. Подкуплены массовым страхом перед глобальной хронической безработицей. Они подкуплены социальными льготами, и массовыми запретами на множество видов жизненной деятельности для самих себя. Капитала глобального бизнеса, с лихвой хватает на политический и административный подкуп громадных территорий, и громадного количества людей многих наций и стран. Толстейшие социальные слои наций, куплены на корню, политическими глобальными социальными подачками, которые лишают людей их самостоятельного социального выбора, в их малых жизненных сообществах, способных дать им пространства личной жизни и личной деятельности в рамках сообществ. Глобальный подкуп, лишает людей возможности быть душевно чувствительными к самим себе, своим соседям, и к страданиям больших масс других людей, которых бездушно заставляют страдать в тех местах их жизни, где сталкиваются военные интересы всевозможных разновидностей глобального бизнеса, ради их глобального дохода.

Такова современная глобальная жизнь, и таково глобальное рабство самих себя, от самих себя. Людям как воздух нужен, выход из глобального тупика их нулевой чувствительности в жизни самих себя. Ведь люди, пока ещё не зомби, и не полные биологические роботы. Им нужен немедленный массовый уход от глобальности, к чему-то локальному, и к частному. Они это остро чувствуют, когда их придавливают глобальными обобщёнными частотами вибраций вещания. Им нужен массовый выход из глобальной подчинённости общему бесчувственному источнику одной частоты на многих людей, и они нуждаются во включении собственных уникальных частот вещания в своём личном, и малом социальном пространстве жизни. Они нуждаются в ограждении, и даже в глушении глобального звона в своих ушах, лишающего их личной чувствительности. Люди, для того и рождены чтобы свободно реализовывать свои личные чувства, в своих личных пространствах. И реализовывать свои личные потребности, они должны только локально, в малых сообществах, защищённых от голого глобализма. И эти жизненные потребности каждого человека, и их индивидуальную чувствительность, невозможно реализовать глобально, неким глобальным имперским дирижизмом глобальных дирижёров.



Не существует реальных возможностей в природе, организовать для всех одну общую тональность чувств, и единую частоту в деятельности громадных масс людей . До такого маразма глобализма сциумов, даже природа ещё не доходила и никогда не дойдёт.А вот человечество уже на грани этого.

Природа мудрее человечества. Глобальные процессы, приводят всегда только к резонансу, и к глобальной руине в военных катастрофах. И с каждым разом, приводят к ещё более глобальной руине, чем предыдущие катастрофы. А бесчувственное человечество, умудряется не замечать эту тенденцию глобализации, и умудряется не замечать предыдущие глобальные катастрофические прецеденты, связанные с глобализмом. Ведь даже конкретные прецеденты того, что локальные демократии либерального рабовладения, имеют устойчивую тенденцию к превращению в глобальный фашизм. И прецеденты того, что локальный тоталитаризм управления сообществами, имеют устойчивую тенденцию к превращению в глобальный большевизм. И эти прецеденты, не только не учат глобалистов на примерах, они не возбуждают в них чувствительность ощущений к этим кричащим закономерностям. Процессы современного глобализма, происходят при нуле ощущений от их предстоящих последствий, и при нуле ощущений, от сигнальных лампочек предыдущих прецедентов глобальных катастроф. А все предыдущие проблемы глобальности, возложены на некие личностные качества людей лидеров. Но совокупность всех личных качеств людей, это почти единственный стандартный универсальный набор человека, заложенный природой во все поколения всех людей без исключения. Это сундук, содержащий наслоения чувств человека, содержание глубины которого, не меняется со временем.

Отдельные люди, конечно же чувствую свою голую индивидуальную беззащитность, перед тем глобальным, что с ними уже произошло, и происходит далее в их мире. И они остро нуждаются во множественных локальных социальных, жизненных, и информационных перегородках, точно так же как существует потребность в надёжных стенах, в квартирах многоэтажных домов, где они должны оградить свои частоты от частот своих соседей, иначе мир их жизни, превратится в глобальный сумасшедший дом. И он уже превращается в это. И эту простейшую физику жизни все понимают, но не желают освобождаться от явлений глобального подкупа, и глобальной опеки. Это якобы может раздеть их догола, в их индивидуальной жизни. Это, как выпускать одомашненных отдельных друг от друга зверьков на свободу. Зверьков на свободу, лучше выпускать парами, или даже по нескольку пар сразу, это лучше для их выживания, и гораздо лучше чем сидеть в клетке которая уже не интересует её хозяев. Ведь когда индивиды, имеют свои малые жизненные отдельные социумы, тогда страх перед реальной свободой исчезает. Тогда и возникают надёжные барьеры, и связи между множеством социумов, в которых всегда что-то происходит по-разному в жизни, но всегда, что то полезное можно получить в обмен на своё полезное, для других социумов в их жизни. Ведь сама жизнь, это и есть множество разнообразия, и свободный обмен этим разнообразием в случаях потребности. Только исключительно ограждённые малые жизненные социумы, объединяясь связями в крупные сети для пользы совместной жизни за рамками глобального отдельного хозяина, способны создать равновесие жизни. И соседние социумы, связанные зависимостями, способны приглядывать друг за другом, в случае опаснейшей болезни любого социума, называемой глобализмом. Это, делает души людей социумов, чувствительными к внутренним страданиям людей социума, и к страданиям людей соседних социумов.