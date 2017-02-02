Мир в трансе, глядя на Трампа в качестве бога

А ведь без дьявола, белые и пушистые ангелы не могут существовать. Ведь они, никому не нужны без своего неразлучного антипода. Такая закономерность имеет место во всех динамических явлениях мира. Любая планета, или даже спутник, имеет множество полярных свойств, ощутимых и не ощутимых нами. Они имеют магнитные, геометрические, гравиметрические, и множество прочих полюсов и сфер, которые мы, даже не способны ощутить, ведь мы не имеем таких органов чувств.

Такое правило, не может не касаться динамики социальной жизни людей, материальной жизни людей, политической, военной, финансовой, и прочих сфер жизни. Кроме того, по мере возникновения новых сфер жизни людей и их сообществ, непременно возникают новые полярные свойства в этих сферах. Таков полярный закон природы. Когда-то для людей, главным образом имели значение факторы их физической силы, силы духа и силы любви. И в каждой из этих сфер, всегда существовали их полярные состояния. Это физическая слабость, слабость духа, а для любви, антиподом являлась ненависть.

Тут ничего не изменилось для людей, кроме того, что в самих людях часто меняются эти качества довольно резко и полярно. Только это же самое, можно сказать и о новых приобретённых качествах и состояниях современных людей. Это разум, внешняя красота, материальное богатство, особые мыслительные способности и таланты, и многое другое. Но рядом с каждым из якобы положительных и неустойчивых этих изменчивых качеств, всегда находятся соответствующие им противоположные качества антиподы. Если один из полюсов, или одно из явлений субъекта это белый ангел, то другой полюс, это обязательно что-то похожее на дьявола.

Многие новые и старые качества людей, часто меняют свои полюса с истечением времени. Сильные - очень часто становятся слабыми, красивые – не красивыми, а любящие, вдруг ненавидят по тем же причинам, по которым любили. И то, что недавно ценилось как красивое для людей, со временем становится совсем не красивым. То, что было разумным - часто оказывается неразумным. Например, раньше очень разумно было лечить людей мышьяком и ртутью, а теперь это вовсе полярно не разумно. Вполне реально, что то, чем люди сейчас лечат самих себя и других людей, или то для чего они спасают свои социумы военными методами, рискуя ради них жизнью, это для людей, безусловно, является очень разумным только на текущий момент. Ну, а уже через некоторое время, это всё может стать и для них самих, и для людей которых они спасают, совсем неразумным и даже радикально вредным. Аналогично действует и то, очень разумное, чем люди сейчас воспитывают новых людей. Это, например, патриотизм, гордость нацией, любовь к государству, богатство, и это накопленный впрок людьми капитал. Ведь он накоплен на многие тысячи лет вперёд, зачем кому-то столько, ведь это большие неприятности, а не только удовольствие от статуса. А ведь всё это, очень легко и в один прекрасный момент, может превратиться в очень неразумное и бесполезное и вредное для людей. Люди должны понимать, что полярность может меняться неожиданно и быстро от количества накопленной массы, и всегда они должны с большим опасением и предубеждением относиться к тому, чем они в текущий момент заняты. Они обязаны устанавливать равновесие и следить за балансом этого равновесия в социумах. Ведь вполне вероятно, что делая якобы много текущей пользы, меняешь баланс, и только излишество, превращает пользу во вред. Ведь стремительно меняется равновесие, и меняются полюса. Любое шаткое равновесие, всегда полезней любой избыточной пользы или вреда.

Это означает, что даже ангельское качество человека бога, имеет возможность превратиться в качество дьявола, и наоборот. Так же как полюса планет, светил, и галактик, тоже со временем меняют своё положение на противоположное. И атомы веществ, обязаны быть способными менять положение своих полюсов как постепенно, так и очень стремительно, по аналогии с полюсами планетных и живых систем. Иначе бы небесные тела не взрывались, а люди, не умирали бы неожиданно.

Вполне очевидно, что состояние материального богатства для человека, из любимого ими белого «бога богатства», вполне имеет возможность изменить полюса и превратиться в его нелюбимого антипода, в зависимости от неких обстоятельств. Вполне вероятно, что люди когда-то попадут в такое сочетание обстоятельств, что их материальное богатство, их будет пугать и во сне и наяву. А вот о социальной бедности, они возможно будут мечтать как о чём-то божественном и недосягаемом. А ведь уже заметно, что полюса социумов, постепенно меняются именно в эту сторону. И бедность постепенно становится выгодным явлением, а богатство хлопотным. Но даже такие социумы, не будут стабильными, это понятно. Каждому социуму, нужна только максимальная стабильность, нужен строжайший баланс состояния, между полюсами белого ангела и дьявола. Нужна полярная устойчивость, и это как изнутри так и снаружи.

Далеко не многие люди способны на такую тонкую эквилибристику. А ведь стремительное изменение полюсов от дисбаланса в качествах явлений, очень хороший сюжет для фантастических фильмов. Только планеты, вполне реально меняют свои полюса своих качеств, и это совсем не фантастика. И в людях стремительно меняют полюса их качеств, возможно пока не всех и не радикально, но рано или поздно это меняется радикально и часто стремительно. И светлый полюс, обязательно когда-то превратится в тёмный. Важно что бы всё это не было неожиданностью, и чтобы была возможность искусственно балансировать.

В центрах социумов людей, люди боги, это те, кто имеют и имели, особые положительные и отрицательные свойства своего центрального положения. И все положительные качества белого ангела бога социума, имеют при себе своего антипода по отношению к себе, иначе это не качества. Ведь от великой любви к богу, всего один шаг до всеобщей ненависти. Именно стремительного изменения полюсов качества, человеческие боги, должны всегда опасаться, и даже прежде чем восходить на трон. И всегда, должны опасаться этого после, своего воцарения. А ведь социумы, это всегда иерархии. Поэтому, качества бога в них, и за пределами их двойственно. И если человек бог, это белый ангел изнутри и снаружи, то боги, к этим своим ангельским качествам, должны относиться очень аккуратно и балансировать, как циркачи с шестом на канате. Ведь внутреннее качество бога, может сильно влиять на внешнее качество бога, и наоборот. И всё это одновременно может находиться в динамике изменчивости.

Но кроме того, сами социумы, постоянно изменчивы. Они могут находиться в полюсах больного и здорового состояния. И такое положение, может меняться на глазах. И не дай бог, нашим богам социумов, оказаться белым безгрешным богом нездорового тёмного внутреннего социума, и одновременно богом нездорового внешнего тёмного социума. Такому богу не позавидуешь с первых дней его деятельности. В таком положении бога, в одночасье оказался новый лидер нашей планеты, президент Трамп. И буквально всё с чего он должен будет начать своё божеское дело, это скинуть мантию белого ангела, засучить рукава своей тёмной рубашки, и начать расчищать внутренние конюшни своих подопечных социумов,от накопившегося там гнилого навоза. Тут его положение бога, настолько двойственно и не выгодно, что он в любом варианте ходит по раскалённым углям. Не почистив конюшни, постоянно нарастающая вонь и гниль, низвергнет его белое ангельское состояние, а начав чистить конюшни изнутри, он уже становится тёмным антиподом почти для всех. Он при этом, затрагивает такие загнившие слои навоза, что ему тоже возможно не очень долго, суждено будет продержаться в богах.

Почти любой на его месте, воспользовался бы светлой ангельской божественной ситуацией самого себя, и получал бы от внутреннего и внешнего гниения своей конюшни, пользу и удовольствие бога гнилых конюшен. И оставался бы, какое-то время, счастливым и признанным людьми богом. Но кто-то и когда-то, всё равно должен будет оказаться своим внутренним тёмным богом Авгеем, который для установления внутреннего баланса социума, надумает расчистить навоз внутри своих конюшен. Должен же когда-то кто-то оказаться в доску своим внутренним «сукиным сыном» для своего социума, и возможно оказаться тёмным богом, низвергнутым толпой своих же, но не любящих вони собственного засохшего навоза. Да ещё и низвергнутым своими, и одновременно при помощи белых богов и внешних социумов, внешних нечищеных конюшен. Но именно сознательно бог Трамп, станет первым низвергнутым тёмным богом своего родного социума, где он родился и не предал всех тех не любящих его, и привыкших жить на кучах своего навоза в беспечном ожидании внезапной катастрофы.

А ведь многие другие счастливые ангелы боги, глядя на Трампа, вдруг задумались: Правильно ли они делают, что пользуются своими божескими привилегиями и почестями, в своих нездоровых и неочищенных от навоза изнутри социумах, по сути, являясь по этому факту совсем чужими людьми для этих своих социумов? Ведь многие боги, вместе с Трампом, вдруг неожиданно оказались не в лучшем положении чем Трамп, и перед единственным своим неприятным выбором от предстоящей им чистки своих конюшен. Оказывается, что большинство конюшен, только по самому факту возникновения всего одного внутреннего бога Трампа, всего только в одной конюшне, и только по факту всего лишь его намерений, вдруг начинают менять свои полюса. И эти, якобы хрустально чистые конюшни, как в волшебной сказке и по волшебной палочке, но вполне даже наяву, вдруг превращаются на глазах изумлённых людей и их богов, в занавоженные конюшни. Где сразу, недовольными становятся все, и боги и люди этих социумов.

Никто из них не хочет признавать, что они жили по колено в навозе. Вот почему, такой гомон и сыр-бор царит во всех конюшнях. И одновременно с этим, открылась страшная тайна нечищеных конюшен! Боги своих конюшен, оказались вовсе не свои в доску боги, по отношению к своим конюшням. Они их просто предали ради факта своего божества, и они их не чистили регулярно. И не чистили их только потому, чтобы не поднимать невероятную вонь во время чистки, и чтобы не стать антиподами своего белого божества, и чтобы не испачкаться не в своём навозе при этих всех деяниях чистки. Но в итоге, такие белые боги «не Трампы», становятся испачканными именно в своём навозе, и рано или поздно низвергаются как чужаки. А богу Трампу, можно пожелать не перестараться в чистке, следить за балансом своей динамической системы социума, и изнутри и снаружи. Если только он не пойдёт на попятную, от неприятной и грязной процедуры чистки.