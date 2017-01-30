Кто будет править миром?

Тот, кто будет глобально править миром в будущем, его культура, и правила жизни, будет непременно подавлять культуру и правила жизни, предыдущих правящих культур. И с этим ничего не возможно будет сделать. Так было всегда. Правила жизни и облик мира человечества, давно стали зависимы от глобальных культур управляющих миром. И этот мир глобальных правящих культур, и даже мир каждого отдельного человека, очень быстро меняется на планете.

Эти перемены, не зависят от неуёмных желаний людей. И они не зависят от их физических и умственных потуг, в их в якобы разумной борьбе, за своё технологическое превосходство, которое и дарит якобы глобальное превосходство в управлении миром и жизнью людей, при помощи новейших разработок. В мире, никогда глобально не правили умные и интеллигентные разработчики новых технологий. В мире, всегда правят только интенсивно действующие индустриальные субъекты, чьи масса и сила имеют глобально больший объём. Это только те субъекты, кто массово ставит на поток своих производственных линий, свои и чужие технологические разработки, пусть даже и устарелые, но это обязательно должна быть подавляющая масса.

Многие говорят, что век железа, технологически победил бронзовый век. Да нет, подавляющий объём бронзы, всегда способен победить достаточно малый объём железа. Железо победило бронзу вовсе не своим качеством, просто технология железа, немедленно была поставлена кем-то на поток интенсивного массового производства, и этот кто-то, стал править миром, благодаря быстро возникшей индустриальной массе, которая создаёт громадные потоки, а вовсе не качество. Именно поэтому, масса железа победила массу бронзы. А субъекты массовости индустрии железа, задавили массой железа, массу бронзы, и задавили самих субъектов индустрии бронзы.

Именно по этой причине, меняются субъекты мирового правления. В мире правил всегда только тот, кто создавал наибольшую индустриальную массу по вновь возникающим технологиям. Деятельность разума, импульсно рождает технологии, а технологии дают толчки к массовому индустриальному поточному тиражированию. И миром правят, и побеждают в этом правлении, всегда только индустриалы массового производства, а вовсе не сами технологи. Древние правящие культуры Вавилона, Рима, Испании, Британии, это были каждая в своё время, молодые индустриальные правящие культуры, которые постепенно старели, и с огромным военным сопротивлением сдавали своё правящее превосходство, новым индустриальным правящим культурам, приходящим на их место.

Правление современного глобального мира, ни чем не отличается от имперского правления в древних мирах. Там где сейчас наблюдается максимальный индустриальный рост массовых потоков в производственных процессах, туда и смещается правление миром в не зависимости от амбиций, разума, и желания людей. И именно эти культуры, постепенно становятся главенствующими в управлении современным миром. А это современные восточные культуры, именно там, где сейчас происходит массовый индустриальный рост. Это даже не нужно понимать. Это любому глазу заметно.

Каждый пожилой человек, очень легко начинает понимать, что с истечением времени, от него легко уходит не только память и способность к активной деятельности, но и всё его прошлое, весь его прошлый мир куда-то уходит навсегда, и стирается из реальности. Достаточно сделать экскурс по фотографиям в интернете, и человек не найдёт ни одного не изменившегося радикально места его былого проживания или былых впечатлений на современной карте. Всё меняется навсегда, особенно люди становятся другими. И такими как в недалёком прошлом, они уже никогда не будут. Вернуться в недалёкое прошлое, человеку невозможно, слишком радикально и быстро всё вокруг индустриально меняется. А вот вернуться к деятельности из недалёкого прошлого можно, но только на какое-то время, для поддержки тонуса и темпа жизни. Но возврат к недавнему главенствованию в этой деятельности, невозможен. Время ушло, и ускорение разгона индустриальной деятельности уже не то. Невозможно догнать темпы индустриального ускорения других глобальных игроков, если уже отстал в этом направлении. Тем более, ради возврата к главенствованию в мире.

Вопрос современного мира в сфере глобального главенствования, можно ставить только в одной единственной плоскости: Будет ли постаревший в темпах своей индустриальной массовости, западный мир, бороться именно силовым способом, за ускользающее от него глобальное главенствующее правление? Или у него хватит ума старца, причесав свои редеющие поседевшие волосы перед зеркалом, мудро вздохнуть, и заниматься либо сохранением своей старости путём приобщения к новой главенствующей культуре восточных стран, либо пытаться вернуть себе тонус молодости путём постепенного возврата роста индустриализации западного мира? Но только не для главенствования в мире, а лишь для общего оздоровления. Никому не суждено в старости помолодеть, а тем более, обрести новое стремительное ускорение своей индустриальности жизни и вернуть главенствование в ней. А уж реконструировать свою жизнь для сохранения главенствования в мире, никому ещё не удавалось на ходу. Разве что, только после очень длительного периода в циклах истории мира.

Видимо, не суждено современному технологичному западу, вернуть темпы своей индустриализации, и тем более вернуть своё былое главенствование в мире. Мяч мирового главенствования, надолго ушёл на поле восточного мира и восточных культур. Что делать западу? Воевать, и порабощать помолодевший индустриальный восток вторично? Или приспосабливаться к культурным изменениям, и постепенно оздоравливаться в своих темпах индустриальности, мирно отдав лавры главенствования? Вот в чём вопрос жизни, современного высокомерного и высоко технологичного запада! Да и по силам ли физическое соперничество, индустриально постаревшему западу? А ведь приобщать одни культуры к другим культурам, это мудро. Результаты такого слияния, всегда положительны для будущих поколений людей.