Особые свойства пропаганды рафинированной ложью

В политике, пропаганда это специальное целенаправленное распространение политических взглядов, фактов, аргументов, и других сведений, в том числе намеренно не достоверных или искажённых данных, для формирования общественного мнения, и для других целей (википедия).

В жизни людей, и в жизни их природных малых сообществ, пропаганда не распространена так, как она распространена во взаимоотношениях субъектов бизнеса и государственных субъектов. Конкуренция и соперничество в пластах среды политических субъектов, и слабость в сферах правовой ответственности, подталкивают эти субъекты к пропагандистской деятельности друг против друга, и внутри субъектов. При этом, степень лжи в пропаганде противоборствующих субъектов, может быть абсолютно разная. Это зависит от того, насколько политическим противникам доступен подлинный компромат на своих оппонентов. И насколько политические оппоненты, грешны реальными скрытыми грехами. Но в любом случае, пропаганда без лжи, не обходится. Она имеет свойства роста, а доступный компромат, это вовсе не бездонный объём информации. Постоянный рост интенсивности пропаганды, заставляет соперников лгать.

В противоборствах обычного бизнеса, пропаганда имеет достаточно ограниченные смыслами получения дохода и прибыли, тенденции к своему росту. А вот в политическом бизнесе, экспансия пространства, и рост силы пропаганды, вовсе не ограничивается финансовой выгодой. Особенно если законодателями морали и права в политической сфере бизнеса, являются сами эти субъекты. Политическая победа, это не финансовая победа. Это должно быть полное превосходство над противником в большинстве разнообразных сфер противоборства, включая физическое и идеологическое. Поэтому, пропаганда от войны компромата, постепенно переходит к наивысшей своей ступени, к войне пропаганды очищенной от истины ложью. Именно на этой стадии, и появляются особые свойства пропаганды, которые способны открыть наблюдателям и людям социумов, некое истинное состояние вещей.

Пропаганда на стадии рафинированной лжи, отличается от обычной пропаганды компромата тем, что рафинированная ложь, быстро и радикально приедается подопытным социумам, и вызывает отторжение к пропаганде ложью, с внутренней стороны социума пропагандистов, и притяжение доверия в людях к пропаганде противника. Это происходит, даже в том случае, когда пропаганда противника, является такой же рафинированной ложью, как ложь собственного субъекта пропаганды.

То есть, на некоторой стадии экспансии и интенсивности роста пропаганды, она начинает оказывать обратные к ожидаемым результатам, воздействия на социумы. Хорошим примером такому свойству пропаганды, являлась пропаганда в бывшем СССР, когда наступил период полного недоверия в социуме к ложной рафинированной пропаганде своего субъекта, и наступил период поиска людьми социума пропаганды врага. Тогда вражеские голоса, казались людям голосами истины, а их лживые вещатели, для многих стали ангелами истины.



Существует и втрое свойство стадии пропаганды рафинированной лжи. Тут идеологически, побеждает всегда тот пропагандист, который вовремя соскакивает с вещания чистой ложью, на истинные факты. А фактов, появляется такое множество, после того, когда противники достаточно долго лгали. Побеждает тот, кто вдруг останавливается пропагандировать ложью, не завирается окончательно, и начинает пропаганду, открытием недавних ложных фактов, в пропагандисткой лжи, своего противника. И это, действует как свежий воздух на людей социумов обоих противников, и весьма благотворно действует на сторонних наблюдателей. Именно так, и выигрывают опытные идеологи, свои идеологические войны. Так запад выиграл идеологическую войну тем, что вовремя соскочил со лжи, на разоблачительную пропаганду раскрытия истинных фактов лжи в пропаганде идеологов СССР.

Политическая пропаганда ложью, жила и будет жить до тех пор, пока существует лживая политическая конкуренция и лживые политические конкурентные противоборства, если только вдруг грешным социумам людей, вдруг до чёртиков надоест ложь и пропаганда. Может быть только тогда, некие политики чести, будут иметь высокую политическую цену, и возобладают в социумах? И только тогда, они дружно смогут запретить пропаганду ложью, и наказывать собственных лжецов за политическую ложь, как за наиболее вредоносное политическое оружие в мире, против всех народов и наций. Ведь раньше ложь, всегда надоедала людям в социумах жизни. Но современные социумы, это исключительно социумы бизнеса. Современному бизнесу, ложь приносит много денег. Поэтому удачи, всем чайникам, и опытным профессионалам в сфере пропагандистской политической идеологии лжи, народ обожает вас, на своей бизнес-политической планете!