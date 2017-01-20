Начало трампизации цивилизованного мира

Прагматизм Трампа, встречен в штыки, как люмпенизированной Америкой, так и социалистической Европой, но почему?!

По-моему, в политикумах современных социумов, и в самих людях социумов современных государств, сохраняется устарелое на сотню лет назад, понимание левого уклонизма в политике и в бизнесе. Левизна, до сих пор понимается современниками, как болшевизация, и как социализация социумов, при помощи современных партий и вождей с левацким социалистическим и коммунистическим уклоном. Весьма странно, что большинство современных цивилизованных людей, приравнивают социализм к левизне. И конечно же, при упоминании левого уклонизма, в сознании людей сразу представляются лидеры неких современных левых социалистических партий. Это похоже на социальный подкуп, с целью не раскрытия неких заблуждений в социальных стереотипах.

Ведь наш современный мир, достаточно радикально изменился со времён господ Маркса, Энгельса, Тельмана и Ульянова. Это уже перевёрнутый айсберг, который и дальше будет менять свои формы и переворачиваться. Современные социалисты лидеры и их партии, это вовсе не левые лидеры и их партии, это противоположные левизне партии. Ведь социализация общества, может происходить даже чисто в банковских, финансовых, административно управленческих, и в потребительских секторах социума, и вовсе не происходить в производственных секторах. Например, современное массовое явление гостарбайтерства, почти полностью не социализировано. В нём не существует соцпакетов для работников. И теневые секторы экономики не социализированы. Благодаря этому, очень большая часть населения цивилизованного мира, занимается чистым потреблением под видом деятельности, и имеет социальные блага из своих социальных пакетов, практически как подарки от Санта Клауса, не имея какой либо причастности к созиданию реального социального продукта.

Какой чудак сказал людям, что левизна, это именно социализация социумов!? Цивилизованный либеральный мир, и так социализован под завязку, дальше уже некуда. Социальные пакеты для новорождённых, для школьников, для студентов, для пожилых и пенсионеров, для военных и полицейских, для политиков, для участников разнообразных военных и полицейских акций, это уже обычная практика в цивилизованном мире для тех, кто не является и никогда не являлся созидателем реальных благ для желудков и плоти людей.

Левизна современного цивилизованного мира, это его пролетаризация . Без пролетаризации и деиндустриализации промышленности, без мелкособственнической хуторской пролетаризации аграрного бизнеса, насыщенного рабочими местами и кустарным производством чистой продукции, без пролетаризации в технологических мелких секторах, не может произойти сдвига в оздоровлении метаболизма социума. Развитие социума, это такой внутренний процесс баланса обмена веществ. Развитие социума это реальный бартерный обмен. Я тебе плуг, а ты мне морковку и картошку. И никак по-другому. Индустриализация и социализация, убивает пролетаризацию, и рождает люмпенизацию. Пролетаризация это люди, а только потом технологии.

Если во внутреннем обмене любого социума, не произойдёт ускорение обменных процессов, тогда не произойдёт и развития социума. Там где в социумах, пролетаризация имеет достаточную долю в социальных слоях, только там происходит бурное развитие социума, только там где вместо чистого потребления в пристарелом социуме, работает бурный метаболизм обменных процессов развивающихся молодых социумов. Пролетаризация, это омоложение социумов. Соотношение люмпенов и пролетариев, это индекс развития любого социума, и это индекс метаболизма социального организма. Где пролетарии, это только те, кто даёт жильё, еду, одежду, и другие прямые блага телу и организму, все остальные косвенные работники и социально подназорные люди, это люмпены в индексе развития социума. Соотношение полезной активности, к состоянию покоя или не полезной активности социума, это и есть индекс развития социального организма.

И именно таким образом, понимать процесс развития социумов, способны вовсе не современные социалисты и их лидеры. Это быстрее понимают своими карманами, хозяева современного цивилизованного мира, на подобии миллиардера Трампа, по процессам убывания в их карманах, от излишеств социализации цивилизованного мира. И это понимают собственники не цивилизованного мира, а пролетаризованного мира, от процесса прироста в их карманах.

Именно по этому, вновь избранный на президенство мира, миллиардер Трамп, в первую очередь, провозгласил себя именно как бы президентом только своей страны. Это как бы первостепенная программа пролетаризации своей страны. Ему, чистому прагматику, понятно, что нужно начинать именно с развития своей страны, а не с покорения других стран. Развитие страны, это программа омоложения внутренних обменных процессов. Это неприятный процесс пролетаризации, но это и есть вторая молодость страны. А покорение других стран, будет работать только на избыточную иждивенческую социализацию, и на бесполезную люмпенизацию своей страны. Миллиардеру прагматику, такая реформа не подходит. В своё президенство, он пришёл с громадной оздоровительной клизмой, именно для своего люмпенизированного общества, которое сильно возмущено, возможным будущим процессом пролетаризации и покраснением политики. И именно по этому, излишне цивилизованная и люмпенизованная страна, взбеленилась и вспенилась. Зачем им пролетаризация, когда люмпену и так неплохо живётся без покраснения в политике, и без посинения их воротничков в деятельности, и без болей в спине и прилипшей к телу мокрой от пота рубашки. Цивилизованный социум Америки, уже не хочет возврата себя к мокрым спинам. Жизнь в бизнесах развлечений, всевозможных спекуляций, и насыщения собственностью, дают труженикам-люмпенам, не плохие деньги.



Интересно то, что в почти в целиком социалистической Европе, даже не проявились пока такие олигархи как Трамп, которые имеют желание и возможности, омолодить пролетаризацией обменные процессы старушки Европы. Ведь она очень страдает от излишней социализации и люмпенизации, запорами и колитом в своих внутренних обменных процессах, от её бездеятельного, пристарелого, социалистического образа жизни. Те лидеры социалисты, которые наметились в Европе как бы как левые лидеры, в некоторых европейских странах, скорее всего не способны на левацкую пролетаризацию цивилизованной Европы. Видимо ей, нужен толчок или позитивный пример, в её понимании метаболизма социумов. Удастся ли Трампу начать пролетаризацию цивилизованного мира? Трудно сказать. Но сопротивление будет громадное. Дело Трампа, чуждо цивилизации. Ведь это только намётки, а само дело, это уже громадная репка. И для того что бы её тянуть, нужно привлечь многих помощников и единоверцев. Но другого пути для выживания цивилизации без обновления путём пролетаризации нет. И другого шанса, кроме трампизации может не быть. Возможно что цивилизованному миру, лучше беречь своего Трампа, если он дальновиден и дальнозорок.

