Левизна Европы, и цивилизованного мира

Судя по последним политическим событиям, в Европе сегодняшнего дня, явно намечается едва заметный сдвиг жизни политического бизнеса в сторону левизны. Такой лёгкий левый уклонизм, по-моему, даже слегка уже начинает затрагивать заокеанскую статую свободы. Поэтому, нам очень интересно знать, реальные причины этого явления.

Вряд ли это напрямую связано с кризисами перепроизводства и с глобализацией бизнеса и рынков. Дело в том, что уже давно промышленники, силой втискивают внутрь рынков, избыток своих товаров, достаточно большая часть которых, зачастую становится просто не нужной потребителю. А банковский сектор, уже давно насильно втискивает внутрь своих потребителей, свои удобные, но довольно навязчивые и во многом не очень полезные услуги. Массовый потребитель финансовых кредитов, тоже давненько отказывается от кредитов на серийную типовую роскошь, продающуюся и дешево и не дёшево. Бусы и зеркальца, нужны были индейцам только тогда, когда эти товары были им вдиковинку. Тогда их первые обладатели, легко расставались со своим золотом, и то, только ради того, что бы выделяться среди других соплеменников. А когда предметами роскоши переполнены все салоны торговли, бутики, и супермаркеты, тогда люди начинают скучать и тянуться к чему-то простенькому, практичному, надёжному, и приносящему реальную пользу. Так что политический крен влево, это вовсе не последствия кризисов в бизнесе. Это довольно свежая и новая струя, неожиданная, и даже довольно шокирующая. Но поскольку политика, это уже привычная и неразрывная часть бизнеса, то мы вправе говорить, что струя левизны уже коснулась именно политики в бизнесе.

И всё-таки, что может означать налёт левизны в международной политике цивилизованного мира? Это скорее означает, прикосновение левизны к самому святому в глобальном бизнесе и политике. Современный бизнес и политика бизнеса, расположена в стадии завершения своего континентального разделения, на условно чистую и грязную часть. То есть, грязная часть бизнеса, это размещение тяжёлой и отравленной химией и стоками производственной и сырьевой её части, преимущественно в третьем мире, где условия эксплуатации людей, и требования к загрязнению среды, не такие строгие как в цивилизованном мире. Это материально выгодно, и дешево в производстве. А вот чистая часть бизнеса, которая представлена красивыми салонами продаж, супермаркетами, офисами корпораций, банковскими и биржевыми небоскрёбами наподобие Уолл-стрит, расположена за океанами, на отдельных от третьего мира чистых и красивых цивилизованных континентах. И в таком разделении, имеется значительная политическая польза, это когда белые воротнички отделены от синих воротничков. А это значит, что левая красная угроза, будет находиться подальше от либерального мира. В этом и есть весь смысл цивилизации. Одни люди это потенциальные грешники, которые постоянно режут, щиплют, и потрошат животных для кухни, а другие – нежные, и ранимые, цивилизованные и безгрешные, покупают и употребляют это за столом, не окунаясь в неприятные тонкости кровавого технологического производства блюд, и не ощущают своего греха. И вовсе не удивительны устремления обитателей кухни и работников прочих грязных кухонных технологических процессов, сидеть за украшенным чистеньким столом, с красивыми приборами.

Тогда задаём себе главный вопрос: Откуда может появится налёт или вирус некультурной грубой пролетарской левизны, в самых центрах такой отделённой цивилизованной красоты, и в такой райской жизни? Ведь тут, кроме образованного офисного планктона на этажах, работают только временные гостарбайтеры где-то там внизу, и которые официально даже не граждане, или не совсем граждане. В таких местах, левизна явно не может быть экономического происхождения, а скорее бизнес-политического.

Именно бизнесмены и политики красивых офисных континентов, первыми насторожились и подняли торчком свои уши и округлили глаза. Причина в том, что третий мир, где расположена самая грязная часть мирового бизнеса, который был, и должен был быть всегда только сырьевым и промышленным придатком основного цивилизованного мира, вдруг стремительно меняется в ту сторону, в которую ни кто в цивилизованном мире не планировал. Он был рассчитан на стабильный упадок в нём, не в техническом и технологическом смысле, а в цивилизационном подчинённом смысле, и в смысле самодостаточности своего развития и политического веса. И вдруг, третий сырьевой и грязно-промышленный мир, совсем даже не постепенно, а стремительно сорвался в развитие самого себя, обрёл свою голову, и полетел вперёд на крыльях, по сравнению с ускорением развития цивилизованного мира. Он громадными темпами обретает свою самостоятельность, самодостаточность, силу мышц и оружия, и политическое влияние в мире в целом.

Вот именно в этом, кроется причина беспокойств лидеров передового цивилизованного мира, и причина предполагаемого уклона его левизны в его политической и бизнес жизни. Оказывается, что отделённые грязные промышленные задворки, способны к более интенсивному темпу развития, чем цивилизованный мир. А это и есть главный предмет для беспокойства. Ведь то, что считалось хвостом бизнеса, с его чистой головой за океаном, вдруг начинает отращивать свою собственную голову, и начинает жить своей ускоренной жизнью. Получается, что если в бизнесе отделить белые воротнички, от синих воротничков, тогда синие воротнички способны легко превращаться в белые воротнички, и вся конструкция обретает свежую голову и новую жизнь. А вот отдельно живущие белые воротнички, с большим скрипом способны превращаться в синие воротнички, и поэтому эта голова стареет, без своего грязного основания пирамиды.

И такую тревожную закономерность, возможно уже подметили воротилы мирового бизнеса. Ведь эта закономерность верная. Торговля, финансы, управление и владение, вторичны, по отношению к массовой низовой промышленной индустрии. Основания иерархий, всегда имеют способности, становится самостоятельными пирамидами, а вот отделённые финансовые и торговые верхушки пирамид, не способны на бурное самостоятельное и самодостаточное развитие, они рано стареют и умирают. Вот и возникло подспудное намерение в цивилизованном мире, сделать шаг назад, и частично вернуть внутрь цивилизованного мира, и синие воротнички, и дымящие трубы, и грязное производство, и конечно же некую левизну в политику этого мира. Всё это нужно для оживления континентов цивилизации в их развитии, иначе они могут потерять свой статус лидирующей бизнес-политической головы. Ведь политические субъекты третьего мира ждать не будут, и они могут вскоре достигнуть лидирующих статусных высот, в современном политическом бизнес мире, и мир перевернётся как айсберг в океане, быстро и с шумом.