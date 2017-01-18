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Законное право на хакерство
18.01.2017 18:46
А ведь интересно было бы рассуждать на эту тему абстрактно, и вовсе не с точки зрения здравости в политической логике конфликтов. Например, безопасность жизни, это одновременный фактор для открытости и закрытости информации о жизни. Люди и сообщества, и защищаются, и нападают друг на друга, при помощи способов открытия или закрытия определённой информации. Они пытаются найти или открыть некую информацию для использования её, и одновременно пытаются скрыть или засекретить определённую информацию от использования её другими людьми. Дело в том, что получение и сокрытие информации, часто тесно связано с агрессивной деятельностью людей и сообществ.
Физическое соперничество, мир и война, всегда рядом с человеком. Этот факт, не удивлял даже выдающихся классиков и мыслителей. И мир и война, являются как бы равноправными инструментами жизни людей. Сообщества людей, живут войной, точно так же как и миром. Война за мир, это норма жизни.
Приходит время, когда люди желают мира, и приходит время, когда люди желают войну. Просто иногда, рождаются мирные поколения людей, в состоянии мира своих сообществ. И рождённые в мире, не понимают, зачем им война. Тогда их загружают некой информацией в виде истории, и потенциально превращают в военных людей. И так же, в военное время рождаются поколения уже готовых военных людей, которые повидали глазами военную историю, и впитали в себя, что такое война. И это, далеко не всегда люди готовые по любому поводу бросаться в бой с врагом. Война охлаждает военные поколения людей, она приходит в их дома, и именно она умиротворяет этих людей на какое-то время. Именно по этому, сообщества людей, имеют и мирное, и военное право одновременно.
А теперь, зададим себе вопрос в направлении военной агрессии. Что может являться верным для сообществ, с точки зрения мирного права в сообществах людей, в сдерживании и преследовании агрессии? Наверно это тот случай, когда и агрессия нападения, и агрессия защиты в конфликтах, должны считаться одинаковыми преступными деяниями. А вот деяния направленные на провоцирование конфликтов, должны быть объявлены, максимально наказуемыми и преступным деяниями с помощью мирного права.
Как бы тут люди не думали, но для восстановления мира в их общем социуме, которому они соподчинены, это наилучший из всех вариантов мирного права. Но для состояния войны, и для возбуждения войны, это наихудший вариант права. Все возбудители войны в социумах, всегда стараются остаться неподсудными с точки зрения права. Поэтому, они сначала, безобидно провоцируют переключение мирного права на военное право в обществе. А только затем, объявляют законной, с точки зрения военного права, священную праведную войну.
Война, в мирном обществе, начинает возбуждаться с лояльности и терпимости людей общества, к провокаторам конфликтных ситуаций: мол ошибаются люди, с кем не бывает, стоит ли их наказывать за свои заблуждения и убеждения. Провокаторы любых конфликтов, это главные военные преступники. Это не ошибка эмоций, убеждений, и легкомыслия людей, это умышленно зажжённая спичка в сухом лесу. Но они часто оказываются не наказуемыми, а информация о провокации конфликтов засекречивается, становится недоступной, или исчезает навсегда.
Примерно так, и происходит в обычной семье, когда разнимают двух драчунов, каждый из которых вопит, что это не он начал драку, и что не его нужно наказывать. Их разнимают, и обоих ставят в угол. Оказывается что с точки зрения безопасности семейного социума, равное наказание за драку, это однозначно правильное решение, но не полное. А так же, всем понятно, что это и не завершённое до конца решение, которое потянет за собой нерешённость конфликта, и уход его в закрытую фазу. Но родитель, не имея полноты информации о конфликте, всегда назначает большее наказание тому, кто меньше пострадал в конфликтной ситуации. Это как бы менее потерпевший, наносит больший урон семье. По-другому, родитель и логически и эмоционально не может поступить. Вся логика, с точки зрения социума семьи упирается в то, что полная информация не доступна для окончательного вывода. Тогда всегда будет больше виноват тот, кто нанёс больший урон социуму. А урон, это травмы, или материальные потери, у наиболее пострадавшего противника драки. Ведь оба участника конфликта, соподчинены главе социума почти в равной мере.
Только вопреки этому стереотипу умиротворения, для полного мира и здоровья социума, всё таки важна вовсе не тяжесть убытка для социума в конфликте, а полное согласие между всеми членами семьи, и всецелая соподчинённость этих членов социуму. А для осуществления такого умиротворённого состояния социума семьи, нужна полная, и достоверная информация о конфликте. Вот в чём связь агрессии и информативности.
В этом семейном случае, было бы неплохо иметь условные кассеты с неких камер наблюдения, которые раскрывают полную информацию о конфликте драчунов с момента его возникновения. И тогда, никто в социуме, уже не станет на сторону наиболее потерпевшего, даже максимально симпатизируя ему, если он провокатор конфликта. Конфликты социума гасятся только на корню, начиная со строгого наказание провокатора или зачинщика, и заканчивая равным наказанием за участие в конфликте.
Интересы мира в социуме, требуют от соподчинённых ему субъектов, более наказать именно реального провокатора конфликта, который должен получить двойное наказание, но вовсе не тот, кто больше пострадал. Такое действие, вырывает корень конфликта, и снимает скрытые мотивы. Именно такой правовой сценарий, реально выгоден социуму для мира в нём, и именно так ставится последняя точка в конфликтах, с целью достижения мира. Тогда способы открытия тайной информации, именно о провоцировании политических конфликтов внутри и снаружи социумов, для общего обзора между социумами, вполне позитивен для мирного права, и должен быть законен. И все действия тайных секретных служб, по взлому информации о провокационной деятельности по возбуждению конфликтов, должны провозглашаться законными. Информация такого рода, должна быть подлинной и общедоступной. А недостоверность такой информации, должна быть наказуема.
Только многие социумы, уже не живут миром, а живут именно конфликтами. Что тут с этим поделаешь? Это выгоднейший способ делать бизнес, как внутри, так и снаружи социумов. Тогда тайные службы этих социумов, и являются провокаторами конфликтов. Для этого, достаточно только скрывать и засекречивать подлинную информацию об истинных провокациях в конфликтных ситуациях в социумах. И это действие, уже и есть весомый повод для продолжения конфликтов, даже без пропаганды и лжи. Засекречивание и сокрытие такой информации это, реальное преступление против мирной жизни и мирного права. И этой деятельностью, тоже занимаются те же самые специальные секретные службы, которые обязаны вскрывать информацию, о политических провокациях. Интересно получается, одна и та же служба, является одним инструментом и для войны и для мира!
А может быть для мира хорошо, что существуют некие гражданские хакеры, которые занимаются поиском и открытием подобной информации? И если в мире существуют правительства мирной жизни, тогда они должны дать правовые рамки, и даже некие бонусы, для такой общественной хакерской деятельности по раскрытию фактов военных провокаций, иначе цепочки тлеющих конфликтов будут очень долго кормить безнаказанных технологов и провокаторов таких конфликтов.
теги: политическое хакерство
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