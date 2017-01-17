Момент инерции политических сечений

Возможно, что многие люди со мной не согласятся, но политические закономерности и физические, имеют один корень, и общую формулу жизни. Точно так же как в физике, существуют некие всеобщие формулы закономерностей для многих её разделов. Это в теплотехнике, в электрике, в гидравлике, в сопротивлении материалов, в динамике, и во многих других разделах физики.

С этим можно спорить, называть бредом, но доказать обратное, пока никто не взялся. Поэтому, попробуем привести некие аргументы, в пользу утверждений такой обобщённости между физическими и политическими закономерностями.

Наверное, уже многие люди заметили, что малые социумы людей, имеют гораздо большую прочность, и силовые возможности, пропорциональные своей объёмной массе, чем очень большие социумы. Это как детская задача, о том кто сильней, муравей или слон, несущие каждый своё брёвнышко. Но сила и выносливость в этой задаче, учитывается в соотношении веса бревна, к собственному весу носителя нагрузки. Тут, если объёмы слона мысленно уравнять с объёмами муравья, то слоны в силе и прочности, значительно проигрывает муравьям.

Интересными фактами, являются явления смены власти в больших и малых социумах людей. В малых социумах, максимум физической и социальной нагрузки социума, всегда возлагается на лидирующий субъект центра социума. А ещё, в малых социумах, периферия очень сплочённая, и она крепко сцеплена между собой и с несущим нагрузку центром социума. И когда один из лидирующий автономных центральных субъектов малого социума поражён или умирает, судьба самого социума не висит на волоске, он продолжает жить и нести и нагрузку жизни, распределив её на всех остальных его членов. А вот в очень больших социумах, например в масштабах страны или государства, прочность огромной конструкции социума, часто унитарна и довольно сомнительна. Тут сам центр социума, постоянно стремится не нести физической и социальной нагрузки, он перекладывает её на рыхлую периферию. А элементы периферии, сами постоянно стремятся в центр, для того что бы сбросить нагрузку жизни на оставшиеся элементы в перифериях. Тогда при смене центральной власти в больших социумах, периферия не прикреплена прочно к центру, и очень легко переживает перемены в центре. И часто даже со вздохом облегчения, она легко совершает измену своим прошлым и горячо любимым лидерам, которые на самом деле, вовсе не озабочены жизнью большого социума. Иногда, даже не дожидаясь смены лидеров, периферия меняет их портреты, и с лёгкостью отправляет свой центральный аппарат, не несущий никакой физической и социальной нагрузки в отставку. А многие люди, которые задействованы в постоянном вращении около сферы центров, предчувствуя падение своего центрального аппарата, вдруг начинают заранее присягать и быть лояльными уже к тем, кто окажется последующим вероятным наследником центрального органа. Создаётся впечатление, что без центра, большой социум в принципе имеет такую же прочность, как и с наличием центра. Это и означает, что центры унитарных больших социумов, не несут на себе силовую нагрузку. Такой большой социум, как пустой орех, всё что можно нести всем, равномерно возлагается на крайние элементы периферии.И при повреждении оболочки, весь социум находится в опасности как живая система.



В сопротивлении материалов, такое явление называется жёстким сечением, когда вся нагрузка жёсткости несущего элемента, расположена в периферийной части сечения. Элемент с таким сечением, имеет большой момент инерции периферийной жёсткости, но он не обладает достаточной гибкостью и долговечной выносливостью на динамические нагрузки при изгибах, ударах, и при растяжении на прочность. То есть, в постоянно нагруженной динамике жизни, конструкции социумов с жёсткими сечениями, имеют малую прочность и выносливость на жизненные динамические удары, изгибы и растяжение. Любая тектоника в жизни больших социумов, сразу наносит трещины в общем каркасе всей системы, и такое тяжёлое и громоздкое судно, камнем идёт ко дну.

Подобная конструкция жёсткой периферии больших социумов, это жёсткий пустотелый шар, который способен крушить в войне менее жёсткие конструкции, но выживать в долгосрочной динамике толчков и изгибов жизни не способен. Он быстро получает потерю своей живучести от нескольких не очень опасных ран на своём теле, и теряет жизнь всего социума. Его центр, полностью беззащитен в пустотелом жёстком корпусе. Любая трещина в корпусе, и вся конструкция тонет.

Тогда какое сечение социумов, с точки зрения сопротивления материалов, наиболее выносливое и живучее, в бурной динамике жизни субъектов? В сопротивлении материалов, это гибкие сечения в конструкциях из тросов или канатов, где центр сечения троса, это наиболее нагруженная часть конструкции. Такая конструкция, выдерживает громадные и длительные динамические нагрузки.

Многие люди изумляются, каким образом в давние времена, выживали в бурных и длительных океанских жизненных передрягах, утлые деревянные судёнышки, детали которых скреплены только лёгкими и прочными пеньковыми канатами и верёвками. Пеньковый канат это самый живучий элемент подобных конструкций, предназначенный для длительной динамической жизни. Стальные тросы, тоже не плохо, их сечения невероятно выносливые и прочные в динамике жизни. А вот жёсткие конструкции такелажа судов, непригодны для динамики и выживания. Даже деревянные корпуса старинных судов, выполненные их отдельных деревянных элементов, имеющих собственную плавучесть, гораздо надёжнее и более живучие, чем жёсткие стальные пустотелые корпуса.

Давайте представим себе три конструкции сечения постоянно увеличивающегося шара большого социума жизни, с точки зрения его жизненной живучести и динамической выносливости. Первый шар, это пустотелая конструкция в центре, где периферия, это жёсткая защитная конструкция из прочного материала. И при этом, такой шар постоянно растёт. Тогда центр социума, вместо того что бы самому нести нагрузку жизни, вынужден постоянно укреплять жёсткий каркас периферии по мере роста всей конструкции, иначе оболочка громадного шара просто не выдержит жизненной динамики и собственного веса. В конечном итоге, эта конструкция полностью теряет свою живучесть. А теперь рассмотрим растущий шар, заполненный мелкими и не связанными между собой песчинками, здесь прочность оболочки имеет уже меньшую роль в общей живучести конструкции. Но надёжность жизни, в таком растущем социуме, под большим вопросом. Это расширение мешка от переполнения его песком, оболочка которого трещит во многих местах, и содержимое высыпается наружу.

А вот следующий растущий шар большого социума, он практически без оболочки. Это конструкция, состоящая из множества способных к автономной жизненной плавучести, самостоятельно живущих прочных малых социумов, и в центре и в периферии. Которые связанны между собой, прочными узами сетей такелажной оснастки из гибких канатов, как периферийных социумов, так и с несущих нагрузку автономных и равноправных остальным, социумов центра. И всё это, имеет неимоверную живучесть, как автономно живущий социум-альянс, состоящий из равноправных связанных эластичными сетями из канатов обоюдных звисимостей и воздействий, независимых социальных ячеек общего социума.

И такая иерархия полноправных малых социумов жизни, способна расти не давая трещин во внешнем корпусе, которого по сути, нет в этой конструкции. Такая конструкция, это как плот из отдельных способных к плаванью брёвен связанных пеньковыми канатами в громадную гибкую и выносливую конструкцию. Такой простейший плот, почти при любой его длине, способен длительно выдерживать динамику своей живучести при столкновении в бурных горных потоках. Даже множество внешних повреждений, не влияет на его общую живучесть. Так в живом мире устроено всё. Не существует громадных унитарных стальных военных систем, внутри живых организмов и социумов. Всё живое, способно жить и восстанавливаться только за счёт автономности жизни каждой из его клеток и отдельных жизненно важных систем. Только лишь по это причине, на живых организмах затягиваются раны, и они снова встают на свой жизненный путь. Ведь жизнь конструкций социумов, ни чем не отличается от жизни отдельных организмов, кроме конечно искусственно построенных одноразовых жёстких социумов-монстров, без знания механики жизни, и механики обычных жизнеспособных конструкций. Центры и периферии живых социумов, просто обязаны быть отдельно живущими независимыми автономными несущими нагрузку системами, имеющими собственную жизненную плавучесть. И обязаны быть иерархически связаны в одну систему-альянс множеством такелажных сетей, состоящих из гибких канатов двухсторонней связи между ними. Тогда любые жизненные шторма и ураганы, не способны отправить на дно жизни, такую систему жизни. Она имеет само-восстанавливающиеся и самостоятельно залечивающиеся свойства. А главное, она имеет способности свободно расти и расширяться, рождая новые автономные живые системы, в общей иерархии своего тела. Если жить так, войны социумам не нужны. Победы и поражения в войнах и битвах, таким социумам, тоже не нужны. Громадных руин жизни, им тоже не нужно. Это невероятно безумная ошибка человечества, жить большими жёсткими воюющими социумами.



Жизнь, это когда более живучие эластичные социумы, сужают пространство жизни для менее живучих социумов, только так живёт вся природа. И на это она имеет полное право, своим собственным принципом выживания, в условиях жёсткости неживого мира планеты. Она раздвигает эту жёсткость, как маленький росток, прорастает сквозь камень. Она имеет свой собственный живой кругооборот жизни организмов, состоящий из множества вложенных в неё кругооборотов жизненных систем. Только так и ни как иначе, происходит всеобщее выживание. Разве мы не видим, что самые сильные и жёсткие организмы и их социумы, уже давно вымерли на нашей планете. Неужели мы не чувствуем, что искусственная жёсткая стальная сила, не имеет право на жизнь в наших живых социумах. Война и победы, это вовсе не жизнь, сила всегда умирает первая даже в людях, и она разрушает всё остальное. Остаётся жить только малое, автономное, податливое, и связанное гибкими эластичными сетями. Всё остальное рушится с треском. Наша жизнь только в наших руках! Она в руках гибкого податливого жизненного пацифизма, постепенно охватывающего всех живущих людей нашей планеты.